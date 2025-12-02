ETV Bharat / bharat

प्रेरित करती है गौतम की कहानी, ब्रह्मपुत्र की लहरों पर लहराया टूरिज्म का परचम, लुत्फ उठाने आते हैं विदेशों से पर्यटक

विदेश में नौकरी छोड़कर लौटे देश. रिवर टूरिज्म को बनाया मिशन. पढ़ें पूरी स्टोरी.

River tourism
ब्रह्मपुत्र नदी पर रिवर टूरिज्म का एक नजारा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 2, 2025 at 6:55 PM IST

5 Min Read
डिब्रूगढ़ : हमारे यहां युवाओं के बीच एक आम धारणा है कि नौकरी मिलने के बाद जिंदगी आसान हो जाती है. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो न सिर्फ इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, बल्कि एक नई लकीर भी खींच जाते हैं. ऐसे ही लोगों में शामिल हैं असम के गौतम बोरदोलोई. वह डिब्रूगढ़ के रहने वाले हैं.

अच्छी-खासी पढ़ाई के बाद उन्हें विदेश में नौकरी मिली थी. वह चीन के एक बड़े स्टील इंडस्ट्री में कार्यरत थे. लेकिन नौकरी उन्हें रास नहीं आई. वह अपने शहर डिब्रूगढ़ लौट आए. यहां आकर उन्होंने अपने सपनों को साकार करने का निर्णय लिया. उन्होंने रिवर टूरिज्म (नदी पर्यटन) के क्षेत्र में काम करने का फैसला किया.

River tourism
ब्रह्मपुत्र नदी पर रिवर टूरिज्म का एक नजारा (ETV Bharat)

गौतम डिब्रूगढ़ के बोइरागिमोथ के रॉबिन बोरदोलोई के बेटे हैं. उन्होंने लैरा हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की. उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह कोलकाता गए. डिग्री प्राप्त करने के बाद पहली बार उन्हें जमशेदपुर में नौकरी मिली. यहां पर अनुभव हासिल करने के बाद उन्हें चीन में बड़ा मौका मिला. वहां पर वह आर्सेलर मित्तल समूह में उप प्रबंधक बनकर गए थे. एक आम असमिया युवक शायद यह नौकरी पाकर खुश हो जाता, लेकिन गौतम इस नौकरी को पाकर भी खुश नहीं थे. इसलिए वह लौट आए.

River tourism
ब्रह्मपुत्र नदी पर रिवर टूरिज्म का एक नजारा (ETV Bharat)

यहां आकर उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बन जाने के बाद बोगीबील के बदलते परिदृश्य को समझा. उसे करीब से देखा. उन्हें यह महसूस हुआ कि पुल बन जाने के बाद नदी के घाट खाली-खाली हैं. नौका घाट वीरान पड़े हैं, जबकि वहां का नजारा खूबसूरत था.

ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं सोचता रहा- इस जगह का कितना सौंदर्यपरक महत्व है. क्या यहां कुछ नहीं किया जा सकता ? क्या पुराने फेरी पॉइंट को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता?"

River tourism
क्रूज से उतरने के बाद लौटते पर्यटक (ETV Bharat)

गौतम ने बताया कि कोविड के समय वह चीन से लौट आए थे. इसलिए उनके पास काफी समय मिला. यह सब देखकर उनके मन में कुछ नया करने की इच्छा जग रही थी. उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान ही उन्होंने एक नाव तैयार किया. पारंपरिक कारीगरों के साथ मिलकर नाव की सजावट की. उसके बाद उन्होंने इसका उद्घाटन असम के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग से करवाया. गौतम और जुबीन गर्ग दोनों मित्र थे.

River tourism
शाम में नदी का ऐसा दिखता है नजारा (ETV Bharat)

गौतम ने कहा, "ज़ुबीन मेरे करीबी दोस्त थे. चूंकि उनकी फिल्म कंचनजंघा बहुत लोकप्रिय थी, इसलिए मैंने नाव का नाम उनके नाम पर रखने का फ़ैसला किया." 28 नवंबर 2020 को पहली बार कंचनजंघा रवाना हुआ और इसने बोगीबील को तुरंत एक अप्रत्याशित रूप से हॉटस्पॉट में बदल दिया.

River tourism
ब्रह्मपुत्र नदी तट पर रिवर क्रूज (ETV Bharat)

एक साल के अंदर ही यह नाव सनसनी बन गई. देश-विदेश से पर्यटक बोगीबील में रिवर क्रूज के एक ऐसे अनुभव के लिए उमड़ पड़े, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी. जल्द ही, दूसरों ने भी गौतम के मॉडल को दोहराने की कोशिश की. प्रतिस्पर्धा तेज हो गई. इसलिए उन्होंने फिर से एक विशाल नाव बनाई. इस बार दो मंजिला नाव तैयार की गई. यह एक तैरता रेस्तरां है. इसकी लंबाई 105 फीट और 40 फीट चौड़ा है. असम में यह अपनी तरह की सबसे बड़ी नाव है. इसने बोगीबील को राज्य में नदी पर्यटन का नया चेहरा बना दिया.

River tourism
क्रूज से उतरने के बाद लौटते सैलानी (ETV Bharat)

हालांकि, गौतम बताते हैं कि रिवर टूरिज्म चुनौतियों से भरा है. लो वाटर लेवल, मिट्टी का कटाव और पास में शिपयार्ड के निर्माण से होने वाली रुकावटों ने नौवहन को प्रभावित किया है. उन्होंने कहा, "अगर सरकार बोगीबील में ड्रेजिंग का काम नहीं करती है, तो समस्याएं और बढ़ेंगी."

आज कंचनजंघा में रिवर टूरिज्म का आनंद उठाने के लिए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, चीन, म्यांमार और कई अन्य देशों से पर्यटक आते हैं. स्कूल और कॉलेज के छात्र नियमित रूप से यहां आते हैं. कई लोगों के लिए ब्रह्मपुत्र के मनमोहक दृश्यों से उनका पहला अंतरंग साक्षात्कार होता है— सुनहरे सूर्यास्त, कोहरे से सराबोर सुबहें और नदी के किनारे जीवन की शांत गूंज.

River tourism
अपने साथियों के साथ गौतम बोरदोलोई (ETV Bharat)

गौतम की कहानी का शायद सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि यह युवाओं के लिए क्या संदेश दे रहा है. उनके उद्यम में अब लगभग 20 युवक-युवतियां स्थायी रूप से कार्यरत हैं, जबकि 30-40 अन्य लोग नावों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं. वे कहते हैं, "कई छात्रों के पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन तकनीकी कौशल की कमी है. यहां उन्हें वास्तविक प्रशिक्षण मिलता है - और कई तो आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं."

River tourism
कंचनजंघा क्रूज, शाम का ऐसा दिखता है नजारा (ETV Bharat)

गौतम बोरदोलोई का चीन की आलीशान जिंदगी छोड़कर घर लौटने का फैसला भले ही असामान्य और जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन यह बोगीबील में ब्रह्मपुत्र की शांत लहरों में एक अनोखी क्रांति का आकार ले रही है - एक ऐसी क्रांति जिसमें उद्यमिता, पर्यटन और घर के प्रति गहरे प्रेम का मिश्रण है.

River tourism
नदी तट पर जाने वाला रास्ता (ETV Bharat)

