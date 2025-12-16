ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में असम की महिला के साथ पति के सामने गैंगरेप, तीन आरोपी गिरफ्तार

तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में तीन लोगों ने कथित तौर पर असम की एक महिला के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप किया.

Assam woman raped in front of her husband in Thoothukudi of Tamil nadu three accused arrested
श्रीवैकुंठम महिला पुलिस थाना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 16, 2025 at 2:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

थूथुकुडी (तमिलनाडु): थूथुकुडी जिले में श्रीवैकुंठम के पास असम की एक महिला के साथ उसके पति के सामने कथित तौर पर गैंगरेप किया गया. पुलिस ने इस मामले में दो नाबालिगों समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. तीनों आरोपी भी असम के रहने वाले हैं.

दरअसल, दूसरे राज्यों से आए हजारों प्रवासी मजदूर अपने परिवारों के साथ थूथुकुडी (Thoothukudi) जिले में पत्थर की खदानों, ईंट भट्टों और अलग-अलग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं और यहीं रहते हैं. हाल ही में, लगभग दो हफ्ते पहले एक असमिया जोड़ा श्रीवैकुंठम के पास एक पत्थर की खदान में काम करने आया था.

पीड़ित कपल की शिकायत के अनुसार, असम निवासी मोहम्मद महबूल हुसैन (27) भी थूथुकुडी में रहता है और उसने खदान मालिक से कमीशन लेकर उन्हें काम दिलवाया था. लेकिन, बेसिक सुविधाओं की कमी और कम सैलरी की वजह से असम के इस जोड़े ने नौकरी छोड़ दी. फिर उन्होंने काम के लिए केरल जाने का फैसला किया और एक दिन पहले ऑटो-रिक्शा से तिरुनेलवेली जा रहे थे.

शिकायत के अनुसार, इस बीच मोहम्मद महबूल हुसैन ने उनके मोबाइल फोन पर उनसे संपर्क किया और उन्हें पत्थर की खदान में काम जारी रखने के लिए कहा. ऐसा नहीं करने पर उन्हें धमकी दी. फिर कपल से बात करने के लिए, महबूल हुसैन ने तिरुनेलवेली जिले के सिवंथिपट्टी इलाके में दो लड़कों के साथ खड़ा था. जब असम का जोड़ा वहां पहुंचा, तो महबूल हुसैन और उसके साथ आए लड़के उन्हें पास के जंगल में ले गए. आरोप है कि तीनों ने फिर उस जोड़े पर हमला किया, यह कहते हुए कि उन्होंने पत्थर की खदान से पैसे लिए थे. आरोप है कि महबूब हुसैन और दो अन्य लोगों ने पति के सामने ही महिला के साथ गैंगरेप किया और फिर मौके से फरार हो गए.

अधिकारियों के मुताबिक, घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने पीड़िता को बचाया और उसे तिरुनेलवेली सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया.

शिकायत के आधार पर, श्रीवैकुंठम महिला पुलिस थाने ने बीएनएस की धारा 70 (सामूहिक दुष्कर्म) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस ने आस-पास के गांवों में तलाशी अभियान के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि दोनों नाबालिग भी असम के रहने वाले हैं. कहा जाता है कि ठेकेदार महबूल हुसैन को पेवर ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पति-पत्नी को काम पर रखने के लिए कमीशन मिला था. पुलिस आगे की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें- विदेश में हिंदू धर्म पर अपमानजनक पोस्ट करने वाला भारत में गिरफ्तार

TAGGED:

GANG RAPE
ASSAM WOMAN RAPED IN TAMIL NADU
ASSAM WOMAN RAPED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.