तमिलनाडु में असम की महिला के साथ पति के सामने गैंगरेप, तीन आरोपी गिरफ्तार

थूथुकुडी (तमिलनाडु): थूथुकुडी जिले में श्रीवैकुंठम के पास असम की एक महिला के साथ उसके पति के सामने कथित तौर पर गैंगरेप किया गया. पुलिस ने इस मामले में दो नाबालिगों समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. तीनों आरोपी भी असम के रहने वाले हैं.

दरअसल, दूसरे राज्यों से आए हजारों प्रवासी मजदूर अपने परिवारों के साथ थूथुकुडी (Thoothukudi) जिले में पत्थर की खदानों, ईंट भट्टों और अलग-अलग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं और यहीं रहते हैं. हाल ही में, लगभग दो हफ्ते पहले एक असमिया जोड़ा श्रीवैकुंठम के पास एक पत्थर की खदान में काम करने आया था.

पीड़ित कपल की शिकायत के अनुसार, असम निवासी मोहम्मद महबूल हुसैन (27) भी थूथुकुडी में रहता है और उसने खदान मालिक से कमीशन लेकर उन्हें काम दिलवाया था. लेकिन, बेसिक सुविधाओं की कमी और कम सैलरी की वजह से असम के इस जोड़े ने नौकरी छोड़ दी. फिर उन्होंने काम के लिए केरल जाने का फैसला किया और एक दिन पहले ऑटो-रिक्शा से तिरुनेलवेली जा रहे थे.

शिकायत के अनुसार, इस बीच मोहम्मद महबूल हुसैन ने उनके मोबाइल फोन पर उनसे संपर्क किया और उन्हें पत्थर की खदान में काम जारी रखने के लिए कहा. ऐसा नहीं करने पर उन्हें धमकी दी. फिर कपल से बात करने के लिए, महबूल हुसैन ने तिरुनेलवेली जिले के सिवंथिपट्टी इलाके में दो लड़कों के साथ खड़ा था. जब असम का जोड़ा वहां पहुंचा, तो महबूल हुसैन और उसके साथ आए लड़के उन्हें पास के जंगल में ले गए. आरोप है कि तीनों ने फिर उस जोड़े पर हमला किया, यह कहते हुए कि उन्होंने पत्थर की खदान से पैसे लिए थे. आरोप है कि महबूब हुसैन और दो अन्य लोगों ने पति के सामने ही महिला के साथ गैंगरेप किया और फिर मौके से फरार हो गए.