असम स्पेशल रिवीजन में बदलाव के कारण नागरिक अपनी पहचान के लिए लड़ रहे

तेजपुर में स्पेशल रिवीजन सुनवाई के लिए लाइन में खड़े मतदाता. ( ETV Bharat )

तेजपुर/नागांव (असम): असम विधानसभा चुनाव 2026 के पास आने के साथ ही स्पेशल रिवीजन (SR) विशेषकर मध्य असम में विवाद खड़ा हो गया है. विपक्षी पार्टियों ने सत्ताधारी भाजपा पर फार्म 7 के जरिए अल्पसंख्यक मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है. साथ ही बड़े पैमाने पर परेशान करने और वोटर लिस्ट से मनमाने ढंग से नाम हटाने का भी आरोप लगाया है. इस विवाद के कारण कई जिलों में कई शिकायतें और कानूनी झगड़े हुए हैं. यह मुद्दा तब और बढ़ गया जब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यह माना कि भाजपा कार्यकर्ताओं को अल्पसंख्यकों के लिए मियां शब्द का इस्तेमाल करके फार्म 7 आवेदन भरने के निर्देश दिए गए थे. इस बयान की विपक्षी पार्टियों और नागरिकों के समूह ने कड़ी आलोचना की. इसके बाद, एसआर सुनवाई के लिए बुलाए गए कई लोगों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से वोटर होने के बावजूद उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है. तेजपुर में चल रही एसआर सुनवाई ने चुनाव से कुछ महीने पहले वोटरों में चिंता पैदा कर दी है. अकेले बुधवार को, तेजपुर चुनाव क्षेत्र से करीब 3,000 लोगों को विशेष सत्यापन प्रक्रिया के तहत सर्किल ऑफिसर के ऑफिस में बुलाया गया. उनमें से कई लोगों ने गड़बड़ियों की जानकारी दी. कुछ को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरों के वोटिंग अधिकार बिना किसी साफ़ वजह के कम कर दिए गए. तेजपुर के वार्ड नंबर 10 के एक वोटर ने कहा कि उनका परिवार 1966 से वोट दे रहा है, फिर भी उनका नाम अचानक हटा दिया गया. मेरा नाम पहले वोटर लिस्ट में था. इस बार बीएलओ आए और फिर से विस्तृत जानकारी लीं, लेकिन मेरा नाम अभी भी गायब है. दो दिन पहले, वे घर आए और कहा कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं है. उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा गलत तरीके से डेटा इकट्ठा करने का आरोप लगाते हुए पूछा, "मेरे पिता भारतीय हैं, मेरा बेटा भारतीय है, लेकिन मैं बांग्लादेशी हूं? यह कैसा संभव है?" उसी वार्ड के एक और वोटर ने कहा कि उसने पिछले चुनाव में वोट दिया था, लेकिन अब बीएलओ ने उसे सुधार के लिए आने को कहा है. पहली बार वोट देने वाली एक महिला ने भी शिकायत की कि उसका नाम लिस्ट में बिल्कुल नहीं है. तेजपुर के बेचेरिया मुस्लिम गांव से तारीफ सैकिया ने भी ऐसा ही अनुभव शेयर किया. “मैं आज यहां खड़ा हूं और मुझे नहीं पता कि इस सरकार में क्या होगा." उन्होंने कहा, "बीएलओ ने मेरे घर से सारी जानकारी इकट्ठा कर लीं, फिर भी मेरा नाम गायब है. मुझे ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जिनमें मुझे मरा हुआ बताया गया है." सैकिया ने कहा कि तेजपुर शहर के हतीपिल खाना में उनकी जमीन है और उन्होंने सवाल किया कि उन्हें अभी भी रिवीजन से गुजरना क्यों पड़ रहा है. खबर है कि उनके गांव के करीब 300 लोगों को ऐसे ही नोटिस मिले हैं.