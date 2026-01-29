ETV Bharat / bharat

असम स्पेशल रिवीजन में बदलाव के कारण नागरिक अपनी पहचान के लिए लड़ रहे

विपक्षी पार्टियों ने भाजपा पर फार्म सात के जरिए अल्पसंख्यक मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया है.

Voters stand in a queue for Special Revision hearing in Tezpur
तेजपुर में स्पेशल रिवीजन सुनवाई के लिए लाइन में खड़े मतदाता. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 29, 2026 at 2:04 PM IST

तेजपुर/नागांव (असम): असम विधानसभा चुनाव 2026 के पास आने के साथ ही स्पेशल रिवीजन (SR) विशेषकर मध्य असम में विवाद खड़ा हो गया है. विपक्षी पार्टियों ने सत्ताधारी भाजपा पर फार्म 7 के जरिए अल्पसंख्यक मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है. साथ ही बड़े पैमाने पर परेशान करने और वोटर लिस्ट से मनमाने ढंग से नाम हटाने का भी आरोप लगाया है. इस विवाद के कारण कई जिलों में कई शिकायतें और कानूनी झगड़े हुए हैं.

यह मुद्दा तब और बढ़ गया जब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यह माना कि भाजपा कार्यकर्ताओं को अल्पसंख्यकों के लिए मियां शब्द का इस्तेमाल करके फार्म 7 आवेदन भरने के निर्देश दिए गए थे. इस बयान की विपक्षी पार्टियों और नागरिकों के समूह ने कड़ी आलोचना की.

इसके बाद, एसआर सुनवाई के लिए बुलाए गए कई लोगों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से वोटर होने के बावजूद उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है.

तेजपुर में चल रही एसआर सुनवाई ने चुनाव से कुछ महीने पहले वोटरों में चिंता पैदा कर दी है. अकेले बुधवार को, तेजपुर चुनाव क्षेत्र से करीब 3,000 लोगों को विशेष सत्यापन प्रक्रिया के तहत सर्किल ऑफिसर के ऑफिस में बुलाया गया. उनमें से कई लोगों ने गड़बड़ियों की जानकारी दी. कुछ को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरों के वोटिंग अधिकार बिना किसी साफ़ वजह के कम कर दिए गए.

तेजपुर के वार्ड नंबर 10 के एक वोटर ने कहा कि उनका परिवार 1966 से वोट दे रहा है, फिर भी उनका नाम अचानक हटा दिया गया. मेरा नाम पहले वोटर लिस्ट में था. इस बार बीएलओ आए और फिर से विस्तृत जानकारी लीं, लेकिन मेरा नाम अभी भी गायब है. दो दिन पहले, वे घर आए और कहा कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं है.

उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा गलत तरीके से डेटा इकट्ठा करने का आरोप लगाते हुए पूछा, "मेरे पिता भारतीय हैं, मेरा बेटा भारतीय है, लेकिन मैं बांग्लादेशी हूं? यह कैसा संभव है?"

उसी वार्ड के एक और वोटर ने कहा कि उसने पिछले चुनाव में वोट दिया था, लेकिन अब बीएलओ ने उसे सुधार के लिए आने को कहा है. पहली बार वोट देने वाली एक महिला ने भी शिकायत की कि उसका नाम लिस्ट में बिल्कुल नहीं है. तेजपुर के बेचेरिया मुस्लिम गांव से तारीफ सैकिया ने भी ऐसा ही अनुभव शेयर किया. “मैं आज यहां खड़ा हूं और मुझे नहीं पता कि इस सरकार में क्या होगा."

उन्होंने कहा, "बीएलओ ने मेरे घर से सारी जानकारी इकट्ठा कर लीं, फिर भी मेरा नाम गायब है. मुझे ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जिनमें मुझे मरा हुआ बताया गया है."

सैकिया ने कहा कि तेजपुर शहर के हतीपिल खाना में उनकी जमीन है और उन्होंने सवाल किया कि उन्हें अभी भी रिवीजन से गुजरना क्यों पड़ रहा है. खबर है कि उनके गांव के करीब 300 लोगों को ऐसे ही नोटिस मिले हैं.

एसआर प्रोसेस के तहत परेशान करने के आरोप नागांव जिले से भी सामने आए हैं, जहां अनजान लोगों की शिकायतों के आधार पर नोटिस जारी किए गए थे. वोटर लिस्ट की शिकायतों में सीनियर सिटिजन और समाज के जाने-माने लोगों समेत कई जिंदा लोगों को कथित तौर पर मरा हुआ बताया गया.

इनमें नागांव शहर के अमीनपट्टी से बीएलओ नूरुद्दीन अहमद, बोरबाजार के गमेल अहमद, इमदाद खान और कुतुबुद्दीन भुयान जैसे सीनियर सिटिज़न शामिल हैं. नोटिस अनजान लोगों की एफआईआर के आधार पर जारी किए गए थे, जिसमें दावा किया गया था कि ये लोग मर चुके हैं. आयकर विभाग के रिटायर्ड अधिकारी इमदाद खान ने ऐसा नोटिस मिलने के बाद हैरानी जताई. जब मुझे यह नोटिस मिला तो मैं हैरान रह गया.

रॉय सरनेम वाले एक व्यक्ति ने मुझे मरा हुआ घोषित करते हुए शिकायत दर्ज कराई. मेरी बेटी को भी एक नोटिस मिला जिसमें दावा किया गया कि उसने अपना घर बदल लिया है.

उन्होंने कहा, "बोरबाजार में हमारा घर 1901 से है. मेरे पिता ने आज़ादी के बाद पहले चुनाव में वोट दिया था. अब हमारे परिवार को एसआर प्रोसेस के तहत परेशान किया जा रहा है. उन्होंने मज़ाक में कहा, "मैंने अधिकारी से पूछा कि एक मरे हुए व्यक्ति को नोटिस कैसे मिल सकता है."

इसी तरह, अजिरुद्दीन, जो एक सीनियर वकील और नागांव बार एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट थे और जिनकी लगभग 60 साल की वकालत की प्रैक्टिस थी, उन्हें भी एक शिकायत में मृत घोषित कर दिया गया जिसमें उनका नाम हटाने की मांग की गई थी. उनके परिवार ने गहरी परेशानी जाहिर की, और उनकी बेटी ने भी बताया कि वह अभी भी बीमार हैं.

विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के सलाहकार समुज्जल कुमार भट्टाचार्य ने कहा कि संगठन वोटर लिस्ट में बदलाव का समर्थन करता है, लेकिन मूल असमिया मुसलमानों की कीमत पर नहीं. “जब तक असम में बांग्लादेशी नामों से मुक्त एक साफ एनआरसी नहीं बन जाती, तब तक हमारे पास एक सही वोटर लिस्ट नहीं हो सकती. हम स्पेशल रिवीजन का समर्थन करते हैं."

उन्होंने कहा, "लेकिन यह मंज़ूर नहीं है कि स्थानीय मुसलमानों के घरों में नोटिस भेजे जा रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए था." भट्टाचार्य ने कहा कि एएएसयू ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक अर्जेंट लेटर भेजा है, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि गैर-कानूनी प्रवासियों के नाम तो हटाए ही जाने चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया में वहां के मुसलमानों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए.

चुनाव पास आने के साथ, एसआर विवाद ने असम के राजनीतिक माहौल में एक नया मुद्दा जोड़ दिया है, जिससे पारदर्शिता, निष्पक्षता और वोटरों के अधिकारों पर इसके संभावित असर को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

