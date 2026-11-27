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असम 18 हेक्टेयर जमीन को आरक्षित वनों में बदलेगा, औद्योगिक निवेश के लिए 252 करोड़ रुपये को मंजूरी दी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: वन भूमि की सुरक्षा और असम के औद्योगिक आधार के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को नागांव और लुमडिंग क्षेत्र में 18.09 हेक्टेयर भूमि को 'आरक्षित वन' (रिजर्व फॉरेस्ट) में बदलने को मंजूरी दी. इसके साथ ही, तिनसुकिया और कछार जिलों में 252 करोड़ रुपये के दो औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई.

इन प्रस्तावित आरक्षित वनों में नागांव जिले के पुराचापोरि में 12.49 हेक्टेयर और लुमडिंग के नोखुटी-नोंगटे क्षेत्र में 5.6 हेक्टेयर भूमि शामिल होगी. यह निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि को अब 'आरक्षित वन' के दायरे में लाया जाएगा. इससे इसे एक संरक्षित दर्जा मिलेगा, जिससे भविष्य में होने वाले अवैध कब्जों को रोकने और वन संसाधनों की सुरक्षा करने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी.

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "हमने नागांव में पुराचापोरि की जमीन को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराया है. अब हम इसे एक आरक्षित वन बनाएंगे." इस कदम से इन दोनों क्षेत्रों में संरक्षण प्रयासों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है, क्योंकि चिन्हित की गई भूमि अब अधिक सख्त कानूनी सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगी. मंत्रिमंडल ने तिनसुकिया जिले के गेलापुखुरी औद्योगिक क्षेत्र में कई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए 'गंगवाल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड' के 151 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी. सरमा ने बताया कि इन प्रस्तावित इकाइयों में फार्मास्युटिकल उत्पादों और रसायनों का निर्माण किया जाएगा. एक अन्य बड़े निवेश फैसले के तहत, मंत्रिमंडल ने कछार जिले के पंचग्राम में 101 करोड़ रुपये के निवेश से 'पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट' (ताड़ के तेल प्रसंस्करण इकाई) स्थापित करने के गोदरेज के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. सरमा ने जानकारी दी कि सरकार ने इस प्रस्तावित इकाई के लिए 35 एकड़ भूमि आवंटित करने को मंजूरी दे दी है. कुल 252 करोड़ रुपये के निवेश वाली इन दो परियोजनाओं से असम के विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और कृषि-प्रसंस्करण (एग्रो-प्रोसेसिंग) क्षेत्रों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.