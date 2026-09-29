UPSC की तैयारी कर रहे संदिग्ध छात्र के घर NIA का छापा, असम आतंकी साजिश मामले में बड़ी कार्रवाई
NIA ने मंगलवार को सीमा पार आतंकी साजिश मामले में असम, पश्चिम बंगाल और केरल के 16 ठिकानों पर छापेमारी की. शांतनु मिश्रा की रिपोर्ट.
Published : September 29, 2026 at 5:28 PM IST
कोलकाता: असम के एक उग्रवादी संगठन (JMB/IMK) से जुड़े सीमा पार आतंकी साजिश मामले की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार 29 सितंबर को असम, पश्चिम बंगाल और केरल के 16 ठिकानों पर छापेमारी की. इसी क्रम में एनआईए की टीम ने दक्षिण दिनाजपुर जिले के बंशीहारी थाना क्षेत्र के कुशकारी मुंडेहार गांव में एक बड़ी छापेमारी की.
एनआईए के निशाने पर एक स्थानीय किसान का 26 वर्षीय बेटा मुजीबुर रहमान है. जिसके प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिद्दीन (JMB) से संबंध होने का गहरा संदेह है. स्थानीय सूत्रों और आरोपी के परिवार के मुताबिक, मुजीबुर रहमान उच्च शिक्षा के साथ-साथ देश की सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी (UPSC) परीक्षा की तैयारी कर रहा था. पढ़ाई के सिलसिले में घर से बाहर रहता था.
आरोपी के पिता मिजानुर रहमान ने बताया कि उनका बेटा इसी साल जनवरी तक घर पर ही था. जनवरी में भी पुलिस ने उनके घर पर अचानक तलाशी ली थी और मुजीबुर का मोबाइल फोन जब्त कर लिया था. उस घटना के बाद से ही मुजीबुर लगातार फरार चल रहा है और परिवार को उसके मौजूदा ठिकाने या उसकी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है.
स्थानीय लोगों ने कहा- 'जांच होने दीजिए'
छापेमारी के दौरान एनआईए की चार सदस्यीय टीम के साथ स्थानीय बंशीहारी थाने की पुलिस भी मुस्तैद रही. मामले पर बात करते हुए स्थानीय निवासी मोजफ्फर हुसैन ने कहा, "हमने सुना कि एनआईए और स्थानीय पुलिस आई है. हमारे पड़ोस का यह युवक कुछ समय से बाहर रह रहा था. हमने यही सुना था कि वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन वह किसी उग्रवादी संगठन से जुड़ा है या नहीं, यह हमें नहीं पता. अब अधिकारी आए हैं, तो उन्हें जांच करने दें."
बंगाल में पहले भी सामने आए हैं आतंकी कनेक्शन
राज्य में उग्रवादी नेटवर्क और विदेशी सिंडिकेट का यह कोई पहला मामला नहीं है. इसी साल जुलाई में, पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने हामिद मोंडल नाम के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया था. हामिद, फर्जी भारतीय पहचान पत्र के सहारे लंबे समय से बंगाल में छिपकर रह रहा था.
जांच में खुलासा हुआ था कि हामिद का संबंध आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और पाकिस्तान स्थित कुख्यात 'शहजाद भट्टी नेटवर्क' (SBN) से था. उसे विशेष रूप से वीवीआईपी नेता शुभेंदु अधिकारी की गतिविधियों पर नज़र रखने और खुफिया जानकारी जुटाने का काम सौंपा गया था.
हामिद से पूछताछ के बाद एसटीएफ ने अर्पिता सरकार नाम की एक युवती सहित उसके कई सहयोगियों को भी दबोचा था, जो प्रभावशाली लोगों को 'हनी-ट्रैप' में फंसाने का काम करती थी. इस नई छापेमारी ने एक बार फिर बंगाल में फैले उग्रवादी कनेक्शनों की ओर इशारा किया है.
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