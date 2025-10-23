असम: कोकराझार में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध बम विस्फोट, कई ट्रेनें देरी से चली
असम के कोकराझार में रेलवे पटरी पर बम विस्फोट की घटना सामने आई है. संयोग था कि विस्फोट मालगाड़ी के गुजरने के दौरान हुआ.
कोकराझार: असम के कोकराझार में रेलवे ट्रैक पर बम विस्फोट का सनसनीखेज मामला सामने आया है. गनीमत रही कि विस्फोट मालगाड़ी के गुजरने के दौरान हुआ. इस हादसे में किसी जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ. रेलवे अधिकारियोंं के अनुसार विस्फोट के चलते कुछ ट्रेनें देरी से चली.
अधिकारियों के अनुसार बीती रात करीब 1:00 बजे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफ रेलवे) के अलीपुरद्वार डिवीजन में सलाकाटी और कोकराझार स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक पर एक संदिग्ध विस्फोट हुआ. इस घटना के कारण 8-10 ट्रेनें देरी से चली. सुबह 5:25 बजे तक ट्रैक को बहाल कर दिया गया और सुबह 5:30 बजे सामान्य रेल सेवाएं फिर से शुरू हो गई.
#WATCH | Superintendent of Railway Police, Pranjit Borah says, " railway loco pilot informed us last night that there was some disturbance. district police and grp came here and investigated. damage was detected on a track. it could be a suspected blast. investigation is in a… https://t.co/DMgYxzyJmI pic.twitter.com/T4HErjdUmO— ANI (@ANI) October 23, 2025
इस सेक्शन में गश्त बढ़ा दी गई है. यूपी अजारा शुगर नामक एक मालगाड़ी को इस सेक्शन से गुजरते समय जोरदार झटका लगा. इसके बाद ट्रेन मैनेजर को ट्रेन रोकनी पड़ी. निरीक्षण में ट्रैक और स्लीपरों को नुकसान का पता चला जो संभवतः विस्फोट के कारण हुआ. रेलवे पुलिस अधीक्षक प्रांजीत बोरा ने बताया कि कोकराझार में एक रेलवे ट्रैक पर संभवतः विस्फोट के कारण क्षति का पता चला है. ट्रैक मरम्मत का काम पूरा हो गया है और ट्रेनों का आवागमन फिर से शुरू हो गया.
बोराह ने कहा, 'रेलवे लोको पायलट ने हमें कल रात सूचना दी कि कुछ गड़बड़ी हुई. जिला पुलिस और जीआरपी ने आकर जाँच की. पटरी पर नुकसान का पता चला है. यह एक संदिग्ध विस्फोट हो सकता है. जाँच अभी प्रारंभिक चरण में है. अभी कुछ भी ठोस कहना सही नहीं होगा. जाँच पूरी होने के बाद विवरण साझा किया जाएगा. अगर यह तोड़फोड़ है, तो हमें पता लगाना होगा कि यह किसने किया और इसमें कौन शामिल है. मरम्मत का काम पूरा हो गया है. ट्रेनों का आवागमन फिर से शुरू हो गया है.'
#WATCH | Assam: Damage detected on a railway track in Kokrajhar district. Police say that it could be a suspected blast but the investigation is in a preliminary stage. Train movement has resumed after repair work. pic.twitter.com/7eZJYINtnV— ANI (@ANI) October 23, 2025
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) ने एक बयान में कहा, '23 अक्टूबर 2025 को लगभग 1:00 बजे, जब मालगाड़ी यूपी अजारा शुगर सलाकाटी और कोकराझार के बीच से गुजर रही थी तभी ये हादसा हुआ. ट्रेन मैनेजर ने ट्रेन में जोरदार झटका लगने की सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन को रोक दिया गया. जाँच करने पर पता चला कि संदिग्ध बम विस्फोट के कारण ट्रैक और स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए. राज्य पुलिस, आरपीएफ और खुफिया अधिकारी मामले की जाँच कर रहे हैं. सुबह 5:25 बजे ट्रैक को बहाल कर दिया गया और सामान्य ट्रेन सेवा फिर से शुरू हो गई. घटना के कारण लगभग 8 ट्रेनें रुकी रही. सेक्शन में गश्त बढ़ा दी गई है.