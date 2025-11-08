ETV Bharat / bharat

जब छात्रों ने स्कूल की 'मेज' पर अभ्यास कर जुबिन गर्ग को दी श्रद्धांजलि...तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा हॉल

बोकाखाट (असम): असम के बोकाखाट जातीय विद्यालय में, वार्षिक कार्यक्रम के अभ्यास के लिए असली तबला कम पड़ गये तब छात्रों के एक समूह ने कक्षा के मेज़ों पर तबला बजाने का अभ्यास करना शुरू किया. मेज पर तबले की रूपरेखा बनाकर, शिक्षकों के मार्गदर्शन में उनके जुनून ने इतिहास बना दिया. डॉ. भूपेन हज़ारिका और जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने वाले समारोह में इन छात्रों ने जब असली तबले पर प्रदर्शन किया तो लोग 'वाह-वाह' कह उठे.

इन छात्रों की कहानी बताती है कि कैसे रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प अभावों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं. छोटी सी कक्षा में छात्रों ने लकड़ी की मेजों को तबला की तरह बजाना शुरू किया तो किसी ने भी कल्पना नहीं किया था कि उनका प्रदर्शन इतना अच्छा होगा. उनके लिए ये मेजें महज फर्नीचर नहीं थीं बल्कि उनके सपनों की कुंजी थी. इन छात्रों के जुनून ने बता दिया कि संगीत हर जगह मौजूद है.

कार्यक्रम में प्रस्तुति देते छात्र. (ETV Bharat)

मेज बन गया तबलाः

नौवीं कक्षा के छात्र अंशुमान हजारिका को अच्छी तरह याद है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी. उसने बताय- "हमारे पास पर्याप्त तबले नहीं थे. इसलिए, हमने अपनी मेज़ों पर अभ्यास करना शुरू किया. शुरुआत में, यह सिर्फ़ मनोरंजन के लिए था. लेकिन जल्द ही, यह हमारा रोज़मर्रा का अभ्यास बन गया. हम ध्वनि, कंपन, हर चीज़ की कल्पना करते थे."

छात्रों ने इतनी ईमानदारी से अभ्यास किया. अपने वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम से ठीक दो दिन पहले उन्हें तबला दिया गया तो - वे यह देखकर दंग रह गए कि ताल स्वाभाविक रूप से बह रही थी. लकड़ी और कल्पना पर प्रशिक्षित उनके हाथों ने त्वचा और ध्वनि पर लय पकड़ ली. अंशुमान ने कहा- "यह अविश्वसनीय था. लेकिन, जिस तरह से हमने मेज पर अभ्यास किया था- वही ध्वनि असली तबले पर जीवंत हो उठी."