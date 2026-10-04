ETV Bharat / bharat

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में बिहार का व्यक्ति गिरफ्तार, असम STF की कार्रवाई

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

गुवाहाटी: असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने गुवाहाटी के सतगांव इलाके से एक व्यक्ति को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान 31 साल के अभिषेक कुमार सिंह के तौर पर हुई है, जो मूल रूप से बिहार के पूर्वी चंपारण का रहने वाला है. अधिकारियों के मुताबिक, अभिषेक को गुवाहाटी के सतगांव के गांधीनगर में उसके किराए के घर से पकड़ा गया.