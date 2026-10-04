पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में बिहार का व्यक्ति गिरफ्तार, असम STF की कार्रवाई
अधिकारियों का कहना है कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था और उसपर सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक करने का आरोप है.
Published : October 4, 2026 at 7:24 PM IST
गुवाहाटी: असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने गुवाहाटी के सतगांव इलाके से एक व्यक्ति को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान 31 साल के अभिषेक कुमार सिंह के तौर पर हुई है, जो मूल रूप से बिहार के पूर्वी चंपारण का रहने वाला है. अधिकारियों के मुताबिक, अभिषेक को गुवाहाटी के सतगांव के गांधीनगर में उसके किराए के घर से पकड़ा गया.
गजराज आर्मी इंटेलिजेंस यूनिट से मिले सटीक खुफिया इनपुट के बाद STF ने यह गिरफ्तारी की. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी सक्रिय रूप से एक पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव (PIO) के साथ संपर्क में था. उस पर सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी पाकिस्तानी खुफिया हैंडलर्स को लीक करने का आरोप है. छापेमारी के दौरान, एसटीएफ को मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कई प्रतिबंधित दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले.
एसटीएफ पुलिस स्टेशन में प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत एक आधिकारिक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है. मुख्य संदिग्ध अभी हिरासत में है, वहीं काउंटर-इंटेलिजेंस के जांचकर्ता और राज्य पुलिस उसके व्यापक नेटवर्क की सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस क्षेत्र में स्थानीय मददगारों या आंतरिक स्रोतों ने उसकी सहायता की थी या नहीं. जब्त किए गए उपकरणों की तकनीकी जांच के जारी रहने के कारण, लीक किए गए डेटा की सटीक प्रकृति के बारे में अधिक विवरण की प्रतीक्षा है.
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