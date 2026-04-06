असम में भाजपा उम्मीदवार के आवासीय परिसर में मिला हैंड ग्रेनेड, जांच में जुटी पुलिस
सरुपथार निर्वाचन क्षेत्र के विधायक और वर्तमान भाजपा गठबंधन उम्मीदवार के आवास परिसर में ग्रेनेड किसने फेंका? इसे लेकर काफी हलचल मची हुई है.
Published : April 6, 2026 at 3:46 PM IST
सरुपथार (असम): गोलाघाट जिले में सरुपथार निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार विश्वजीत फुकन के आवास पर एक ग्रेनेड फेंका गया. आरोप है कि सोमवार सुबह एक अज्ञात बदमाश ने उम्मीदवार के 'चांगपुल' स्थित आवास पर ग्रेनेड फेंका. घटना की जानकारी मिलते ही गोलाघाट जिला पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. आवास परिसर से ग्रेनेड बरामद कर लिया गया.
सरुपथार निर्वाचन क्षेत्र के विधायक और वर्तमान भाजपा गठबंधन उम्मीदवार के आवास परिसर में ग्रेनेड किसने फेंका? इसे लेकर काफी हलचल मची हुई है. क्या ग्रेनेड फटने की स्थिति में है? यह सवाल भी हर किसी के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. शीर्ष पुलिस अधिकारी और बम विशेषज्ञों की एक टीम मौके पर पहुंच गई है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही सभी तथ्य सामने आएंगे.
गोलाघाट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) जॉन दास ने कहा, "ग्रेनेड की सेफ्टी पिन नहीं देखी गई है. बम विशेषज्ञों की एक टीम आ रही है. वे ही विस्तृत जानकारी दे पाएंगे. साथ ही सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है."
एक स्थानीय संगठन के नेता ने कहा, "हम पिछले हिस्से में काम कर रहे थे और हमें एक काली वस्तु दिखाई दी. जब मैंने उसे देखा, तो मुझे शक हुआ कि यह एक ग्रेनेड है. मैंने तुरंत उसकी फोटो मौजूदा विधायक को भेजी. उन्होंने कहा कि यह एक ग्रेनेड है और उन्हें उस जगह से दूर जाने के लिए कहा." सरुपथार में इस तरह की यह पहली घटना नहीं है. 2025 में गणतंत्र दिवस की शाम को भी, सरुपथार में उनके निर्माणाधीन आवास के पास दो हैंड ग्रेनेड मिले थे.
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