असम में दर्दनाक हादसा: ट्रक की टक्कर में कार सवार 5 युवकों की मौके पर ही मौत, ड्राइवर फरार
सोनितपुर जिले के बालीपारा में शुक्रवार देर रात को अरुणाचल प्रदेश के नंबर वाले ट्रक ने असम नंबर वाली गाड़ी को टक्कर मारी.
Published : September 12, 2026 at 1:18 PM IST
तेजपुर (असम): सोनितपुर जिले के बालीपारा में शुक्रवार देर रात को एक सड़क हादसे में पांच युवकों की मौत हो गई. यह दुर्घटना रंगापारा पुलिस स्टेशन के बालीपारा के पास मीट चापली में एक पेट्रोल पंप के पास हुई. यहां एक कार और ट्रक के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई.
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश के नंबर वाले ट्रक ने असम के नंबर वाली गाड़ी को टक्कर मारी. टक्कर इतनी भयानक थी कि कार में सवार पांचों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.
हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को बरामद किया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने और फरार ड्राइवर की तलाश के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी गई है. ट्रक के नंबर से उसके मालिक से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है.
मारे गए युवकों की पहचान हर गोबिंदा हाजोआरी, नयन स्वर्गीयारी, पप्पू बोरा, प्रांजल बनिया और संजय मेच के रूप में हुई है. ये सभी सोनितपुर जिले के घोरामारी-बताबाड़ी इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं.
यह घटना पिछले महीने गुवाहाटी के पास सोनापुर में हुए एक भयानक हादसे के कुछ ही समय बाद हुई है, जिसमें 5 से अधिक लोगों की जान चली गई थी. इस ताजा घटना ने एक बार फिर असम में सड़क हादसों को लेकर चिंता बढ़ा दी है. आमने-सामने की टक्कर में पांच लोगों की मौत ने राज्य के हाईवे पर सड़क सुरक्षा कानूनों के पालन, यातायात अनुशासन और जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
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