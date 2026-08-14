अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादियों ने असम राइफल्स की चौकी पर हमला किया
अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल्स की चौकी पर उग्रवादियों के हमले की पुष्टि पुलिस ने नहीं की है. प्रणब कुमार दास की रिपोर्ट...
Published : August 14, 2026 at 1:22 PM IST
तेजपुर: स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी घटना में अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में भारत-म्यांमार सीमा के पास लोंगवी में असम राइफल्स की एक पोस्ट पर संदिग्ध उग्रवादियों ने हमला कर दिया.
खबरों के मुताबिक उग्रवादियों ने असम राइफ़ल्स की पोस्ट पर अंधाधुंध गोलीबारी की. सुरक्षा बलों ने इसका कड़ा जवाब दिया, जिससे इलाके में जबरदस्त गोलीबारी हुई. हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और सुरक्षा बल इलाके में हाई अलर्ट पर हैं.
हालांकि हमलावरों की पहचान के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शक है कि इस हमले के पीछे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-इंडिपेंडेंट (ULFA-I) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के-वाईए (NSCN -K-YA) का हाथ हो सकता है.
चांगलांग के एसपी किर्ली पाडु ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि वे लोंगवी बेस पर तैनात असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए घटना की पुष्टि नहीं कर सकते. इससे पहले दोनों उग्रवादी संगठनों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया था, जिससे 15 अगस्त से पहले पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी. नुकसान और हमलावरों की पहचान के बारे में और जानकारी का इंतजार है.