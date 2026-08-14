ETV Bharat / bharat

अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादियों ने असम राइफल्स की चौकी पर हमला किया

अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल्स की चौकी पर उग्रवादियों के हमले की पुष्टि पुलिस ने नहीं की है. प्रणब कुमार दास की रिपोर्ट...

Assam Rifles Post attacked
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2026 at 1:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

तेजपुर: स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी घटना में अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में भारत-म्यांमार सीमा के पास लोंगवी में असम राइफल्स की एक पोस्ट पर संदिग्ध उग्रवादियों ने हमला कर दिया.

खबरों के मुताबिक उग्रवादियों ने असम राइफ़ल्स की पोस्ट पर अंधाधुंध गोलीबारी की. सुरक्षा बलों ने इसका कड़ा जवाब दिया, जिससे इलाके में जबरदस्त गोलीबारी हुई. हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और सुरक्षा बल इलाके में हाई अलर्ट पर हैं.

हालांकि हमलावरों की पहचान के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शक है कि इस हमले के पीछे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-इंडिपेंडेंट (ULFA-I) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के-वाईए (NSCN -K-YA) का हाथ हो सकता है.

चांगलांग के एसपी किर्ली पाडु ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि वे लोंगवी बेस पर तैनात असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए घटना की पुष्टि नहीं कर सकते. इससे पहले दोनों उग्रवादी संगठनों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया था, जिससे 15 अगस्त से पहले पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी. नुकसान और हमलावरों की पहचान के बारे में और जानकारी का इंतजार है.

ये भी पढ़ें- मणिपुर के उखरुल में उग्रवादियों ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या की

TAGGED:

ASSAM RIFLES
ASSAM RIFLES CAMP IN ARUNACHAL
ULFA I NSCN KYA CADRE
उग्रवादी हमला
ASSAM RIFLES POST ATTACKED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.