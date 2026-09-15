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उग्रवाद-ड्रग तस्करी के खिलाफ असम राइफल्स की बड़ी पहल; म्यांमार सीमा पर ऐसे तैयार किया 'सुरक्षा चक्र'

असम राइफल्स ने सीमा पार म्यांमार के गांवों के साथ मिलकर 'ह्यूमन इंटेलिजेंस' और प्रारंभिक चेतावनी नेटवर्क बनाने की पहल की. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

Assam Rifles reaches across Myanmar border
सोमवार, 14 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के नोग्लो-लाजू इलाके के सामने म्यांमार के गांवों के प्रतिनिधियों के साथ सुरक्षा संबंधी बातचीत के बाद ली गई तस्वीर. (Special Arrangements with Assam Rifles)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2026 at 3:35 PM IST

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नई दिल्लीः असम राइफल्स ने जमीनी स्तर पर सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की एक बड़ी पहल की है. अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के नोग्लो-लाजू क्षेत्र के ठीक सामने स्थित म्यांमार के गांवों के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की. इस बैठक का उद्देश्य अवैध आवाजाही, ड्रग्स तस्करी और अन्य सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ रहने वाले समुदायों से बेहतर सहयोग हासिल करना है.

यह बैठक इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उग्रवादी संगठन और तस्करी नेटवर्क भारत और म्यांमार के बीच आने-जाने के लिए इस दुर्गम इलाके और पारंपरिक सीमा पार रास्तों का गलत फायदा उठाते हैं. सीमा के बिल्कुल करीब रहने वाले ग्रामीणों से मिलने वाली जानकारी असम राइफल्स को संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने, संभावित घुसपैठ के रास्तों की पहचान करने और सशस्त्र उग्रवादियों को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने में बड़ी मदद कर सकती है.

इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक सरकारी अधिकारी ने ETV Bharat को बताया कि सोमवार को हुई इस बातचीत का मुख्य फोकस सीमा नियमों, नियंत्रित सीमा पार आवाजाही, नशीले पदार्थों की तस्करी से पैदा होने वाले खतरों, समय पर जानकारी साझा करने और भारत-म्यांमार सीमा पर शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए आपसी सहयोग पर था.

मादक पदार्थों की जब्ती

  • एक सितंबर को असम राइफल्स और अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने तिरप जिले में 12.2 ग्राम संदिग्ध हेरोइन जब्त की और एक संदिग्ध ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया.
  • इससे पहले जून में, देवमाली पुलिस ने ड्रग तस्करी में कथित रूप से शामिल एक महिला के पास से 51 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद की थी.
  • पिछले महीने, असम राइफल्स और अरुणाचल पुलिस ने चांगलांग जिले में नोंगके गांव के पास लगभग 130.09 ग्राम संदिग्ध हेरोइन जब्त की थी और म्यांमार के दो नागरिकों को गिरफ्तार किया था.

अधिकारी के अनुसार, देवमाली और जिले के अन्य हिस्सों में हाल ही में हुई बरामदगी सहित तिरप में बार-बार हेरोइन और अफीम की जब्ती, अरुणाचल प्रदेश से सटी भारत-म्यांमार सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे और सीमा के करीब रहने वाले समुदायों से समय पर जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी प्राप्त करने के महत्व को रेखांकित करती है.

सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) बीके खन्ना ने मंगलवार को इस संवाददाता से बात करते हुए कहा, "भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस तरह का जुड़ाव तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि भारत-म्यांमार सीमा महज एक पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है. दोनों तरफ के समुदायों के बीच लंबे समय से जातीय, पारिवारिक और आर्थिक संबंध हैं, जबकि उग्रवादी समूहों, ड्रग तस्करों और हथियारों के नेटवर्क ने ऐतिहासिक रूप से सीमा पार आवाजाही के लिए इस दुर्गम इलाके और सामाजिक संबंधों का गलत फायदा उठाया है."

भारत-म्यांमार सीमा की निगरानी हमेशा से रही है चुनौतीपूर्ण

केंद्र सरकार द्वारा म्यांमार सीमा के प्रबंधन को और सख्त करने के फैसले के बाद यह घटनाक्रम विशेष महत्व रखता है. आंतरिक सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, केंद्र सरकार ने पहले से चले आ रहे फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR - मुक्त आवाजाही व्यवस्था) को खत्म कर सीमा पार आवाजाही पर अधिक नियंत्रण लागू करने का प्रयास किया है.

भारत-म्यांमार सीमा पर पहाड़ी इलाके और दोनों तरफ फैले समुदायों के सामाजिक ताने-बाने की वजह से इसकी निगरानी करना ऐतिहासिक रूप से काफी कठिन रहा है. अधिकारी के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले का नोग्लो-लाजू सेक्टर सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, व्यापक तिरप-चांगलांग-लोंगडिंग (Tirap–Changlang–Longding) बेल्ट में उग्रवाद से जुड़ी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. खुफिया इनपुट के आधार पर, असम राइफल्स ने जून 2025 में तिरप से NSCN(K-YA) के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया था, जबकि उसी साल जुलाई में लोंगडिंग में म्यांमार आधारित एक संदिग्ध उग्रवादी मारा गया था.

इससे पहले जनवरी 2024 में, असम राइफल्स ने ULFA-I के दो कैडरों को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वे कथित तौर पर अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे.

अधिकारी ने बताया, "अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ एक लंबी और काफी हद तक दुर्गम सीमा साझा करता है, जिसकी निगरानी करना बेहद कठिन है. यह स्थिति उग्रवादियों और तस्करी नेटवर्कों की आवाजाही के लिए एक कमजोर कड़ी पैदा करती है. हाल ही में म्यांमार सीमा के पार से काम कर रहे उग्रवादियों से जुड़ी घटनाएं और मादक पदार्थों की बड़ी जब्ती लगातार बने हुए इस खतरे को रेखांकित करती है."

भौतिक सीमा बुनियादी ढांचे से परे मानव खुफिया और प्रारंभिक चेतावनी नेटवर्क का निर्माण

ब्रिगेडियर खन्ना ने कहा, "इस तरह के कार्यक्रमों का महत्व, जहां असम राइफल्स म्यांमार के गांवों के लोगों के साथ जुड़ती है, भारत के भौतिक सीमा बुनियादी ढांचे से परे एक मानव खुफिया और प्रारंभिक चेतावनी नेटवर्क बनाने की संभावना में निहित है. सीमा के करीब रहने वाले ग्रामीण सुरक्षा बलों को असामान्य गतिविधियों, संदिग्ध तस्करी, हथियारों की आवाजाही या पारंपरिक रास्तों का उपयोग करने के उग्रवादी समूहों के प्रयासों के बारे में समय पर जानकारी दे सकते हैं."

खन्ना ने आगे कहा कि यह असम राइफल्स को म्यांमार की तरफ के समुदायों को भारतीय सीमा नियमों को सीधे समझाने का अवसर भी देता है, जिससे इस बात की संभावना कम हो जाती है कि वैध पारंपरिक आवाजाही को गलती से अवैध घुसपैठ मान लिया जाए.

दिलचस्प बात यह है कि असम राइफल्स ने पहले भी भारत-म्यांमार सीमा पर और उसके पार ग्रामीण अधिकारियों और समुदायों के साथ ऐसी बैठकें आयोजित की हैं, जिनमें मिजोरम और मणिपुर में किए गए जुड़ाव शामिल हैं.

ब्रिगेडियर खन्ना ने आगे कहा, "यदि इस तरह के प्रयास लगातार जारी रहे, तो इससे प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में सुधार हो सकता है, सीमा पार की आबादी के साथ भरोसा मजबूत हो सकता है और उग्रवादी व तस्करी नेटवर्कों के लिए सीमा पर मौजूद सामाजिक व भौगोलिक परिस्थितियों का गलत फायदा उठाना और मुश्किल हो जाएगा."

भारत और म्यांमार के बीच कुल 1,643.0 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा है. गृह मंत्रालय की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश के तीन जिले- तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग- NSCN के गुटों और उल्फा के उग्रवाद के प्रभाव से प्रभावित हैं.

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि भारत-म्यांमार सीमा 'गोल्डन ट्राएंगल' क्षेत्र से आने वाली मेथामफेटामाइन और हेरोइन जैसी ड्रग्स के लिए एक प्रमुख एंट्री पॉइंट के रूप में काम करती है, विशेष रूप से मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते.

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