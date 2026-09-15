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उग्रवाद-ड्रग तस्करी के खिलाफ असम राइफल्स की बड़ी पहल; म्यांमार सीमा पर ऐसे तैयार किया 'सुरक्षा चक्र'

सोमवार, 14 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के नोग्लो-लाजू इलाके के सामने म्यांमार के गांवों के प्रतिनिधियों के साथ सुरक्षा संबंधी बातचीत के बाद ली गई तस्वीर. ( Special Arrangements with Assam Rifles )