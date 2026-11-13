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भारत-म्यांमार सीमा पर सुरक्षा चुनौतियों को लेकर असम राइफल्स की समीक्षा बैठक, आधुनिकीकरण पर जोर

असम राइफल्स का शुक्रवार को शिलांग में दो दिवसीय कमांडर सम्मेलन हुआ. ( ETV Bharat photos by Special Arrangement via Assam Rifles. )

नई दिल्ली: असम राइफल्स ने शुक्रवार को शिलांग में संपन्न हुए अपने दो दिवसीय कमांडर सम्मेलन के दौरान भारत-म्यांमार सीमा पर अपनी तैयारियों, उग्रवाद-रोधी (काउंटर-इंसर्जेंसी) क्षमताओं और उभरती सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा की. असम राइफल्स के महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल) लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में फॉर्मेशन कमांडर, बटालियन कमांडर और बल के वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी भी शामिल हुए.

एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "इस सम्मेलन ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति की व्यापक समीक्षा करने, अभियानगत तैयारियों का आकलन करने और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने का एक मंच प्रदान किया." अधिकारी ने कहा कि बैठक के दौरान भारत-म्यांमार सीमा पर सीमा प्रबंधन को मजबूत करना और उग्रवाद-रोधी (काउंटर-इंसर्जेंसी) क्षमताओं को बढ़ाना मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल रहा.