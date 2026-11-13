भारत-म्यांमार सीमा पर सुरक्षा चुनौतियों को लेकर असम राइफल्स की समीक्षा बैठक, आधुनिकीकरण पर जोर
भारत की पूर्वोत्तर सीमा, विशेष रूप से भारत-म्यांमार सीमा पर सुरक्षा को लेकर यह विचार-विमर्श काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : November 13, 2026 at 2:19 PM IST
नई दिल्ली: असम राइफल्स ने शुक्रवार को शिलांग में संपन्न हुए अपने दो दिवसीय कमांडर सम्मेलन के दौरान भारत-म्यांमार सीमा पर अपनी तैयारियों, उग्रवाद-रोधी (काउंटर-इंसर्जेंसी) क्षमताओं और उभरती सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा की. असम राइफल्स के महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल) लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में फॉर्मेशन कमांडर, बटालियन कमांडर और बल के वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी भी शामिल हुए.
एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "इस सम्मेलन ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति की व्यापक समीक्षा करने, अभियानगत तैयारियों का आकलन करने और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने का एक मंच प्रदान किया." अधिकारी ने कहा कि बैठक के दौरान भारत-म्यांमार सीमा पर सीमा प्रबंधन को मजबूत करना और उग्रवाद-रोधी (काउंटर-इंसर्जेंसी) क्षमताओं को बढ़ाना मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल रहा.
कमांडरों ने यह सुनिश्चित करने के उपायों की भी समीक्षा की कि क्षेत्र में बदलती सुरक्षा परिस्थितियों का जवाब देने के लिए बल हर तरह से तैयार रहे. चर्चा के दौरान बल के आधुनिकीकरण, उन्नत हथियारों और उपकरणों को शामिल करने, तथा अभियानगत गतिविधियों में उभरती तकनीकों को जोड़ने पर भी प्रमुखता से बात हुई.
अधिकारी ने आगे कहा, "सम्मेलन में सुरक्षा खतरों का एकजुट होकर जवाब देने के लिए खुफिया समन्वय को मजबूत करने और विभिन्न सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की जरूरत पर भी विचार किया गया." अधिकारी के अनुसार, वरिष्ठ कमांडरों ने बल की समग्र कार्यक्षमता और प्रभावशीलता को बेहतर बनाने पर जोर देते हुए जवानों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और कल्याणकारी उपायों पर भी विचार-विमर्श किया.
असम राइफल्स के जवानों के समर्पण और पेशेवर रुख की सराहना करते हुए, लेफ्टिनेंट जनरल लखेरा ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में उनके योगदान को स्वीकार किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बल को बदलती सुरक्षा जरूरतों के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार रहना चाहिए, साथ ही अपनी तकनीकी क्षमताओं को लगातार उन्नत करना चाहिए और निरंतर सतर्कता बनाए रखनी चाहिए.
महानिदेशक (डीजी) लखेरा ने बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी रैंकों के बीच पेशेवर दक्षता, तत्परता और प्रतिबद्धता के महत्व को भी रेखांकित किया. इस सम्मेलन ने कमांडरों के बीच अभियानगत अनुभवों, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और नए तरीकों के आदान-प्रदान का भी अवसर प्रदान किया, जिससे विभिन्न इकाइयों को अपने आकलन साझा करने और जमीनी स्तर के अनुभवों से सीखने में मदद मिली.
गौरतलब है कि पूर्वोत्तर राज्यों में मजबूत उपस्थिति रखने वाली असम राइफल्स उग्रवाद-रोधी अभियानों, सीमा की रखवाली और क्षेत्र में शांति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है.
इसे भी पढ़ेंः