असम: अंतरराज्यीय मानव तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार
सुरक्षा बलों ने असम में अंतरराज्यीय मानव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है.
Published : March 27, 2026 at 2:57 PM IST
तेजपुर (असम): असम राइफल्स और कछार पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में सिलचर से चल रहे एक अंतरराज्यीय मानव तस्करी नेटवर्क का पता चला है. रक्षा प्रवक्ता गुवाहाटी ने यह जानकारी दी.
सटीक खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, सुरक्षा बल ने 25 मार्च को एक टारगेटेड छापेमारी की, जिसमें रैकेट का हिस्सा होने के शक में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए लोगों में एक नाइजीरियाई नागरिक के साथ-साथ असम और मिजोरम के तीन भारतीय निवासी भी शामिल हैं.
शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह ग्रुप त्रिपुरा और मिजोरम के कमजोर रास्तों से गैर-कानूनी बॉर्डर पार मूवमेंट को आसान बनाने में सक्रिय रूप से शामिल था. माना जाता है कि इस नेटवर्क के लिंक पड़ोसी देशों, खासकर बांग्लादेश और म्यांमार तक फैला हुआ है.
अधिकारियों ने आगे बताया कि सिंडिकेट ने न सिर्फ भारत में गैर-कानूनी एंट्री में मदद की, बल्कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों से बचने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए बाहर निकलने के गुप्त रास्ते भी व्यवस्था की , जिनमें आपराधिक या आव्रजन उल्लंघन से जुड़े लोग भी शामिल थे.
सुरक्षा एजेंसियों ने इस ऑपरेशन को नॉर्थईस्ट में गैर-कानूनी माइग्रेशन नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है. गिरफ्तार किए गए लोग अभी कस्टडी में हैं, और दूसरे साथियों और संभावित अंतरराज्यीय कनेक्शन का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है. अधिकारियों ने ऐसी गतिविधियों को रोकने और इलाके की सुरक्षा पक्की करने के लिए संवेदनशील सीमा पर कड़ी निगरानी बनाए रखने का अपना वादा दोहराया है.
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