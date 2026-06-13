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असम में बड़ा भर्ती घोटाला, दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों ने नकली सर्टिफिकेट से हासिल की नौकरी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

जोरहाट (असम): असम में नकली सर्टिफिकेट से जुड़ा बड़ा भर्ती घोटाला सामने आया है, जिससे असमी युवाओं के लिए नौकरी के मौके खत्म होने की गंभीर चिंता बढ़ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, असम के बाहर के कई कैंडिडेट्स ने कथित तौर पर खुद को असम का स्थायी निवासी बताकर नकली दस्तावेज का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों में नौकरी हासिल की. ​​बताया जा रहा है कि इन जाली डॉक्यूमेंट्स में स्थायी निवास प्रमाण पत्र (PRCs), जाति प्रमाण-पत्र और आय प्रमाण-पत्र शामिल हैं. यह घोटाला हाल ही में जोरहाट में सामने आया, जहां कथित तौर पर नकली निवास प्रमाण-पत्र बनाए गए और दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों ने उनका इस्तेमाल किया. जांच से पता चला है कि कई लोगों ने इन नकली डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर धोखाधड़ी से असम के कोटे के तहत केंद्र सरकार की नौकरियां हासिल कीं. रिपोर्ट के मुताबिक, धोखाधड़ी की इन गतिविधियों का पता जोरहाट के अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) पंकज बोरा की कोशिशों से चला. इस खुलासे ने अधिकारियों और आम लोगों को हैरान कर दिया है. जोरहाट आयुक्त कार्यालय (ETV Bharat) सूत्रों से पता चला है कि नाओशोलिया (Naosholia) गांव के नकली स्थायी निवास प्रमाण पत्र, साथ ही जाली जाति और आय प्रमाण-पत्र का इस्तेमाल CRPF, असम राइफल्स और CISF जैसे संगठनों में नौकरी पाने के लिए किया गया. जांच के दायरे में आए सभी लोगों ने कथित तौर पर नाओशोलिया गांव से जुड़े नकली निवास प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया. ये भी पता चला है कि इन उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए जाति और आय प्रमाण-पत्र असल में असम के अलग-अलग लोगों के नाम पर जारी किए गए थे. सर्टिफिकेट नंबर और उससे जुड़े रिकॉर्ड के सत्यापन से धोखाधड़ी का पता चला. अधिकारियों को संदेह है कि यह घोटाला केवल जोरहाट तक ही सीमित नहीं हो सकता है. असम के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की धोखाधड़ी की गई होगी. जिससे पात्र असमिया युवाओं को केंद्र सरकार के रोजगार के अवसरों से वंचित किया गया होगा.