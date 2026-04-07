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'भारत में हिमंत जैसा अहंकारी और भ्रष्ट CM कोई नहीं': मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा हमला

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुवाहाटी में मंगलवार, 7 अप्रैल, 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. ( PTI )

गुवाहटीः असम विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले चुनाव प्रचार चरम पर है. मतदाताओं को लुभाने के लिए दोनों पक्षों के नेता एक-दूसरे पर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं. इसी कड़ी में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को भारत का "सबसे भ्रष्ट" मुख्यमंत्री बताया और इस मुद्दे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से टिप्पणी मांगी.

एक प्रेस कांफ्रेंस में खड़गे ने आरोप लगाया, "भारत में उनके जैसा अहंकारी और घमंडी कोई मुख्यमंत्री नहीं है. हिमंत बिस्वा सरमा केवल अपने परिवार के विकास के लिए काम कर रहे हैं. वह हर चीज-चाय, स्कूल, कोयला, अंडा, जमीन और सुपारी में सिंडिकेट चला रहे हैं." उन्होंने दावा किया कि सरमा के मंत्रिमंडल का हर सहयोगी "भ्रष्ट" है और "उन सभी के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है."

खड़गे ने कहा, "मैं असम के मुख्यमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर मोहन भागवत से टिप्पणी चाहता हूं. मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी उनके 'दत्तक पुत्र' हिमंत पर प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया है. कोई जांच क्यों नहीं हो रही है, जबकि आपने कहा था 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा'?"

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के उन आरोपों पर, जिनमें सरमा की पत्नी के पास तीन विदेशी पासपोर्ट और विदेश में संपत्ति होने की बात कही गई थी, खड़गे ने कहा कि सभी एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन हैं और उन्हें इन आरोपों की जांच करनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा, "खेड़ा के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली है. उन्हें मामले की जांच करने दें. जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ेगा, हम इसका सामना करेंगे. हमने इन आरोपों की ईडी (ED) या सीबीआई (CBI) से जांच कराने की मांग की है."

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुवाहाटी में मंगलवार, 7 अप्रैल, 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. (PTI)

खड़गे ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी या गांधी परिवार के बारे में बात करने का "कोई अधिकार नहीं है", जिनके सदस्यों ने देश को एकजुट करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है. जब उनसे अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के आरोप पर टिप्पणी करने को कहा गया, तो उन्होंने कहा, "जिन लोगों में कम बुद्धि है, वे कांग्रेस को मुस्लिम समर्थक और पाकिस्तान समर्थक कहते हैं."

खड़गे ने जुबीन गर्ग मृत्यु मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने में कथित देरी को लेकर भी असम सरकार की आलोचना की. उन्होंने आगे कहा, "छह महीने तक भाजपा सरकार ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट नहीं बनाया... हमारी सरकार बनने के बाद, हम जुबीन गर्ग को न्याय दिलाएंगे और सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर दोषियों को सजा देंगे."