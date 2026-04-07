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'भारत में हिमंत जैसा अहंकारी और भ्रष्ट CM कोई नहीं': मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा हमला

मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन असम में 126 विधानसभा सीटों में से करीब 73 सीटें जीतकर सरकार बनाएगा.

Kharge Calls Assam CM Most Corrupt
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुवाहाटी में मंगलवार, 7 अप्रैल, 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 7, 2026 at 8:06 PM IST

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गुवाहटीः असम विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले चुनाव प्रचार चरम पर है. मतदाताओं को लुभाने के लिए दोनों पक्षों के नेता एक-दूसरे पर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं. इसी कड़ी में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को भारत का "सबसे भ्रष्ट" मुख्यमंत्री बताया और इस मुद्दे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से टिप्पणी मांगी.

एक प्रेस कांफ्रेंस में खड़गे ने आरोप लगाया, "भारत में उनके जैसा अहंकारी और घमंडी कोई मुख्यमंत्री नहीं है. हिमंत बिस्वा सरमा केवल अपने परिवार के विकास के लिए काम कर रहे हैं. वह हर चीज-चाय, स्कूल, कोयला, अंडा, जमीन और सुपारी में सिंडिकेट चला रहे हैं." उन्होंने दावा किया कि सरमा के मंत्रिमंडल का हर सहयोगी "भ्रष्ट" है और "उन सभी के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है."

खड़गे ने कहा, "मैं असम के मुख्यमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर मोहन भागवत से टिप्पणी चाहता हूं. मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी उनके 'दत्तक पुत्र' हिमंत पर प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया है. कोई जांच क्यों नहीं हो रही है, जबकि आपने कहा था 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा'?"

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के उन आरोपों पर, जिनमें सरमा की पत्नी के पास तीन विदेशी पासपोर्ट और विदेश में संपत्ति होने की बात कही गई थी, खड़गे ने कहा कि सभी एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन हैं और उन्हें इन आरोपों की जांच करनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा, "खेड़ा के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली है. उन्हें मामले की जांच करने दें. जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ेगा, हम इसका सामना करेंगे. हमने इन आरोपों की ईडी (ED) या सीबीआई (CBI) से जांच कराने की मांग की है."

Kharge Calls Assam CM Most Corrupt
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुवाहाटी में मंगलवार, 7 अप्रैल, 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. (PTI)

खड़गे ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी या गांधी परिवार के बारे में बात करने का "कोई अधिकार नहीं है", जिनके सदस्यों ने देश को एकजुट करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है. जब उनसे अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के आरोप पर टिप्पणी करने को कहा गया, तो उन्होंने कहा, "जिन लोगों में कम बुद्धि है, वे कांग्रेस को मुस्लिम समर्थक और पाकिस्तान समर्थक कहते हैं."

खड़गे ने जुबीन गर्ग मृत्यु मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने में कथित देरी को लेकर भी असम सरकार की आलोचना की. उन्होंने आगे कहा, "छह महीने तक भाजपा सरकार ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट नहीं बनाया... हमारी सरकार बनने के बाद, हम जुबीन गर्ग को न्याय दिलाएंगे और सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर दोषियों को सजा देंगे."

कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि चूंकि "विपक्षी गठबंधन अगली सरकार बना रहा है, इसलिए असम की महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है." उन्होंने आश्वासन दिया कि, "सभी मौजूदा योजनाएं जारी रहेंगी और उनमें मिलने वाली नकद राशि में बढ़ोतरी की जाएगी." उन्होंने कहा, "देश अधिक महत्वपूर्ण है. एक अच्छी सरकार जरूरी है. यदि मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, तो पूरा शासन और प्रशासन प्रभावित होगा."

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव और असम प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है कि सरमा की पत्नी के पास कथित तौर पर विदेशों में संपत्ति है, जिसे चुनावी हलफनामे में घोषित नहीं किया गया है. उन्होंने दावा किया, "हलफनामे में बहुत सारी विसंगतियां हैं. हमें चुनाव आयोग से ज्यादा उम्मीद नहीं है, जो भाजपा की शाखा की तरह काम करता है. जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे."

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थाने में दिया गया आवेदन. (ETV Bharat)

खड़गे के खिलाफ प्राथमिकी

सोमवार को श्रीभूमि जिले के नीलामबाजार में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ऐसी टिप्पणियां कीं, जिससे भाजपा नेतृत्व भड़क गया है. मंगलवार को प्रदेश भाजपा ने गुवाहाटी के वशिष्ठ पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है. इसके अलावा असम चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज की.

शिकायत में भाजपा ने कहा, "एक खास वोट बैंक को खुश करने की कोशिश में, कांग्रेस पार्टी सनातन सभ्यता के पवित्र प्रतीकों को निशाना बनाने के स्तर तक गिर गई है." शिकायत में आगे कहा गया, "कांग्रेस नेता बार-बार संविधान की रक्षा का दावा करते हैं, लेकिन उनके कार्य संवैधानिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना के बिल्कुल विपरीत हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा आरएसएस-भाजपा (RSS-BJP) पर प्रतिबंध लगाने की हालिया मांग न केवल राजनीतिक असहिष्णुता को दर्शाती है, बल्कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बौद्धिक दिवालियापन को भी उजागर करती है."

भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ और सामाजिक रूप से वैमनस्य फैलाने वाले बयान देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

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