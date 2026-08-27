असम और पूर्वोत्तर राज्यों को इस्लामिक आतंकवादियों से खतरा: असम CM हिमंत बिस्वा सरमा
नई दिल्ली में ईटीवी भारत को दिए एक खास इंटरव्यू में असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चल रही है, जबकि म्यांमार-अरुणाचल रूट से ड्रग्स की तस्करी और बार-बार आने वाली बाढ़ राज्य के लिए बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : August 27, 2026 at 4:11 PM IST
नई दिल्ली: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने चेतावनी दी है कि असम और दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश से संचालित इस्लामिक आतंकवादी संगठनों से बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने इस इलाके में सक्रिय भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है.
गुरुवार को ईटीवी भारत के साथ एक खास इंटरव्यू में, सरमा ने कहा कि राज्य सरकार और सुरक्षा बल उभरती सुरक्षा चुनौती से पूरी तरह वाकिफ हैं और उन्होंने संदिग्ध चरमपंथी नेटवर्क के खिलाफ अभियान तेज कर दिए हैं.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "असम और पूर्वोत्तर राज्यों को इस्लामिक आतंकवादियों से खतरा है. हमें हालात का पता है, और हमारे सुरक्षा बलों ने राज्य में सक्रिय ऐसे सभी भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है. हाल ही में, हमने राज्य में अलग-अलग जगहों से कुछ इस्लामिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है." मुख्यमंत्री सरमा की यह टिप्पणी बांग्लादेश में सुरक्षा की स्थिति और भारत की पूर्वी और उत्तर-पूर्वी सीमाओं पर इसके संभावित असर को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आई है.
हाल ही में राज्यसभा में पेश की गई एक संसदीय कमेटी की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पिछले साल बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान जेलों से रिहा हुए या भागे हुए आतंकवादी और कट्टरपंथी फिर से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जिससे 4,096 किलोमीटर लंबे भारत-बांग्लादेश सीमा पर नई सुरक्षा चिंताएं पैदा हो सकती हैं.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम की भौगोलिक स्थिति इसे खास तौर पर संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र में रखती है, साथ ही राज्य म्यांमार से सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी की चुनौती का भी सामना कर रहा है. उन्होंने कहा, "हमने हाल ही में लगभग 100 करोड़ रुपये की ड्रग्स और नशीले पदार्थों की खेप जब्त की है. हमें चिंता इस बात की है कि तस्कर म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते एक नए रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं. पहले, मोरेह रास्ते का इस्तेमाल मुख्य रूप से ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जाता था."
मुख्यमंत्री पिछले छह दिनों से दिल्ली में हैं. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई बैठकें कीं, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, और आवास और शहरी मामलों और बिजली मंत्री मनोहर लाल शामिल हैं.
सरमा ने कहा कि, प्रधानमंत्री और दूसरे केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी बैठक बहुत फायदेमंद रहीं. उन्होंने असम के लिए अलग-अलग विकास के कामों पर चर्चा की, और उन्होंने उन्हें राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में भी बताया.
केंद्र के साथ उनकी बातचीत में बाढ़ प्रबंधन और खराब आधारभूत संरचना को ठीक करने पर खास तौर पर बात हुई. गडकरी के साथ अपनी बैठक के दौरान, सरमा ने केंद्र सरकार से हाल की बाढ़ से खराब हुए नेशनल हाईवे को ठीक करने में तेजी लाने और असम के रोड नेटवर्क को बार-बार आने वाली बाढ़ और अचानक आने वाली बाढ़ के लिए और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कमजोर हिस्सों को फिर से डिजाइन करने का आग्रह किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार राज्य की हमेशा रहने वाली बाढ़ की समस्या के लिए 'राष्ट्रीय समाधान' भी ढूंढ रही है. उन्होंने कहा, "हमने हमेशा रहने वाली बाढ़ की समस्या के लिए सही समाधान ढूंढने के लिए आईआईटी रुड़की और दूसरे संगठन से संपर्क किया है, जिससे पता चलता है कि सरकार अस्थायी राहत उपायों से आगे बढ़कर लंबे समय के वैज्ञानिक दखल पर विचार कर रही है.
सरमा ने कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए अब तक मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) के तहत लगभग 130 से 140 करोड़ रुपये मिले हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस बार बाढ़ से बचाव और पुनर्वास के उपायों के लिए तबाही के पैमाने को देखते हुए 1,200 करोड़ रुपये से 1,500 करोड़ रुपये की जरूरत हो सकती है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में हाल ही में एक केंद्रीय टीम के दौरे का जिक्र करते हुए, सरमा ने उम्मीद जताई कि राज्य की मदद और लंबे समय तक राहत की जरूरत पर केंद्र ध्यान देगा.
चर्चा में तुरंत ठीक करने के काम के साथ-साथ लंबे समय की बुनियादी ढांचे की योजना पर फोकस था, जिसमें ड्रेनेज को बेहतर बनाने और हाईवे की कमजोरी को कम करने के लिए सबूतों के आधार पर पुलियों और पुलों का डिजाइन और जगह बनाना शामिल था.
हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "नितिन गडकरी के साथ मेरी चर्चा बाढ़ से खराब हुए नेशनल हाईवे को जल्द से जल्द ठीक करने और बाढ़ झेलने में ज्यादा मजबूत हाईवे बनाने पर फोकस थी, जिसमें सबूतों के आधार पर पुलियों और पुलों के डिजाइन और जगह को बेहतर बनाने के लिए प्लानिंग का इस्तेमाल किया गया."
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