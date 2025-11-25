नेल्ली नरसंहार : असम विधानसभा में रिपोर्ट पेश, 2000 से अधिक लोगों की हुई थी मौतें
नेल्ली नरसंहार की रिपोर्ट विधानसभा में पेश. असम का सबसे काला अध्याय आया सामने.
गुवाहाटी : 42 साल बाद असम विधानसभा में मंगलवार को नेल्ली नरसंहार से संबंधित रिपोर्ट पेश की गई. घटना 18 फरवरी 1983 को घटी थी. इस घटना में 2000 से अधिक लोग मारे गए थे. मरने वालों में अधिकांश बांग्ला भाषी प्रवासी मुसलमान थे.
हिमंत बिस्वा सरमा ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दो अलग-अलग जांच समितियों की रिपोर्ट रखी है. पहला है टीपी तिवारी आयोग और दूसरा है टीयू मेहता आयोग की रिपोर्ट. मेहता आयोग असम आंदोलन के समर्थकों द्वारा गठित किया गया था.
घटना 1983 की है. उस समय विधानसभा चुनाव हो रहा था. असम आंदोलन के समर्थक चुनाव का विरोध कर रहे थे. उनका मुख्य विरोध अवैध विदेशियों के खिलाफ था. तब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था.
असम आंदोलन की शुरुआत 1979 में ही हो गई थी. इसका नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल असम गण परिषद के पास था. 150 से अधिक सरकारी अधिकारियों ने इस आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दे दिया था.
चुनाव के दौरान आंदोलन समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. पुलिस की गोलीबारी में 150 से अधिक आंदोलन समर्थक मारे गए. नेल्ली, गोहपुर, खोईराबाड़ी, सिपाझार और जामुगुरीहाट और सिलापाथर समेत कई स्थानों पर दंगे भड़क गए. जातीय और सांप्रदायिक तनाव फैल चुका था. इनमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गईं. अनुमान है कि दो हजार से अधिक लोग मारे गए थे.
तिवा समेत यहां के मूल निवासियों के बीच यह खबर फैल गई थी कि प्रवासी उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं. और वे यहीं पर बस जाएंगे. तिवा परिवारों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रवासी ने उनकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की. उन्होंने रेप का भी आरोप लगाया.
इस अफवाह की वजह से माहौल तनावपूर्ण हो गया. नेल्ली में व्यापक नरसंहार की घटना हुई. आसपास के 14 गांवों में मुस्लिम रहते थे. सीआरपीएफ की टीम पहुंचने के बाद ही दंगा बंद हुआ.
इस मामले में पुलिस ने 688 आपराधिक मामले दर्ज किए. इनमें से 310 मामलों में आरोप तय किए गए. 378 अन्य मामलों में साक्ष्य नहीं मिल सके. हालांकि, 1985 में असम समझौता हुआ, जिसके तहत सभी मामले वापस ले लिए गए. इसके बाद असम आंदोलन भी खत्म सा हो गया था.
लेकिन सरकार ने टीपी तिवारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया. बाद में असम फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन ने भी 1984 में इस घटना की जांच के लिए एक गैर-सरकारी मेहता आयोग के गठन की पहल की.
आज इसी दोनों आयोग की रिपोर्ट असेंबली में पेश की गई. पेश होने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि वैसे तो रिपोर्ट 1987 में पेश हुई थी, लेकिन इसकी कॉपी किसी भी विधायकों को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी, इसलिए उन्होंने इसे फिर से पेश किया है. उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट के पेश करना एक शैक्षणिक कवायद है. सीएम ने कहा कि तिवारी आयोग का मुख्य बिंदु है - डेमोग्राफिक चेंज.
