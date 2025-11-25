ETV Bharat / bharat

नेल्ली नरसंहार : असम विधानसभा में रिपोर्ट पेश, 2000 से अधिक लोगों की हुई थी मौतें

गुवाहाटी : 42 साल बाद असम विधानसभा में मंगलवार को नेल्ली नरसंहार से संबंधित रिपोर्ट पेश की गई. घटना 18 फरवरी 1983 को घटी थी. इस घटना में 2000 से अधिक लोग मारे गए थे. मरने वालों में अधिकांश बांग्ला भाषी प्रवासी मुसलमान थे.

हिमंत बिस्वा सरमा ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दो अलग-अलग जांच समितियों की रिपोर्ट रखी है. पहला है टीपी तिवारी आयोग और दूसरा है टीयू मेहता आयोग की रिपोर्ट. मेहता आयोग असम आंदोलन के समर्थकों द्वारा गठित किया गया था.

घटना 1983 की है. उस समय विधानसभा चुनाव हो रहा था. असम आंदोलन के समर्थक चुनाव का विरोध कर रहे थे. उनका मुख्य विरोध अवैध विदेशियों के खिलाफ था. तब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था.

असम आंदोलन की शुरुआत 1979 में ही हो गई थी. इसका नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल असम गण परिषद के पास था. 150 से अधिक सरकारी अधिकारियों ने इस आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दे दिया था.

चुनाव के दौरान आंदोलन समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. पुलिस की गोलीबारी में 150 से अधिक आंदोलन समर्थक मारे गए. नेल्ली, गोहपुर, खोईराबाड़ी, सिपाझार और जामुगुरीहाट और सिलापाथर समेत कई स्थानों पर दंगे भड़क गए. जातीय और सांप्रदायिक तनाव फैल चुका था. इनमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गईं. अनुमान है कि दो हजार से अधिक लोग मारे गए थे.

तिवा समेत यहां के मूल निवासियों के बीच यह खबर फैल गई थी कि प्रवासी उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं. और वे यहीं पर बस जाएंगे. तिवा परिवारों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रवासी ने उनकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की. उन्होंने रेप का भी आरोप लगाया.