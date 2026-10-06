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असम: नामेरी टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी 3 से बढ़कर 12 हुई, संरक्षण का अच्छा संकेत

बाघ ( AFP )

तेजपुर (असम): राज्य के नामेरी टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में काफी सुधार हुआ है. 2022 में अलग-अलग पहचाने गए बाघों की संख्या तीन थी, जो 2024-25 के निगरानी अभ्यास के दौरान बढ़कर 12 हो गई है. ताजा मूल्यांकन से पता चलता है कि नामेरी के परिदृश्य में लगातार सुधार हो रहा है. भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII), देहरादून द्वारा की गई वैज्ञानिक निगरानी में बाघों के इन नवीनतम आंकड़ों की पुष्टि हुई है.