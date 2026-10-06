असम: नामेरी टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी 3 से बढ़कर 12 हुई, संरक्षण का अच्छा संकेत
वन अधिकारियों ने कहा कि बाघों की बढ़ती संख्या नामेरी क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण का एक अच्छा संकेत है. प्रणब कुमार दास की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 3:39 PM IST
तेजपुर (असम): राज्य के नामेरी टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में काफी सुधार हुआ है. 2022 में अलग-अलग पहचाने गए बाघों की संख्या तीन थी, जो 2024-25 के निगरानी अभ्यास के दौरान बढ़कर 12 हो गई है. ताजा मूल्यांकन से पता चलता है कि नामेरी के परिदृश्य में लगातार सुधार हो रहा है. भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII), देहरादून द्वारा की गई वैज्ञानिक निगरानी में बाघों के इन नवीनतम आंकड़ों की पुष्टि हुई है.
असम के वन, पर्यावरण और खान मंत्री जयंत मल्ला बरुआ द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, अखिल भारतीय बाघ अनुमान (AITE) 2022 के आकलन के दौरान नामेरी में तीन अलग-अलग बाघों की पहचान हुई थी. 2023-24 में चौथे चरण के आकलन के दौरान यह संख्या बढ़कर नौ हो गई और अगले निगरानी चक्र में 12 तक पहुंच गई.
पश्चिमी असम वन्यजीव प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी पिराईसूदन बी ने कहा कि बाघों की बढ़ती संख्या नामेरी क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण से होने वाले फायदों का एक अच्छा संकेत है. उन्होंने कहा कि अच्छी स्थिति को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आसपास का व्यापक क्षेत्र बाघों के आवागमन और अस्तित्व के अनुकूल बना रहे, जंगलों की निरंतर सुरक्षा, नियमित वैज्ञानिक निगरानी और वन्यजीव आवासों का संरक्षण बेहद अहम होगा.
सोनाई रूपई में दो बाघों का पता चला
निगरानी अभ्यास के दौरान, सोनाई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य (Sonai Rupai Wildlife Sanctuary) में दो बाघों की उपस्थिति दर्ज की गई है, जो व्यापक नामेरी क्षेत्र का हिस्सा है, यहां लंबे समय के बाद दो बाघ देखे गए हैं.
Forest Conservation efforts under the guidance of Hon'ble CM @himantabiswa is doing wonders ! From just 3 tigers in 2022 to 12 by the end of 2025, Nameri Tiger Reserve has scripted a remarkable conservation success, validated by the Wildlife Institute of India. Adding to this achievement, the return of 2 tigers to Sonai Rupai Wildlife Sanctuary, the satellite core of Nameri Tiger Reserve after decades of absence marks another historic milestone for wildlife conservation in Assam. #TigerConservation @CMOfficeAssam @namerinptr @assamforest— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) July 3, 2026
सोनाई रूपई में बाघों की मौजूदगी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2000 के दशक की शुरुआत से ही माना जाता था कि बाघ इस अभ्यारण्य से स्थानीय तौर पर गायब हैं. इसलिए, नए रिकॉर्ड ने नामेरी क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण की सफलता में एक और पहलू जोड़ दिया है, जो यह दिखाता है कि व्यापक वन क्षेत्र बाघों के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करना जारी रखे हुए है.
नामेरी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, बाघों की संख्या 3 से बढ़कर 12 हो गई है. नामेरी और आसपास के वन क्षेत्रों के बीच बाघों की आवाजाही, अलग-अलग संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं से परे वन्यजीव गलियारों और निर्बाध वन आवासों को बनाए रखने के महत्व को भी उजागर करती है.
निगरानी से मिले जरूरी संरक्षण आंकड़े
फेज-IV टाइगर मॉनिटरिंग में बाघों की उपस्थिति और वितरण का व्यवस्थित मूल्यांकन शामिल है और यह संरक्षण योजना के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है. वन अधिकारियों के लिए, ऐसे आंकड़े बाघों के आवास वाले क्षेत्रों की पहचान करने, उनके फैलाव को समझने और सुरक्षा तथा आवास प्रबंधन रणनीतियों को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं.
असम-अरुणाचल प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नामेरी-सोनाई रुपई इलाका, वन्यजीवों के आवागमन के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र बनाता है. 464 वर्ग किलोमीटर में फैला नामेरी, सदाबहार और अर्ध-सदाबहार जंगलों, आपस में गुंथी हुई नदी प्रणालियों और आर्द्रभूमि से समृद्ध है, जो वन्यजीवों की एक विस्तृत श्रृंखला को आवास प्रदान करते हैं. यह रिजर्व सोनितपुर जिले के उत्तरी भाग में स्थित है और इसकी उत्तरी सीमा अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व और दोइमारा रिजर्व फॉरेस्ट के साथ लगती है, जो इसे एक बड़े सीमा-पार वन क्षेत्र का हिस्सा बनाती है.
नामेरी का नाम जिया-भराली नदी प्रणाली से लिया गया है, जो इस क्षेत्र से होकर बहती है. इस रिजर्व के जंगल और नदियां मिलकर उत्तरी ब्रह्मपुत्र घाटी में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक इकाई का निर्माण करते हैं.
राष्ट्रीय उद्यान से बाघ अभयारण्य तक
नामेरी को 1998 में राष्ट्रीय उद्यान और 2000 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था. वर्तमान बाघ अभ्यारण्य परिदृश्य में 320 वर्ग किलोमीटर का मुख्य क्षेत्र शामिल है, जिसमें नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और सोनाई-रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं, साथ ही 144 वर्ग किलोमीटर का बफर क्षेत्र भी शामिल है.
यह आरक्षित क्षेत्र उत्तर-पूर्व जैव-भौगोलिक ज़ोन के ब्रह्मपुत्र घाटी जैव-भौगोलिक प्रांत (9A) का हिस्सा है. यह नामेरी-सोनाई रुपई क्षेत्र का भी एक अभिन्न अंग है, जिसे ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर महत्वपूर्ण संरक्षित परिदृश्यों में से एक माना जाता है.
2022 में अलग-अलग पहचाने गए तीन बाघों से बढ़कर 2024-25 में 12 होना, और साथ ही सोनई रुपई में दो बाघों का दर्ज किया जाना, उत्तरी असम में बाघ संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है.
बाघों की संख्या में यह वृद्धि दीर्घकालिक रूप से वन्यजीवों की आबादी को फिर से बढ़ाने में निरंतर मैदानी सुरक्षा, वैज्ञानिक निगरानी और परिदृश्य-स्तरीय संरक्षण के महत्व को भी रेखांकित करती है.
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