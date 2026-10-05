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नागांव लोकसभा उपचुनाव: 11,535 अफसरों की टीम नागांव-मोरीगांव के 2,307 मतदान केंद्रों के लिए रवाना

नागांव लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान सामग्री लेने के लिए एकत्र कर्मचारी-अधिकारी. ( ETV Bharat )

गुवाहाटी: नागांव लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव कल यानी 6 अक्टूबर को होने वाला है. नागांव और मोरीगांव जिला प्रशासन ने उपचुनाव के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं. मंगलवार को होने वाले मतदान से पहले सोमवार सुबह से ही मतदान कर्मचारी नागांव और मोरीगांव शहरों से रवाना होने लगे.

इन 2,307 मतदान केंद्रों में से, प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर 624 स्टेशनों को संवेदनशील माना है.

इनमें 9,228 मतदान और पीठासीन अधिकारी हैं, जिनके साथ सुरक्षाकर्मी मतदान बूथ पर तैनात होंगे. कुल 2,307 मतदान केंद्र होंगे, जिनमें नागांव जिले में 1,339 और मोरीगांव जिले में 968 मतदान स्थल शामिल हैं.

वे राहा और नागांव-बटाद्रवा चुनाव क्षेत्रों के लिए नागांव बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से; रूपाहीहाट, समागुरी और धींग चुनाव क्षेत्रों के लिए नागांव के डॉसन हायर सेकेंडरी मल्टी-पर्पस स्कूल से; और मोरीगांव, जगिरोड और लहरीघाट चुनाव क्षेत्रों के लिए मोरीगांव कॉलेज से रवाना हुए.

नागांव लोकसभा उपचुनाव के लिए मुख्य उम्मीदवार भाजपा से देवाशीष शर्मा, कांग्रेस से सिबामोनी बोरा और एआईयूडीएफ से बदरुद्दीन अजमल हैं. स्वतंत्र चुनाव पर्यवेक्षकों का कहना है कि नागांव लोकसभा उपचुनाव में भाजपा-एआईयूडीएफ और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा. कुल 11,535 मतदान अधिकारी और कर्मचारी सुबह अपने-अपने मतदान स्थलों की ओर रवाना हुए.

इस संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले 8 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,902,009 मतदाता हैं, जो नागांव और मोरीगांव दोनों जिलों में फैले हुए हैं. इनमें से 958,595 पुरुष मतदाता हैं, 943,364 महिला मतदाता हैं, और 50 थर्ड जेंडर के तौर पर पहचाने गए हैं. डी-वोटर्स (संदिग्ध मतदाता) की संख्या 10,782 है.

मतदान और पीठासीन अधिकारियों के अलावा, 203 सेक्टर अधिकारी और 53 जोनल अधिकारी अपने-अपने इलाकों में मौजूद रहेंगे. इसके अलावा, नागांव जिले में तैनात 54 माइक्रो-ऑब्जर्वर चुनाव के दिन संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कार्रवाई पर नजर रखेंगे. नागांव और मोरीगांव जिला प्रशासन ने सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं. मतदान दल के लिए खाने-पीने और आने-जाने का इंतजाम किया गया है.

नागांव बॉयज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टाफ के लिए नेहरूबली प्लेग्राउंड में गाड़ी पार्किंग और खाने की सुविधा दी गई है, जबकि डॉसन स्कूल के लिए पार्किंग का इंतजाम गोरू फील्ड में किया गया है.

मोरीगांव जिले में गैसबाड़ी, डोलबाड़ी और वेटनरी ग्राउंड में गाड़ी पार्किंग जोन बनाए गए हैं. प्रशासन ने मतदान दल को लाने-ले जाने के लिए खास तौर पर नागांव जिले में 584 हल्के और भारी वाहनों और मोरीगांव जिले में 427 वाहनों का इंतजाम किया है.

चुनाव आसानी से और शांति से हो, यह पक्का करने के लिए प्रशासन ने बड़े कदम उठाए हैं. किसी भी संभावित हिंसा को रोकने के लिए, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अलग-अलग इलाकों में नियमित फ्लैग मार्च कर रही हैं, साथ ही रोजाना पुलिस पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है.

जनसंपर्क विभाग भी सामगुरी, धींग और रूपाहीहाट चुनाव क्षेत्रों में शांति जागरूकता संदेश फैलाने के लिए मोबाइल लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर रहा है. संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर और डीसी, अरण्यक सैकिया ने जनता से अपील की है कि वे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए बिना किसी बाहरी असर के, बिना किसी डर के, खुशी-खुशी वोट डालें.

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