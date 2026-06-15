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देश में 10 गुना तक बढ़ेगा तेल उत्पादन, असम-नागालैंड बॉर्डर पर 6 ऑयल फील्ड का विवाद सुलझा

Assam Nagaland India Oil Production: देश से तेल और गैस का संकट अब उड़न-छू होने वाला है. ऐसा अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते से नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की एक नई योजना से होगा. केंद्र सरकार ने असम और नागालैंड के बीच 31 साल से चल रहे सीमा विवाद (Border Dispute) को सुलझा दिया है. माना जा रहा है कि विवाद खत्म होने के बाद पूर्वोत्तर में तेल-गैस उत्पादन (Oil Gas Production) 10 गुना बढ़ जाएगा.

क्योंकि, इस विवाद के चलते दोनों राज्यों की 6 ऑयल फील्ड इतने सालों से बंद पड़ी थीं. अब केंद्र सरकार और असम-नागालैंड राज्यों की सरकारों के बीच हुई डील से इन ऑयल फील्ड में उत्पादन शुरू होगा. जो तेल-गैस आयात को कम तो करेगा ही, साथ में धरती से ऐसे अनमोल खनिज भी निकालेगा, जिनको निर्यात करके देश अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा सकेगा. दरअसल, पूर्वोत्तर (North East India) को भारत के तेल और गैस (Energy Sector) का जन्मस्थान माना जाता है. अब इन नई ऑयल फील्ड पर काम शुरू होने से देश को संकट से उभरने में मदद मिलेगी.

असम-नागालैंड के बीच क्या था विवाद: असम-नागालैंड सीमा पर 6 ऐसे तेल क्षेत्र हैं जहां पर 1994 से न नए कुएं की खोज का काम हुआ और ना ही तेल-गैस समेत किसी खनिज का उत्पादन हुआ. तेल और गैस की खोज का काम 1994 में तब रुक गया था, जब दोनों राज्यों के बीच बार-बार कानून-व्यवस्था की समस्याएं, सीमा को लेकर तनाव और प्रशासनिक झगड़े हुए.

अधिकार क्षेत्र को लेकर मतभेदों के उग्र होने और स्थानीय मंजूरी न मिलने की वजह से खोज वाले मुख्य कुओं में काम बंद कर दिया गया, जिससे हाइड्रोकार्बन का उत्पादन बंद हो गया. यह विवाद छह दशक से भी पुराना है और अदालत में है. सीमा से जुड़ा एक मामला असम ने 1988 में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था, जो आज भी लंबित है. इस केस में असम का कहना है कि मौजूदा सीमांकन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए. वहीं, नागालैंड लगातार औपनिवेशिक पुनर्गठन से पहले की ऐतिहासिक सीमाओं को मान्यता देने की वकालत करता रहा है.

नॉर्थ-ईस्ट में तेल का उत्पादन कितना: पूर्वोत्तर राज्यों (North East States) में विवादित और सीमावर्ती क्षेत्रों से कच्चे तेल का उत्पादन वर्तमान में लगभग 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन हो रहा है. हालांकि, यदि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य रूप से असम) के कुल ऑनशोर (तटवर्ती) तेल उत्पादन की बात करें, तो यह भारत के कुल घरेलू तेल उत्पादन का लगभग 12% हिस्सा कवर करता है. नए समझौते के बाद असम-नागालैंड सीमा क्षेत्र की वर्तमान क्षमता को भविष्य में 10 गुना बढ़ाकर लगभग 10,000 से 15,000 बैरल प्रतिदिन तक किया जा सकेगा.

असम-नागालैंड डील के बाद कितना तेल बढ़ने की संभावना: केंद्र सरकार और असम-नागालैंड के बीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नॉर्थ-ईस्ट में न सिर्फ तेल और गैस के बड़े भंडार हैं, बल्कि खनिजों का भी अपार भंडार है. इस समझौते पर हस्ताक्षर होने से मौजूदा उत्पादन क्षमता में 10 गुना से ज्यादा बढ़ने की संभावना है.

6 तेल उत्पादक क्षेत्र में से अकेले एक ही फील्ड से 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हो सकती है. नागालैंड में तेल-गैस के भंडारों का पूरी तरह इस्तेमाल करने से ऊर्जा आयात पर निर्भरता काफी कम हो सकती है. वर्तमान में देश अपनी जरूरत का 88% से अधिक कच्चा तेल और करीब 50% प्राकृतिक गैस आयात करता है.

असम-नागालैंड में कौन-कौन से खनिजों का भंडार: असम-नागालैंड सीमा के विवादित क्षेत्रों (Disputed Area Belt) में मुख्य रूप से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है. असम-अराकान बेसिन और नागा-शुप्पेन बेल्ट में कच्चे तेल (Crude Oil) और प्राकृतिक गैस (Natural Gas) के भारी भंडार मौजूद हैं. नागालैंड में लगभग 60 करोड़ (600 मिलियन) टन तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार का अनुमान है.

इसके अलावा, नागालैंड में कोबाल्ट और निकल जैसे कीमती खनिजों के बड़े भंडार मौजूद हैं. त्रिपक्षीय समझौते के बाद निकाले जाने वाले हाइड्रोकार्बन से राजस्व को दोनों राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में बांटने पर सहमति हुई है. इससे देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी.