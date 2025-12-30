ETV Bharat / bharat

बतद्रवा सांस्कृतिक परियोजना : बोरदोवा थान के मंदिरों में मुस्लिम कलाकारों की बेजोड़ कलाकृतियां

वैष्णव संप्रदाय से जुड़े संतों की प्रतिमाओं में मुस्लिम कलाकारों ने फूंकी नई जान. पढ़ें पूरी खबर.

batadwara cultural project
बतद्रवा सांस्कृतिक परियोजना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 30, 2025 at 4:47 PM IST

5 Min Read
नागांव : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को असम दौरे के दौरान नागांव में बतद्रवा सांस्कृतिक परियोजना लोगों को समर्पित किया. इसे महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव अभिभव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है. इसकी लागत 217 करोड़ रुपये है और यह 162 बीघा जमीन पर फैला हुआ है. श्रीमंत शंकरदेव वैष्णव समुदाय से जुड़े थे.

बतद्रवा (बटद्रवा या बटद्वारा या बतद्वार) सांस्कृतिक परियोजना वैष्णव संप्रदाय की दार्शनिक गहराई और असम की सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान दे रहा है. इस बनाने में चार साल का समय लगा. इस प्रोजक्ट की कलाकारी इसे खास बना रही है. भले ही इसका किसी खास धर्म और आस्था से संबंध हो, लेकिन इसकी कलाकारी देखने के बाद आप भी बोल उठेंगे, यह एक धर्मनिरपेक्ष स्थल है. इसे देखने के लिए सभी धर्मों के लोग आते हैं. और इससे भी अधिक अचरज की बात ये है कि इसे मुस्लिम कलाकारों ने जीवंत बनाया है. उनक नाम है नूरुद्दीन अहमद. उनके दो बेटे हैं और उन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया है.

batadrava cultural project
बोरदोवा थान में बनाई गई मूर्तियां (ETV Bharat)

बतद्रवा को स्थानीय लोग बोरदुवा (बोरदोवा थान) के नाम से भी जानते हैं. पूरे परिसर में श्रीमंत शंकरदेव की कई मूर्तियों को लगाया गया है और इनके जरिए उनकी पूरी कहानी को दर्शाया गया है. इसे देखने के दौरान आप शंकरदेव के आध्यात्मिक ब्रह्मांड की कहानी को महसूस कर सकते हैं.

नूरुद्दीन ने विष्णु के दशावतार, गायन-बायन और असमिया वैष्णव परंपरा के मुख्य भक्ति भाव वाले मोटिफ को अपना आधार बनाया है. नूरुद्दीन लंबे समय से असम की धार्मिक और सांस्कृतिक कला परंपराओं को जीवंत बनाते रहे हैं. पांच दशकों से ज्यादा समय से कला से जुड़े नूरुद्दीन अहमद को असम के सबसे अनुभवी मूर्तिकारों और विजुअल कलाकारों में से एक माना जाता है. उनकी कलात्मक यात्रा में वैष्णव भावना परंपराएं, दुर्गा पूजा की मूर्तियां, मंदिर की मूर्तियां, बड़े पैमाने पर पंडाल और असम और उसके बाहर सांस्कृतिक इंस्टॉलेशन शामिल हैं. उनके कई शुरुआती कामों - पारंपरिक धार्मिक मूर्तियों से लेकर समकालीन सांस्कृतिक संरचनाओं तक - को उनके विस्तार, प्रामाणिकता और भावनात्मक गहराई के लिए पहचान मिली है.

batadrava cultural project
कलाकार राज अहमद (बेटा) और नूरुद्दीन अहमद (पिता) (ETV Bharat)

पिछले कुछ सालों में, नूरुद्दीन अहमद को बड़े धार्मिक त्योहारों और सांस्कृतिक प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए बुलाया गया है, जहां उनकी कारीगरी ने क्लासिकल रूपों से जुड़े रहते हुए पारंपरिक सौंदर्य को फिर से परिभाषित करने में मदद की. शास्त्रों का अध्ययन करने और दर्शन को रूप में बदलने की उनकी क्षमता ने उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए एक पसंदीदा कलाकार बना दिया है, जिनमें धार्मिक सटीकता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता की जरूरत होती है.

Batdwara
बतद्रवा प्रोजेक्ट (ETV Bharat)

बतद्रवा सांस्कृतिक प्रोजेक्ट का निर्माण 2021 में शुरू हुआ था. नूरुद्दीन अहमद के लिए यह काम उनकी पिछली सभी उपलब्धियों से अलग रहा. अपने बेटों राज अहमद और दीप अहमद के साथ मिलकर, उन्होंने भागवत, कीर्तन, सचित्र भागवत पांडुलिपियों और सांची पट ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, और प्रोजेक्ट के हर तत्व पर रिसर्च और काम करने में लगभग दो साल बिताए.

batadrava cultural project
बोरदोवा थान (ETV Bharat)

नूरुद्दीन अहमद ने ईटीवी भारत को बताया, "एक कलाकार का कोई धर्म नहीं होता. कला ही हमारा विश्वास है. एक कलाकार के तौर पर अपने पचास सालों में, गुरु शंकरदेव की जन्मभूमि पर काम करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है. मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि कला को संस्कृति की सेवा करनी चाहिए, समाज को बांटना नहीं."

बतद्रवा कल्चरल प्रोजेक्ट को असम की वैष्णव पहचान के उत्सव के तौर पर देखा जा रहा है, फिर भी इसका निर्माण इस क्षेत्र की गहरी सांस्कृतिक सच्चाई को दिखाता है. एक ऐसी सभ्यता जो साझा परंपराओं, आपसी सम्मान और कलात्मक आदान-प्रदान पर बनी है. एक मुस्लिम कलाकार और उनके बेटों ने शंकरदेव की आध्यात्मिक विरासत को जो जीवन दिया है, वह इस प्रोजेक्ट को पत्थर और मूर्तियों से कहीं ज्यादा अहमियत देता है.

batadrava cultural project
बतद्रवा सांस्कृतिक परियोजना (ETV Bharat)

आज जब विजिटर बतद्रवा कॉम्प्लेक्स से गुजरते हैं, तो उन्हें न सिर्फ वैष्णव धर्म की कलाकृतियां दिखती हैं, बल्कि असम की मिली-जुली संस्कृति का एक जीता-जागता सबूत भी मिलता है, जहां भक्ति को धार्मिक पहचान के बजाय समर्पण और ज्ञान से मापा जाता है. उद्घाटन के बाद, नूरुद्दीन अहमद, राज अहमद और दीप अहमद के कलात्मक योगदान की बहुत तारीफ हुई है, जिससे यह फिर से साबित होता है कि असम की सांस्कृतिक दुनिया में कला सबसे स्थायी और सबको साथ लेकर चलने वाला विश्वास है.

batadrava cultural project
बतद्रवा थान में बनाई गई मूर्तियां (ETV Bharat)

श्रीमंत शंकरदेव का जन्म स्थान नागांव है. जहां पर उनका जन्म हुआ, उसे बोरदोवा थान के नाम से भी जाना जाता है. उनका जन्म 1449 में हुआ था. 1568 में उनका निधन हुआ था. उन्होंने 1494 में थान की स्थापना की थी. वैष्णव अनुयायियों के बीच इस थान का बहुत अहम स्थान है. उन्होंने असम में नव वैष्णव धर्म का अभ्यास और प्रचार करने के लिए बोरदोवा में प्रथम कीर्तन घर की स्थापना की और एक शरण नाम धर्म का प्रसार किया. असम के गांवों में सामूहिक प्रार्थना स्थल, नामघर और मोनिका कुटिया की अनूठी डिजाइन भी शंकरदेव की ही रचना है.

batadrava cultural project
बोरदोवा थान में स्थापित मूर्तियां (ETV Bharat)

उनके अनुयायी बोरदोवा थान को "द्वितीय वैकुंठ" यानी पृथ्वी पर दूसरा स्वर्ग मानते हैं. आकाशगंगा और शांतिजन नामक विशाल तालाब भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र हैं. बोरदोवा में होली का भव्य उत्सव हर साल श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है.

batadrava cultural project
बतद्रवा (ETV Bharat)

