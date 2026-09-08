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बिना डॉक्टर की सलाह से लिया अबॉर्शन किट, असम की नाबालिग लड़की की मौत

पलनाडू (आंध्र प्रदेश): पलनाडू जिले में डॉक्टर की सलाह के बिना अबॉर्शन किट का इस्तेमाल करने के बाद एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई. लड़की की उम्र 17 साल बताई गई है. यह घटना सोमवार को जिले के चिलाकलूरीपेट (Chilakaluripet) इलाके में हुई.

पलनाडू के जिला चिकत्सा और स्वास्थ्य अधिकारी (DMHO) रत्ना मनमोहन के मुताबिक, असम की एक नाबालिग लड़की बोयापालेम इलाके में एक स्पिनिंग मिल में काम करती थी. वह वहां एक व्यक्ति के साथ रहती थी. इस दौरान, लड़की छह महीने की प्रेग्नेंट हो गई.

उसने प्रेग्नेंसी खत्म करने के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के एक मेडिकल शॉप से ​​अबॉर्शन किट खरीदी. उसने तीन दिनों तक घर पर गोलियां लीं. तीसरे दिन रात को, उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और बहुत अधिक ब्लीडिंग हुई. उसकी हालत बिगड़ने पर, उसे स्थानीय सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.