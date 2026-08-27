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गाड़ियों के नंबर प्लेट पर बवाल से क्या टूट रहा सैलानियों का भरोसा? असम-मेघालय विवाद की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट

शुक्रवार, 21 अगस्त, 2026 को शिलांग में खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) की रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद जोराबाट में मेघालय से आने वाली गाड़ियों को गुवाहाटी में घुसने से रोक दिया गया. ( IANS )

इस मुद्दे ने असम के टूरिज्म सेक्टर को भी प्रभावित किया है. गुवाहाटी अभी भी मेघालय जाने का एक मुख्य रास्ता है, जहां पर्यटक हवाई जहाज, ट्रेन और सड़क मार्ग से पहुंचते हैं और फिर वहां से शिलांग, सोहरा व अन्य जगहों के लिए आगे बढ़ते हैं. इसलिए, गुवाहाटी-जोराबाट-शिलांग कॉरिडोर दोनों राज्यों के पर्यटन व्यवसायों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

मंगलवार, 18 अगस्त, 2026 को मेघालय के पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिले की मार्खम घाटी में एक खासी महिला मक्का बेच रही है. (IANS)

हालांकि, टूरिज्म ऑपरेटर्स का कहना है कि इस हालिया व्यवधान के पूरे असर का सटीक आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी. 'ऑल खासी मेघालय टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन' के सलाहकार क्यर्मेंलांग उरियाह ने बताया कि स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन उन्होंने बिना पुख्ता रिकॉर्ड के बुकिंग रद्द होने और वित्तीय नुकसान के आंकड़े बताने को लेकर सचेत किया. उरियाह ने कहा, "खबरों में चल रहे कुछ आंकड़ों को साबित करने के लिए कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है. पर्यटन विभाग को पर्यटन पर पड़े इसके वास्तविक असर को स्पष्ट करना चाहिए."

सोहरा (चेरापूंजी) में स्थिति अब सामान्य होती दिख रही है. सोहरा में होमस्टे चलाने वाले चेरिश ने बताया कि नई बुकिंग आनी शुरू हो गई हैं और पिछले सोमवार को कमरा बुक करने वाले कुछ पर्यटक यहां पहुंच भी चुके हैं. चेरिश ने कहा, "पर्यटक वाहन यहां आ रहे हैं. अब कोई समस्या नहीं है. सब कुछ सुलझ गया है." स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटक वाहनों की वापसी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि होमस्टे, होटल, रेस्तरां, ड्राइवर, गाइड, ट्रैवल एजेंसियां और छोटी दुकानें, ये सभी पर्यटकों की आवाजाही पर ही निर्भर हैं.

20 अगस्त, 2026 को गुवाहाटी में असम और मेघालय के ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों के बीच गतिरोध के बीच मेघालय की ओर जाने वाले वाहनों को खानापारा और जोराबाट में रोक दिया गया. (IANS)

यहां यह बताना जरूरी है कि 19 अगस्त को मेघालय के शिलांग में खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) द्वारा आयोजित एक 'काले झंडे' वाली बाइक रैली अचानक बड़े पैमाने पर हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी में बदल गई थी. इस रैली को शुरू में इस शर्त पर अनुमति दी गई थी कि KSU शांति बनाए रखेगा. यह रैली राज्य सरकार को सौंपी गई 5 सूत्री मांगों पर कोई कार्रवाई न होने के विरोध में बुलाई गई थी. उस घटना के बाद गुवाहाटी से कैब सेवाएं रोक दी गई थीं और प्रदर्शनकारियों ने शिलांग जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया था.

तेजपुर/गुवाहाटी: असम और मेघालय के बीच पर्यटक वाहनों को लेकर पैदा हुआ तात्कालिक तनाव फिलहाल शांत हो गया है. मेघालय टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशनों ने अपना आंदोलन 10 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है. जिससे पर्यटकों, ड्राइवरों और कारोबारियों को कुछ राहत मिली है. हालांकि, टूरिज्म सेक्टर अभी भी इन घटनाओं के असर का आकलन कर रहा है, खासकर आगामी पूजा और सर्दियों के सीजन से पहले पर्यटकों के भरोसे पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर.

असम के 'सेवन स्टेट टूरिस्ट कैब ऑपरेटर यूनियन' के अध्यक्ष इस्माइल अली ने बताया कि स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन पर्यटक अब भी थोड़े आशंकित हैं. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि असम नंबर या अन्य राज्यों की गाड़ियों में यात्रा करने वाले पर्यटकों को मेघालय में प्रवेश करते समय या वहां घूमते समय किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

शुक्रवार, 21 अगस्त, 2026 को शिलांग में खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) की रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद जोराबाट में विरोध प्रदर्शन के बीच असम और मेघालय के बीच गाड़ियों की आवाजाही बाधित रही. (IANS)

अली ने कहा कि पर्यटन उद्योग इस तरह की घटनाओं के प्रति बेहद संवेदनशील होता है, क्योंकि पर्यटक अक्सर महीनों पहले से अपनी छुट्टियों की योजना बनाते हैं. उन्होंने कहा, "पर्यटक अक्सर छह महीने या एक साल पहले से ही अपनी बुकिंग करा लेते हैं. इसलिए, जब कोई अचानक ऐसी घटना घटती है, तो पर्यटन क्षेत्र पर इसका असर लंबे समय तक बना रहता है."

टूरिस्ट कैब ड्राइवर रमाकांत दास ने कहा कि यह हालिया तनाव असम के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बेहद मुश्किल समय में आया है. उन्होंने बताया कि ऑपरेटर पहले से ही अरुणाचल प्रदेश में पर्यटकों की आवाजाही से जुड़ी समस्याओं और असम में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे थे. दास ने कहा, "इस बार असम को काफी बड़ा नुकसान हुआ है."

असम के वरिष्ठ पत्रकार दीपांकर रॉय ने कहा कि असम और अन्य जगहों के पर्यटकों के साथ-साथ असम में रजिस्टर्ड गाड़ियों के साथ हुई हालिया घटनाएं बेहद निंदनीय हैं. रॉय ने कहा कि इन घटनाओं के बाद शिलांग और गुवाहाटी के बीच यातायात पूरी तरह ठप हो गया, क्योंकि असम के कैब ड्राइवरों ने मेघालय की गाड़ियों को असम में घुसने से रोक दिया था. उन्होंने कहा कि इस चक्काजाम के कारण दोनों तरफ के आम लोगों को भारी परेशानी हुई और इसका सीधा असर पर्यटन पर पड़ा.

शुक्रवार, 21 अगस्त, 2026 को शिलांग में खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) की रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद जोराबाट में विरोध प्रदर्शन के बीच असम और मेघालय के बीच गाड़ियों की आवाजाही बाधित रही. (IANS)

रॉय ने कहा, "ऐसी स्थितियों में मेघालय को अधिक नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वहां के बहुत से लोग पर्यटन से ही अपनी आजीविका कमाते हैं." उन्होंने कहा कि दबाव समूहों और सरकार के बीच होने वाले विवादों में पर्यटकों को "मोहरा" नहीं बनने दिया जाना चाहिए.

शिलांग के वरिष्ठ पत्रकार राजीव चौधरी ने असम और मेघालय के बीच पर्यटकों की आवाजाही में आए व्यवधान पर गहरी चिंता व्यक्त की. चौधरी ने कहा, "मेघालय पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है और मौजूदा स्थिति ने हर किसी को प्रभावित किया है. न केवल होटल और होमस्टे, बल्कि पर्यटन पर आजीविका के लिए निर्भर गरीब जनजातीय परिवारों को भी लगभग 80 प्रतिशत बुकिंग रद्द होने का सामना करना पड़ रहा है."

गुरुवार, 20 अगस्त, 2026 को गुवाहाटी में असम और मेघालय के ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों के बीच गतिरोध के बीच मेघालय की ओर जाने वाले वाहनों को खानापारा और जोराबाट में रोक दिया गया। (IANS)

मेघालय रूरल टूरिज्म फोरम (MRTF) के अध्यक्ष और मेघालय टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक, पर्यटन विशेषज्ञ व उद्यमी एलन वेस्ट खारकोंगोर ने कहा कि इस मुद्दे को दोनों सरकारों और संबंधित पक्षों के बीच बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए. खारकोंगोर ने कहा, "तात्कालिक तनाव भले ही कम हो गया हो, लेकिन पर्यटन उद्योग के लिए बड़ी चिंता यह है कि ऐसी घटनाओं का यात्रियों के भरोसे पर क्या असर पड़ सकता है." खारकोंगोर ने कहा कि असम और मेघालय की पर्यटन अर्थव्यवस्थाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं.

खासी स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा 10 सितंबर तक आंदोलन स्थगित करने के फैसले ने अधिकारियों को पर्यटन का मुख्य सीजन शुरू होने से पहले इस परिवहन मुद्दे को सुलझाने का कुछ समय दे दिया है. आने वाले हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि विवाद को सुलझाने के साथ-साथ पर्यटकों को स्थिति के बारे में स्पष्ट और विश्वसनीय जानकारी देने की भी जरूरत है.

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