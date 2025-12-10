ETV Bharat / bharat

व्हाट एन आइडिया ! खेती को बनाया टूरिज्म पॉइंट, दूसरे लोगों को दे रहे रोजगार

जिस खेत में खेती कर रहे, उसमें ढूंढा टूरिज्म का विकल्प. असम के इस युवक ने निकाला कमाल का आइडिया. पढ़ें.

Assam lakhimpur bonphool
बोनफूल की खेती के साथ-साथ पर्यटन को भी इससे जोड़ा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 10, 2025 at 7:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखीमपुर : क्या खेती के जरिए पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है ? क्या एक साथ दोनों के जरिए पैसे कमाए जा सकते हैं ? क्या कृषि टूरिज्म को आम आदमी बढ़ावा दे सकता है ? तो इसका जवाब है - हां. आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं. जरूरत है तो बस सोचने के तरीके को बदल कर देखिए. असम के लखीमपुर के एक शिक्षक ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है.

उन्होंने कृषि की संभावनाओं को नया रूप देते हुए अपनी कृषि भूमि को एक जीवंत ग्रामीण पर्यटन स्थल में बदल दिया है. बोनफूल नामक यह 10 बीघा का कृषि पर्यटन उद्यम दर्शाता है कि कैसे खेती और मनोरंजन साथ-साथ फल-फूल सकते हैं. इसने असम के कृषि पर्यटन परिदृश्य में एक नया अध्याय जोड़ दिया है.

Assam lakhimpur bonphool
पर्यटकों को अनुभव दिलाने के लिए उपलब्ध कराईं कई सुविधाएं (ETV Bharat)

यह विचार रोंगपुरिया जराधारा के निवासी प्रणब भजोनी का है. उनके पिता हीरा भजोनी भी सम्मानित किसान थे. वह राज्य पुरस्कार विजेता रह चुके हैं. प्रणब भले ही अपने व्यस्त शैक्षणिक जीवन को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उनके मन में खेती को लेकर कई तरह के विचार लगातार उमड़ रहे थे. लगभग एक दशक से उन्होंने एक सपना संजो रखा था. वह कृषि को एक ऐसे अनुभव में बदलना चाहते थे, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट आ सकें और उन्हें यहां आकर आनंद प्राप्त कर सकें.

Assam lakhimpur bonphool
दूर से देखने पर बोनफूल के खेत में गांव के पूरे अनुभव को देखा जा सकता है (ETV Bharat)

इस साल जनवरी में बोनफूल के उद्घाटन के साथ ही उनका सपना साकार हो गया. बोनफूल एक कृषि पर्यटन पार्क है, जो विविध फसलों, बागों और मनोरंजन सुविधाओं से भरपूर है. यहां पर्यटक ट्रीहाउस पर चढ़ सकते हैं, बांस के पुलों पर चल सकते हैं, नौका विहार का आनंद ले सकते हैं, साहसिक खेलों को आजमा सकते हैं या मछली पकड़ने का लुत्फ उठा सकते हैं. बागों में मेहमान सीधे खेत से संतरे, ड्रैगन फ्रूट, बेर, स्ट्रॉबेरी आदि मौसमी फल तोड़कर चख सकते हैं.

Assam lakhimpur bonphool
कुछ इस तरह दिखता है बोनफूल खेत का नजारा (ETV Bharat)

इसकी खूबसूरती में ऑर्किड हाउस भी चार चांद लगा रहा है. इसमें सौ से अधिक किस्मों के ऑर्किड मौजूद हैं. सब्जी के बगीचे, बच्चों के खेलने के क्षेत्र, हैंगिंग ब्रिज और शांत खुले परिदृश्य बोनफूल को यहां आने वाले परिवारों, छात्रों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक ताजगी भरा अवकाश स्थल बनाते हैं.

Assam lakhimpur bonphool
पर्यटन और खेती का आनंद एक साथ (ETV Bharat)

महज एक साल में, बोनफूल एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है. यह न केवल लखीमपुर से, बल्कि पूरे असम से पर्यटकों को आकर्षित करता है. औसतन, प्रतिदिन लगभग सौ लोग यहां आते हैं. वे ग्रामीण जीवन की शांति और खेती का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं. इस परियोजना से रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है. उन्होंने अपने यहां लगभग 10 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया है. करीब 20 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है. समय के हिसाब से रोजगार की संख्या बढ़ती-घटती रहती है.

Assam lakhimpur bonphool
बोनफूल की खेती और टूरिज्म एक साथ (ETV Bharat)

प्रणब के लिए कृषि पर्यटन महज एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक मिशन है. उनका मानना ​​है कि बोनफूल युवाओं में खेती के प्रति रुचि को फिर से जगाने में मददगार साबित हो सकता है, ऐसे समय में जब कई युवा कृषि से दूर होते जा रहे हैं. उन्होंने कहा, "खेती आजीविका, सुरक्षा और ज्ञान प्रदान कर सकती है. बोनफूल के माध्यम से हम यह दिखाना चाहते हैं कि कृषि मनोरंजन और प्रेरणा का भी एक जरिया हो सकती है."

Assam lakhimpur bonphool
बोनफूल की खेती के साथ-साथ पर्यटन को भी इससे जोड़ा (ETV Bharat)

भविष्य की योजना के तहत प्रणब बोनफूल को एक बड़े और अधिक बहुमुखी कृषि-पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और अंततः रोंगपुरिया जराधारा गांव को एक आदर्श ग्रामीण पर्यटन स्थल में बदलने की योजना बना रहे हैं. उनके प्रयासों को उनकी मौलिकता और दूरदर्शिता के लिए पहले ही व्यापक सराहना मिल चुकी है.हरियाली, नवाचार और सामुदायिक भावना के संगम के साथ, बोनफूल आज लखीमपुर की उभरती हुई नई पहचान के रूप में खड़ा है - यह इस बात का एक जीवंत प्रतीक है कि कैसे मिट्टी में निहित एक सरल विचार पूरे क्षेत्र को प्रेरित कर सकता है.

Assam lakhimpur bonphool
बोनफूल की खेती, पर्यटकों के लिए सुविधा केंद्र बनाया (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें : कोई पटाखे नहीं, कोई शिकारी नहीं, सिर्फ पक्षी: जानें असम के जुरगांव के बारे में सब कुछ

TAGGED:

BONPHOOL
एग्रीकल्चर टूरिज्म
खेत पर्यटन कृषि असम
बनफूल बोनफूल असम
AGRICULTURE TOURISM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.