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स्लोवेनिया के रास्ते यूरोप पहुंचेगा असम का खास अदरक, आदिवासियों की पारंपरिक खेती को मिलेगा ग्लोबल ब्रांड का दर्जा

असम के GI-टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक के पहले एक्सपोर्ट पर जारी तस्वीर. (फाइल फोटो) ( X/@himantabiswa )

नई दिल्ली: असम का कार्बी आंगलोंग जिला अपने खास किस्म के अदरक को वैश्विक खाद्य और कृषि मानचित्र पर स्थापित करने के लिए घरेलू बाजार से आगे देख रहा है. इस कोशिश में स्लोवेनिया देश, विशाल यूरोपीय बाजार के लिए एक संभावित प्रवेश द्वार बनकर उभर रहा है.

इस योजना को तब और रफ्तार मिली, जब भारत में स्लोवेनिया के राजदूत तोमाज़ मेंसिन ने इस साल जनवरी में कार्बी आंगलोंग में आयोजित 'अदरक महोत्सव' के पहले संस्करण का दौरा किया. स्लोवेनियाई राजदूत ने नई दिल्ली में ईटीवी भारत को बताया कि इस अनुभव ने उन्हें इस क्षेत्र का अध्ययन करने और यहां के कृषि उत्पादों को स्लोवेनिया व पूरे यूरोपीय संघ (EU) के व्यवसायों से जोड़ने की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रेरित किया.