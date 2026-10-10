स्लोवेनिया के रास्ते यूरोप पहुंचेगा असम का खास अदरक, आदिवासियों की पारंपरिक खेती को मिलेगा ग्लोबल ब्रांड का दर्जा
स्लोवेनिया के राजदूत की यात्रा के बाद इस अदरक के लिए 50 करोड़ उपभोक्ताओं वाले यूरोपीय बाजार का रास्ता खुल गया. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : October 10, 2026 at 2:37 PM IST
नई दिल्ली: असम का कार्बी आंगलोंग जिला अपने खास किस्म के अदरक को वैश्विक खाद्य और कृषि मानचित्र पर स्थापित करने के लिए घरेलू बाजार से आगे देख रहा है. इस कोशिश में स्लोवेनिया देश, विशाल यूरोपीय बाजार के लिए एक संभावित प्रवेश द्वार बनकर उभर रहा है.
इस योजना को तब और रफ्तार मिली, जब भारत में स्लोवेनिया के राजदूत तोमाज़ मेंसिन ने इस साल जनवरी में कार्बी आंगलोंग में आयोजित 'अदरक महोत्सव' के पहले संस्करण का दौरा किया. स्लोवेनियाई राजदूत ने नई दिल्ली में ईटीवी भारत को बताया कि इस अनुभव ने उन्हें इस क्षेत्र का अध्ययन करने और यहां के कृषि उत्पादों को स्लोवेनिया व पूरे यूरोपीय संघ (EU) के व्यवसायों से जोड़ने की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रेरित किया.
मेंसिन ने कहा कि कार्बी आंगलोंग और स्लोवेनिया में काफी समानताएं हैं. क्योंकि, दोनों ही तुलनात्मक रूप से छोटे राजनीतिक समुदाय हैं जो एक आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल (ग्रीन) और टिकाऊ अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए कृषि को एक मजबूत आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं.
मेंसिन ने कहा, "मैंने जो कुछ भी वहां देखा, वह एक बहुत ही समृद्ध अनुभव था." उन्होंने आगे बताया कि उनकी रुचि शुरुआत में केवल पूर्वोत्तर भारत को करीब से जानने की थी, लेकिन अचानक हुई बातचीत के बाद वे कार्बी आंगलोंग तक पहुंच गए.
50 करोड़ के बाजार का प्रवेश द्वार
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्लोवेनिया की यह रुचि काफी मायने रखती है, क्योंकि इस क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कृषि और बागवानी निर्यात के एक बड़े प्रवेश द्वार के रूप में लगातार तैयार किया जा रहा है.
राजदूत मेंसिन ने स्लोवेनिया के यूरोपीय संघ (EU) का सदस्य होने की बात पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि स्लोवेनिया की लगभग 20 लाख की आबादी तक सीमित रहने के बजाय, जो उत्पाद इसके बाजार में प्रवेश करेंगे, वे संभावित रूप से एक बहुत बड़े सिंगल मार्केट तक पहुंच सकते हैं.
उन्होंने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता कार्बी आंगलोंग जैसे क्षेत्रों के कृषि उत्पादों के लिए यूरोपीय उपभोक्ताओं तक पहुंचने के और भी नए अवसर पैदा कर सकता है.
मेंसिन ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, "मैं कार्बी आंगलोंग, असम और पूर्वोत्तर भारत को अपने देश के व्यापारिक समुदाय से जोड़ने के बारे में गंभीरता से विचार कर सकता हूं." उन्होंने यह भी साफ किया कि स्लोवेनिया की कोई आंतरिक सीमाएं नहीं हैं, जो यूरोपीय संघ के इस एकल बाजार में उत्पादों की आवाजाही को रोकती हों.
आदिवासी फसल से वैश्विक ब्रांड बनने का सफर
कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) के पर्यटन विभाग के प्रभारी और कार्यकारी सदस्य रितेश एंघी ने कहा कि परिषद ने कार्बी आंगलोंग के अदरक के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए दूतावासों, निवेशकों, बड़ी कंपनियों और केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है. एंघी ने कहा, "हम इसे विश्व स्तर पर एक ब्रांड बनाना चाहते हैं." उन्होंने अदरक की खेती और कार्बी समुदाय के बीच गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव पर भी जोर दिया.
उन्होंने जानकारी दी कि कार्बी आंगलोंग के प्रशासनिक मुख्यालय डिफू में बहुत जल्द ही कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) द्वारा 'जिंजर फेस्टिवल 2.0' के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा.
परिषद द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का यह प्रयास अदरक महोत्सव के सफल पहले संस्करण के बाद शुरू हुआ है. इस महोत्सव का आयोजन कार्बी आंगलोंग के अदरक की कृषि विरासत, उसकी आर्थिक क्षमता और खासियतों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए किया गया था.
एंघी ने कहा कि कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC), असम सरकार के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर अदरक के बाजार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और स्लोवेनिया सहित अन्य विदेशी देशों में व्यापार के अवसरों को तलाश रही है.
पूर्वोत्तर की कृषि क्षमता
कार्बी आंगलोंग के अदरक को भारत की सबसे सुगंधित और स्वादिष्ट अदरक की किस्मों में से एक माना जाता है. जिसमें, तेज खुशबू, एक खास सोंधापन और औषधीय गुण होते हैं.
इस फसल की खेती पारंपरिक रूप से सिंघासन पहाड़ियों में सदियों पुरानी झूम (जंगलों को साफ करके की जाने वाली खेती) और टीला खेती प्रणालियों के जरिए की जाती है. कार्बी आंगलोंग में सालाना 30,000 टन से अधिक अदरक का उत्पादन होता है. इसकी खेती में लगभग 10,000 किसान जुड़े हुए हैं.
वास्तव में, यह बड़ा पैमाना अदरक को न केवल एक स्थानीय कृषि उत्पाद के रूप में महत्वपूर्ण बनाता है, बल्कि ग्रामीण आजीविका को सुधारने और निर्यात को बढ़ावा देने का एक बड़ा जरिया भी साबित करता है.
रितेश एंघी ने कहा "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड बनाने की एक सफल रणनीति का पूर्वोत्तर के लिए और भी बड़ा महत्व हो सकता है, जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कृषि और बागवानी बेहद जरूरी हैं. भरोसेमंद निर्यात चेन, प्रोसेसिंग प्लांट, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, पैकेजिंग और कोल्ड-चेन जैसी बुनियादी सुविधाएं तैयार होने से क्षेत्र के दूसरे उत्पादों के लिए भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो सकता है."
पर्यटन और कृषि का अनूठा संगम
कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) कृषि ब्रांडिंग को पर्यटन के साथ जोड़ने की कोशिश भी कर रही है. एंघी ने बताया कि क्षेत्र ने पर्यटकों के लिए नियम और प्रक्रियाएं तैयार कर ली हैं और उन्हें उम्मीद है कि प्रकृति प्रेमियों की रुचि यहां के लिए लगातार बढ़ेगी.
उन्होंने आगे कहा, "हमारी बड़ी रणनीति कार्बी आंगलोंग को सिर्फ कच्चे कृषि उत्पादों के स्रोत के रूप में पेश करने की नहीं है, बल्कि इसे एक ऐसे स्थान के रूप में सामने लाने की है जहां स्थानीय संस्कृति, टिकाऊ खेती, जैव विविधता और पर्यटन का एक शानदार संगम देखने को मिले."
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