सिक्किम में ईटीवी भारत के रिपोर्टर का दिल का दौरा पड़ने से निधन

नगांव (असम): सिक्किम के दौरे पर गए ईटीवी भारत के रिपोर्टर सैदुल इस्लाम की सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. इस्लाम पिछले कई वर्षों से ईटीवी भारत के दीफू संवाददाता के तौर पर काम कर रहे थे. वह असम के 27 पत्रकारों की टीम के साथ आधिकारिक दौरे पर सिक्किम गए थे. यह दौरा असम के जनसंपर्क विभाग के निदेशालय द्वारा आयोजित किया गया था.

इस्लाम और अन्य पत्रकार रविवार शाम को सिक्किम पहुंचे थे. सैदुल इस्लाम सोमवार सुबह एक झरने पर थे, तभी वह अचानक गिर गए और बेहोश हो गए. जनसंपर्क विभाग की टीम उन्हें अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पेशे से पत्रकार इस्लाम असम के दीफू के रागनीहांग पठार (Ragnihang Pathar) के रहने वाले थे. इस्लाम की अचानक मौत की खबर मिलने के बाद उनके परिवार वाले सिक्किम के रवाना हो गए. अधिकारियों ने बताया कि परिवार वालों के आने के बाद सिक्किम में शव का पोस्टमॉर्टम किया जाएगा.

सैदुल इस्लाम आकस्मिक निधन पर उत्तर-पूर्व की मीडिया बिरादरी ने दुख जताया है. इस्लाम अपने काम के प्रति समर्पित एक उदार पत्रकार के तौर पर जाने जाते थे.