सिक्किम में ईटीवी भारत के रिपोर्टर का दिल का दौरा पड़ने से निधन

असम के दीफू के रहने वाले ईटीवी भारत के रिपोर्टर सैदुल इस्लाम सिक्किम के दौरे पर गए थे.

ईटीवी भारत के रिपोर्टर सैदुल इस्लाम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 1, 2025 at 10:31 PM IST

नगांव (असम): सिक्किम के दौरे पर गए ईटीवी भारत के रिपोर्टर सैदुल इस्लाम की सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. इस्लाम पिछले कई वर्षों से ईटीवी भारत के दीफू संवाददाता के तौर पर काम कर रहे थे. वह असम के 27 पत्रकारों की टीम के साथ आधिकारिक दौरे पर सिक्किम गए थे. यह दौरा असम के जनसंपर्क विभाग के निदेशालय द्वारा आयोजित किया गया था.

इस्लाम और अन्य पत्रकार रविवार शाम को सिक्किम पहुंचे थे. सैदुल इस्लाम सोमवार सुबह एक झरने पर थे, तभी वह अचानक गिर गए और बेहोश हो गए. जनसंपर्क विभाग की टीम उन्हें अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पेशे से पत्रकार इस्लाम असम के दीफू के रागनीहांग पठार (Ragnihang Pathar) के रहने वाले थे. इस्लाम की अचानक मौत की खबर मिलने के बाद उनके परिवार वाले सिक्किम के रवाना हो गए. अधिकारियों ने बताया कि परिवार वालों के आने के बाद सिक्किम में शव का पोस्टमॉर्टम किया जाएगा.

सैदुल इस्लाम आकस्मिक निधन पर उत्तर-पूर्व की मीडिया बिरादरी ने दुख जताया है. इस्लाम अपने काम के प्रति समर्पित एक उदार पत्रकार के तौर पर जाने जाते थे.

सिक्किम के सूचना और जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने उस इलाके का दौरा किया जहां इस्लाम को दिल का दौरा पड़ा था.

डॉक्टरों का मानना ​​है कि दिल से जुड़ी बीमारियों की वजह बदलती लाइफस्टाइल की आदतें हैं, जिनसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मोटापा और अन्य समस्याएं होती हैं. इसके अलावा, तनाव, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, स्मोकिंग, शराब पीना और नींद न आना जैसी अन्य वजहें भी हैं, जिनसे दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है.

कार्डियक अरेस्ट के बारे में पहले माना जाता था कि यह ज्यादा उम्र के लोगों में होता है, लेकिन अब बहुत कम उम्र के लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं.

