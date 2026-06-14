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तिरंगे में लिपटकर पटना पहुंचा वायुसेना के दो शहीदों का पार्थिव शरीर, लोगों ने पुष्प वर्षा कर नम आंखों से दी विदाई

शहीदों को सलामी देने पहुंची भीड़ : पार्थिव शरीर के पहुंचने के बाद एयरफोर्स स्टेशन के अंदर भारतीय वायुसेना की ओर से दोनों शहीदों को सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई. वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को अंतिम सलाम किया. इस दौरान माहौल पूरी तरह गमगीन रहा. हर आंख नम थी, लेकिन देश के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान पर लोगों को गर्व भी था.

वीर सपूतों का घर पहुंचा पार्थिव शरीर : एयरफोर्स स्टेशन के मुख्य द्वार के बाहर सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग जुटने लगे थे. युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के हाथों में तिरंगा था और हर कोई अपने वीर सपूतों को अंतिम सलाम देने के लिए खड़ा था. भारत माता की जय, वंदे मातरम् और अमर शहीद अमर रहें के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा. देशभक्ति के इस माहौल ने हर किसी को भावुक कर दिया.

जहानाबाद-भोजपुर रवाना किया गया पार्थिव शरीर : भोजपुर जिले के कोईलवर प्रखंड अंतर्गत कमरियांव गांव निवासी अग्निवीर दानिश आलम और जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड स्थित बनवरिया गांव निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार की शहादत की खबर मिलते ही दोनों जिलों में शोक की लहर दौड़ गई थी. रविवार को उनके पार्थिव शरीर के बिहटा पहुंचने पर बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे.

जहानाबाद-भोजपुर रवाना किया गया पार्थिव शरीर : (ETV Bharat)

लोगों ने वीर सपूतों के शवों पर की पुष्प वर्षा : श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद अग्निवीर दानिश आलम का पार्थिव शरीर भोजपुर के कमरियांव गांव तथा फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार का पार्थिव शरीर जहानाबाद के बनवरिया गांव के लिए रवाना किया गया. रास्ते में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने पुष्पवर्षा कर और तिरंगा लहराकर अपने वीर सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी. जगह-जगह लोग सड़क किनारे खड़े होकर अंतिम यात्रा को नमन करते दिखे.

शहीद अग्निवीर दानिश आलम : शहीद दानिश आलम के बचपन के मित्र विश्वजीत तिवारी ने बताया कि दानिश शुरू से ही मिलनसार, अनुशासित और देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत थे. उनका सपना देश की सेवा करना था. उन्होंने कहा कि दानिश ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिस पर पूरे क्षेत्र को गर्व है. उनकी वीरता और समर्पण की भावना हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा बनी रहेगी.

असम को जोरहट में क्रैश हुआ था विमान : उल्लेखनीय है कि जोरहाट एयरबेस पर हुए एएन-32 विमान हादसे में भारतीय वायुसेना के पांच कर्मियों की जान चली गई थी. शहीदों की अंतिम यात्रा को लेकर पूरे क्षेत्र में शोक और गर्व का माहौल है. हर आंख नम है, लेकिन देश के लिए दिए गए उनके सर्वोच्च बलिदान पर लोगों को गर्व भी है.

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