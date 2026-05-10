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असम : हिमंत बिस्वा सरमा को NDA का नेता चुना गया, सीएम के तौर पर वापसी तय

हिमंत बिस्वा सरमा को NDA का नेता चुना गया ( ANI )

गुवाहाटी: हिमंत बिस्वा सरमा को रविवार को असम विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का नेता चुना गया. इसके साथ ही उनके राज्य में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने दी. यह असम में लगातार तीसरी एनडीए सरकार होगी. भगवा पार्टी की सरकार ने पहली बार 2016 में सत्ता संभाली थी, जिसका तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नेतृत्व किया था. नड्डा ने कहा कि निवर्तमान सरकार के मंत्रियों – रणजीत कुमार दास, अजंता नियोग, अशोक सिंघल और पीयूष हजारिका सहित आठ भाजपा विधायकों ने विधायक दल के नेता के रूप में सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि गठबंधन में भाजपा के साथी, असम गण परिषद (AGP) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) ने भी सरमा के नॉमिनेशन का समर्थन किया, जिससे उन्हें बिना किसी सहमति के एनडीए का नेता चुना गया. इससे पहले, असम भाजपा के विधायक दल की सुबह यहां अपने नेता को चुनने के लिए बैठक हुई, जिसके तुरंत बाद गठबंधन सहयोगी भी इसमें शामिल हो गए.