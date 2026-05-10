असम : हिमंत बिस्वा सरमा को NDA का नेता चुना गया, सीएम के तौर पर वापसी तय
आठ भाजपा विधायकों ने विधायक दल के नेता के तौर पर सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा.
Published : May 10, 2026 at 1:05 PM IST
गुवाहाटी: हिमंत बिस्वा सरमा को रविवार को असम विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का नेता चुना गया. इसके साथ ही उनके राज्य में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया.
यह जानकारी केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने दी. यह असम में लगातार तीसरी एनडीए सरकार होगी. भगवा पार्टी की सरकार ने पहली बार 2016 में सत्ता संभाली थी, जिसका तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नेतृत्व किया था.
VIDEO | Assam: " i thank the people of assam and prime minister narendra modi," says himanta biswa sarma (@himantabiswa) after being elected as NDA legislature party leader in the Assam Assembly, set to return as Chief Minister.— Press Trust of India (@PTI_News) May 10, 2026
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/v1xw6e6QzS
नड्डा ने कहा कि निवर्तमान सरकार के मंत्रियों – रणजीत कुमार दास, अजंता नियोग, अशोक सिंघल और पीयूष हजारिका सहित आठ भाजपा विधायकों ने विधायक दल के नेता के रूप में सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा.
उन्होंने कहा कि गठबंधन में भाजपा के साथी, असम गण परिषद (AGP) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) ने भी सरमा के नॉमिनेशन का समर्थन किया, जिससे उन्हें बिना किसी सहमति के एनडीए का नेता चुना गया.
इससे पहले, असम भाजपा के विधायक दल की सुबह यहां अपने नेता को चुनने के लिए बैठक हुई, जिसके तुरंत बाद गठबंधन सहयोगी भी इसमें शामिल हो गए.
Tripura CM Manik Saha tweets, " heartiest congratulations to himanta biswa ji on being unanimously elected as leader of the legislative assembly in the presence of central observers union minister jp nadda and haryana cm nayab saini..." pic.twitter.com/GnUm9n7ACG— ANI (@ANI) May 10, 2026
नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक और सह-पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद थे.
गठबंधन का नेता चुने जाने के बाद एनडीए विधायकों को संबोधित करते हुए सरमा ने पिछले महीने हुए चुनावों में मिले जनादेश के लिए राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि वह सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल से मिलेंगे.
एनडीए को विधानसभा चुनाव में दो-तिहाई बहुमत मिला था. 126 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा को 82 सीटें मिलीं, जबकि उसके सहयोगी एजीपी और बीपीएफ को 10-10 सीटें मिलीं.
सरमा ने कहा, "ऐतिहासिक जनादेश के बाद भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए यह गर्व का पल है, जो हमारी पिछली सरकार के अच्छे काम और असम के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का समर्थन था."
उन्होंने कहा कि अगली सरकार सभी वर्गों की भलाई के लिए और ज़्यादा जोश के साथ काम करेगी. सरमा ने विधानसभा चुनाव के दौरान समर्थन के लिए एडीपी और बीपीएफ को भी धन्यवाद दिया. सरमा ने कहा, "अब हम अपने गठबंधन के 102 विधायकों की सूची सौंपने और सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल से मिलेंगे."
नई सरकार 12 मई को खानपारा पशु चिकित्सा महाविद्यालय में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, एनडीए नेताओं और दूसरे बड़े लोगों की मौजूदगी में शपथ लेगी.
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