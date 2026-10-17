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असम: 34 पैकेट संदिग्ध विस्फोटक और 18 डेटोनेटर के साथ युवक गिरफ्तार, तवांग से जुड़ा है कनेक्शन

जब्त विस्फोटक और डेटोनेटर. ( ETV Bharat )

तेजपुर (असम): तेजपुर में कालिया भोमोरा पुल के पास पेट्रोलिंग के दौरान 25 साल के युवक से 34 पैकेट संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ और 18 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं. तेजपुर सदर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी भास्कर ज्योति बेजबरुआ ने यह जानकारी दी.

यह बरामदगी तब हुई जब गश्ती दल ने उस व्यक्ति को संदिग्ध रूप से घूमते हुए देखा और पूछताछ के लिए रोका. उसके बैग की तलाशी लेने पर यह संदिग्ध विस्फोटक और डेटोनेटर बरामद हुए. युवक की पहचान डीप्सन सिंगना के रूप में हुई है, जो कार्बी आंगलोंग जिले के दोकमोका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले कतसो का रहने वाला है.