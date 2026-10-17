असम: 34 पैकेट संदिग्ध विस्फोटक और 18 डेटोनेटर के साथ युवक गिरफ्तार, तवांग से जुड़ा है कनेक्शन
असम के तेजपुर में पुलिस ने एक युवक को 34 पैकेट संदिग्ध विस्फोटक और 18 डेटोनेटर के साथ गिरफ्तार किया है. पढ़ें पूरी खबर.
Published : October 17, 2026 at 9:41 PM IST
तेजपुर (असम): तेजपुर में कालिया भोमोरा पुल के पास पेट्रोलिंग के दौरान 25 साल के युवक से 34 पैकेट संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ और 18 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं. तेजपुर सदर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी भास्कर ज्योति बेजबरुआ ने यह जानकारी दी.
यह बरामदगी तब हुई जब गश्ती दल ने उस व्यक्ति को संदिग्ध रूप से घूमते हुए देखा और पूछताछ के लिए रोका. उसके बैग की तलाशी लेने पर यह संदिग्ध विस्फोटक और डेटोनेटर बरामद हुए. युवक की पहचान डीप्सन सिंगना के रूप में हुई है, जो कार्बी आंगलोंग जिले के दोकमोका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले कतसो का रहने वाला है.
शुरुआती पूछताछ में सिंगना ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि वह यह सामग्री अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के 'अनी गोम्पा' से लाया था. इसके बाद आरोपी और जब्त किए गए सामान को जरूरी कानूनी कार्रवाई और आगे की जांच के लिए तेजपुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया. पुलिस अब उन परिस्थितियों की जांच कर रही है जिनके तहत ये संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ और डेटोनेटर ले जाए जा रहे थे.
मणिपुरः गोलीबारी में चार नागरिक घायल
मणिपुर के कामजोंग जिले के चासाद गांव में संदिग्ध तंगखुल एनएससीएन-आईएम (NSCN-IM) कैडरों द्वारा स्वचालित हथियारों से की गई कथित गोलीबारी में चासाद के ग्राम प्रधान सहित चार नागरिक घायल हो गए हैं. कुकी इनपी के पब्लिसिटी सेक्रेटरी जंघाओलुम हाओकिप ने यह जानकारी दी. हाओकिप ने कहा कि घायलों को इलाज के लिए चासाद में ही पास के एक सेना कैंप में ले जाया गया है.
कुकी इनपी के पब्लिसिटी सेक्रेटरी के अनुसार, एनएससीएन-आईएम (NSCN-IM) कैडरों और तंगखुल समूहों के बीच जारी तनाव के कारण कथित तौर पर अपने गांव को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद, सेइपाओ हाओकिप यहाँ एक आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति के रूप में रह रहे थे. इस हालिया गोलीबारी ने क्षेत्र में आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है.
कुकी इनपी ने ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सुरक्षा बलों और प्रशासन से जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है. इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक, गोलीबारी की कथित घटना या घायलों की स्थिति पर कोई भी आधिकारिक बयान उपलब्ध नहीं था.
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