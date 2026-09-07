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25 साल की विवाहिता की हत्या, पति ने सिर काटकर फ्रिज में रखा, उंगलियां भी काटीं

पुलिस ने बताया कि किसी बात पर रिया और उसके पति के बीच विवाद हुआ था. उसके बाद यह घटना हुई.

GUWAHATI RIYA TALUKDAR MURDER CASE
25 साल की विवाहिता की हत्या (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2026 at 1:04 PM IST

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गुवाहाटी: असम के गुवाहाटी शहर के हाटीगांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पति ने अपनी 25 साल की पत्नी से बेरहमी से हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई. हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मृतका की पहचान नूनमती इलाके की रहने वाली रिया तालुकदार गोस्वामी के रूप में हुई है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 25 साल की शादीशुदा महिला की हत्या करने के बाद उसका कटा हुआ सिर बशिष्ठपुर इलाके में एक फ्लैट में रेफ्रिजरेटर के अंदर एक पॉलीथीन बैग में पैक मिला. इस केस की जांच में जुटी पुलिस टीम ने बताया कि हत्या बहुत बेरहमी से की गई है. उन्होंने बताया कि हत्यारे ने पहले गला काटा फिर उसके बाद उसकी उंगलियां भी काट दीं.

पति ने कबूला जुर्म
गुवाहाटी पुलिस कमिश्नरेट के ADCP (ईस्ट) अनुराग शर्मा ने इस खबर को कंर्फम करते हुए बताया कि घटना के मुख्य आरोपी और रिया के पति, रामानुजन गोस्वामी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है और अपना जुर्म कबूल कर लिया है. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि वारदात घटना के लगभग 48 घंटे पहले हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिया और रामानुजन ने करीब छह महीने पहले शादी की थी और वे फ्लैट में साथ रह रहे थे.

पुलिस ने दिया बयान
जांच में जुटी पुलिस टीम ने बताया कि रिया एक बुटीक में काम करती थी और उसके माता-पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी. पुलिस ने आघे कहा कि सोमवार को किसी बात पर रिया और उसके पति रामानुजन की जोरदार बहस हुई. उसके बाद रामानुजन घर से बाहर चला गया. पुलिस ने बताया कि यह मामला रविवार को उस समय सामने आया जब फ्लैट से बदबू आ रही थी, तब पड़ोसियों ने तत्काल पुलिस को जानकारी दी. पुलिस मौके पर पहुंची और घर के अंदर घुसी. जांच करने वाली टीमों ने जगह से एक हथियार भी जब्त किया, जिसके क्राइम में इस्तेमाल होने का शक है. इसके बाद बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) भेज दिया गया.

पुलिस के मुताबिक आरोप है कि हत्या के बाद आरोपी ने रिया का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर उसे पॉलिथीन में भरकर फ्रिज में रख दिया. इसके अलावा उसने महिला की उंगलियां भी काट दीं.

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