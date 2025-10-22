ETV Bharat / bharat

आगामी विधानसभा सत्र में 'लव जिहाद' के खिलाफ विधेयक पेश करेगी असम सरकार: असम सीएम

अगस्त 2024 में सीएम सरमा ने कहा था कि उनकी सरकार 'लव जिहाद' से जुड़े मामलों में आजीवन कारावास का प्रावधान करने वाला कानून लाएगी.

CM Himanta Biswa Sarma
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2025 at 8:11 PM IST

2 Min Read
गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार असम विधानसभा के आगामी सत्र में कई 'ऐतिहासिक' विधेयक पेश करेगी, जिनमें 'लव जिहाद' और बहुविवाह संबंधित विधेयक शामिल हैं.

सरमा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "इस साल विधानसभा में लव जिहाद और बहुविवाह से संबंधित ऐतिहासिक विधेयक पेश किए जाएंगे. इन प्रस्तावों पर सदन में चर्चा की जाएगी और विधेयक पारित होने के बाद, हम मीडिया को इसकी जानकारी देंगे."

विधानसभा का अगला सत्र नंवबर में होने की संभावना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कानूनों का विवरण राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मसौदों को मंजूरी मिलने के बाद साझा किया जाएगा. उन्होंने कहा, "जब मंत्रिमंडल इसे मंजूरी दे देगा, तब हम आपको तभी इसकी डिटाल बताएंगे."

'लव जिहाद' और बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर अंकुश
यह कदम सरमा द्वारा 'लव जिहाद' और बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए कानूनी उपायों की बार-बार की गई मांग के बीच उठाया गया है, जिन्हें उन्होंने पहले शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को प्रभावित करने वाली सामाजिक चिंताएं बताया था. बता दें कि 'लव जिहाद' शब्द का प्रयोग दक्षिणपंथी समूहों द्वारा मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं को विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन के लिए लुभाने की चाल के रूप में किया जाता है.

बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की योजना
अगस्त 2024 में सरमा ने कहा था कि उनकी सरकार जल्द ही 'लव जिहाद' से जुड़े मामलों में आजीवन कारावास का प्रावधान करने वाला एक कानून लाएगी. उन्होंने दावा किया था कि धोखे से शादी करके जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए ऐसा कानून जरूरी है. इससे पहले 2023 में, उन्होंने कहा था कि राज्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है और इस संबंध में एक विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा.

कर्मचारियों के कई शादियों पर प्रशासनिक प्रतिबंध
असम में सरकारी कर्मचारियों के कई शादियों पर प्रशासनिक प्रतिबंध पहले ही लागू हो चुके हैं. पिछले साल सरमा ने कहा था कि अगर कोई अधिकारी अपने पहले जीवनसाथी के जीवित रहते बिना आधिकारिक अनुमति के दूसरी शादी करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. आगामी विधेयक असम में व्यक्तिगत कानूनों और सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा होने की उम्मीद है.

