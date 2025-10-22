ETV Bharat / bharat

आगामी विधानसभा सत्र में 'लव जिहाद' के खिलाफ विधेयक पेश करेगी असम सरकार: असम सीएम

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार असम विधानसभा के आगामी सत्र में कई 'ऐतिहासिक' विधेयक पेश करेगी, जिनमें 'लव जिहाद' और बहुविवाह संबंधित विधेयक शामिल हैं.

सरमा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "इस साल विधानसभा में लव जिहाद और बहुविवाह से संबंधित ऐतिहासिक विधेयक पेश किए जाएंगे. इन प्रस्तावों पर सदन में चर्चा की जाएगी और विधेयक पारित होने के बाद, हम मीडिया को इसकी जानकारी देंगे."

विधानसभा का अगला सत्र नंवबर में होने की संभावना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कानूनों का विवरण राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मसौदों को मंजूरी मिलने के बाद साझा किया जाएगा. उन्होंने कहा, "जब मंत्रिमंडल इसे मंजूरी दे देगा, तब हम आपको तभी इसकी डिटाल बताएंगे."

'लव जिहाद' और बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर अंकुश

यह कदम सरमा द्वारा 'लव जिहाद' और बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए कानूनी उपायों की बार-बार की गई मांग के बीच उठाया गया है, जिन्हें उन्होंने पहले शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को प्रभावित करने वाली सामाजिक चिंताएं बताया था. बता दें कि 'लव जिहाद' शब्द का प्रयोग दक्षिणपंथी समूहों द्वारा मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं को विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन के लिए लुभाने की चाल के रूप में किया जाता है.