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पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

कोर्ट चुनौती ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: असम सरकार ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक हफ्ते की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी गई थी. यह केस उनके खिलाफ राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर आरोप लगाने के लिए दर्ज किया गया था. राज्य सरकार ने वकील शुवोदीप रॉय के जरिए अर्जी दी. सुप्रीम कोर्ट इस हफ़्ते इस मामले की सुनवाई कर सकता है. खेड़ा ने 7 अप्रैल को हाई कोर्ट में अर्जी दी थी और हैदराबाद में अपने घर का पता दिखाया था. खेड़ा ने हाई कोर्ट से गुजारिश की थी कि अगर उनकी गिरफ़्तारी होती है तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. 10 अप्रैल को हाई कोर्ट ने खेड़ा को एक हफ़्ते की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी और उन्हें संबंधित कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एक हफ़्ते का समय दिया. हाई कोर्ट ने कहा कि केस के मेरिट पर कोई राय दिए बिना, उसका मानना ​​है कि पिटीशनर ने लिमिटेड ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल देने का केस बनाया है, क्योंकि गिरफ्तारी का उनका डर सही लगता है और रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल से भी इसका सपोर्ट मिलता है.