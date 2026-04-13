पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई पासपोर्ट और विदेशी प्रॉपर्टी हैं.
By Sumit Saxena
Published : April 13, 2026 at 1:46 PM IST
नई दिल्ली: असम सरकार ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक हफ्ते की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी गई थी. यह केस उनके खिलाफ राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर आरोप लगाने के लिए दर्ज किया गया था.
राज्य सरकार ने वकील शुवोदीप रॉय के जरिए अर्जी दी. सुप्रीम कोर्ट इस हफ़्ते इस मामले की सुनवाई कर सकता है. खेड़ा ने 7 अप्रैल को हाई कोर्ट में अर्जी दी थी और हैदराबाद में अपने घर का पता दिखाया था. खेड़ा ने हाई कोर्ट से गुजारिश की थी कि अगर उनकी गिरफ़्तारी होती है तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.
10 अप्रैल को हाई कोर्ट ने खेड़ा को एक हफ़्ते की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी और उन्हें संबंधित कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एक हफ़्ते का समय दिया. हाई कोर्ट ने कहा कि केस के मेरिट पर कोई राय दिए बिना, उसका मानना है कि पिटीशनर ने लिमिटेड ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल देने का केस बनाया है, क्योंकि गिरफ्तारी का उनका डर सही लगता है और रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल से भी इसका सपोर्ट मिलता है.
हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें राहत दी. शर्तें ये थी कि पिटीशनर को गिरफ्तारी होने पर एक लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो श्योरिटी देने पर बेल पर रिहा किया जाएगा, वह इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेंगे और जब भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जरूरत हो पूछताछ के लिए मौजूद रहेंगे और वह कोर्ट की पहले से इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ेंगे.
शर्तों में यह भी शामिल है कि पिटीशनर तय समय के अंदर असम में सही कोर्ट में जाएंगे और सही राहत मांगेंगे. शर्तों में यह भी शामिल है कि खेड़ा, एक पब्लिक फिगर होने के नाते इस केस के सब्जेक्ट मैटर के बारे में कोई और पब्लिक बयान देने से बचेंगे, जिससे जांच पर असर पड़ सकता है.
कांग्रेस लीडर ने 5 अप्रैल को आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी, रिनिकी भुयान सरमा के पास कई पासपोर्ट और विदेशी प्रॉपर्टी हैं, जिन्हें उस राज्य में 9 अप्रैल को हुए असेंबली इलेक्शन के लिए मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में नहीं बताया गया था.