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बाढ़ में घर डूबा, राहत शिविर में 'फिजिक्स वाला' से मिली, असम की लड़की ने कर दिया कमाल

"फिजिक्स वाला" के फाउंडर अलख पांडे के साथ जानमोनी कोंवर ( ETV Bharat )

जोरहाट (असम): उसे बचपन से ही कराटे से लगाव है, वह 10 साल की उम्र से सभी कराटे चैंपियनशिप में भाग ले रही है. अब उसने नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 8 अगस्त को 20वीं ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटे चैंपियनशि में गोल्ड मेडल जीतकर इसे फिर से साबित कर दिया. हालांकि इस बार उसके लिए अखिल भारतीय कराटे प्रतियोगिता में मुकाबला करना आसान नहीं था क्योंकि 19 जुलाई को असम की विनाशकारी बाढ़ में उसका घर डूब गया था, उसका प्रैक्टिस ग्राउंड पानी में डूबा हुआ था. परिवार को तटबंध पर बने एक राहत शिविर में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा. दिल्ली से गोल्ड मेडल जीतकर लौंटी जानमोनी कोंवर अपने परिवार के साथ (ETV Bharat) हम बात कर रहे हैं 17 वर्षीय युवा कराटे खिलाड़ी जानमोनी कोंवर की. जोरहाट जिले में होल्मोरा के पास मोजियाभेटी गांव की जानमोनी 20वीं ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटे चैंपियनशिप के लिए दिल्ली जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन बाढ़ के बाद की खराब हालत ने उसे तोड़ दिया. घर और प्रैक्टिस ग्राउंड न होने की वजह से, वह नई दिल्ली में कराटे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मन से तैयार नहीं थी. जानमोनी अपने परिवार के साथ राहत शिविर में रह रही थी. जानमोनी कोंवर बाढ़ के पानी में डूबे अपने घर के पास खड़ी हैं. (ETV Bharat)