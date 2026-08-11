बाढ़ में घर डूबा, राहत शिविर में 'फिजिक्स वाला' से मिली, असम की लड़की ने कर दिया कमाल
फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे ने इस लड़की की मदद की थी, जो जोरहाट में बाढ़ राहत कैंप में उससे मिले थे.
Published : August 11, 2026 at 5:16 PM IST
जोरहाट (असम): उसे बचपन से ही कराटे से लगाव है, वह 10 साल की उम्र से सभी कराटे चैंपियनशिप में भाग ले रही है. अब उसने नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 8 अगस्त को 20वीं ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटे चैंपियनशि में गोल्ड मेडल जीतकर इसे फिर से साबित कर दिया.
हालांकि इस बार उसके लिए अखिल भारतीय कराटे प्रतियोगिता में मुकाबला करना आसान नहीं था क्योंकि 19 जुलाई को असम की विनाशकारी बाढ़ में उसका घर डूब गया था, उसका प्रैक्टिस ग्राउंड पानी में डूबा हुआ था. परिवार को तटबंध पर बने एक राहत शिविर में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा.
हम बात कर रहे हैं 17 वर्षीय युवा कराटे खिलाड़ी जानमोनी कोंवर की. जोरहाट जिले में होल्मोरा के पास मोजियाभेटी गांव की जानमोनी 20वीं ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटे चैंपियनशिप के लिए दिल्ली जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन बाढ़ के बाद की खराब हालत ने उसे तोड़ दिया. घर और प्रैक्टिस ग्राउंड न होने की वजह से, वह नई दिल्ली में कराटे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मन से तैयार नहीं थी. जानमोनी अपने परिवार के साथ राहत शिविर में रह रही थी.
लेकिन उस समय, "फिजिक्स वाला" के फाउंडर और CEO अलख पांडे ने उसकी हिम्मत बढ़ाने में मदद की, जो जोरहाट में बाढ़ राहत कैंप में उससे मिले थे. जानमोनी कोंवर की खेल भावना के बारे में जानने के बाद, अलख पांडे उनकी मदद के लिए आगे आए. उन्होंने जानमोनी को 3 लाख रुपये का चेक दिया और 7 से 8 अगस्त तक होने वाली 20वीं ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली की फ्लाइट की व्यवस्था की.
अलख पांडे से मिले प्रोत्साहन के बाद, जानमोनी कोंवर की खेल भावना फिर से जाग उठी. बाढ़ राहत शिविर में थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद, वह दिल्ली के लिए रवाना हुईं और अपना वादा निभाया.
8 अगस्त की शाम को, 17 साल की जानमोनी ने कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता.
इस उपलब्धि के साथ जानमोनी ने 'फिजिक्स वाला' के फाउंडर अलख पांडे से मिले प्रोत्साहन को सफल बनाया.
जानमोनी कोंवर का घर अभी भी बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है, उसका परिवार अभी भी बाढ़ राहत कैंप में है, लेकिन इस उपलब्धि से उनसे गांव में कई लोगों का दिल जीत लिया.
जोरहाट के होल्मारा के माजियाभेटी में उनका घर बाढ़ से तबाह हो गया है और उन्हें सामान्य स्थिति के लिए लंबा इंतजार करना होगा, लेकिन जानमोनी कोंवर की खेल भावना कई लोगों को खुशी देती है.
यह भी पढ़ें- असम में बाढ़ से जीवन अस्त-व्यस्त, मौत का आंकड़ा 98 तक पहुंचा