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असम में बाढ़ से जीवन अस्त-व्यस्त, मौत का आंकड़ा 98 तक पहुंचा

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि समाधान खोजने की सख्त जरुरत है. विस्तार से पढ़ें.

ASSAM FLOODS
असम में बाढ़ से जीवन अस्त-व्यस्त (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2026 at 11:39 AM IST

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Updated : August 8, 2026 at 6:36 PM IST

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गुवाहाटी: भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है. बाढ़ के विकराल रूप से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. राज्य में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है. ताजा जानकारी के मुताबिक मरने वालों की संख्य बढ़कर 98 हो गई है.

असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (ASDMA) के अनुसार, भयानक बाढ़ ने कई इलाकों पर बहुत बुरा असर डाला है, जिससे 57 पुरुषों और 23 महिलाओं के साथ-साथ 18 बच्चों (12 पुरुषों और 6 महिलाओं) की मौत हो गई है. सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में, कछार जिले में 22, जबकि शिवसागर में 10 मौतें हुई हैं. दूसरे बुरी तरह प्रभावित जिलों में करीमगंज (9), गोलाघाट (6 मौतें) शामिल हैं, साथ ही धेमाजी, नागांव, उदलगुरी, सोनितपुर और कार्बी आंगलोंग में भी मौतें हुई हैं.

बचाव और राहत का काम अभी भी जारी है. जिला प्रशासन और रेवेन्यू सर्कल पानी के लेवल पर नजर रख रहे हैं और डूबे हुए इलाकों में प्रभावित लोगों को मदद दे रहे हैं.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बाढ़ की बार-बार होने वाली समस्या को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग करने के बजाय राष्ट्रीय स्तर पर समाधान खोजने की बात कही है. सरमा ने कहा कि सरकार और सिविल सोसाइटी को इस समस्या से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे इनोवेटिव और सस्टेनेबल सॉल्यूशन बनने चाहिए जिन्हें सरकार लागू कर सके.

इससे पहले 7 अगस्त को, असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने शिवसागर जिले में बाढ़ के बाद पुनर्वास और राहत के उपायों पर एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें प्रभावित परिवारों को दी जा रही मदद का जायजा लिया गया. शिवसागर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई मीटिंग में मंत्री बिमल बोरा और सुशांत बोरगोहेन के साथ नाजिरा विधायक मयूर बोरगोहेन भी शामिल हुए. मीटिंग के दौरान, हजारिका ने शिवसागर शहर में रिहैबिलिटेशन सपोर्ट, नुकसान का आकलन, पानी निकालने और बाढ़ का पानी हटाने के ऑपरेशन की प्रोग्रेस और बाढ़ से प्रभावित लोगों को समय पर मदद के लिए उठाए जा रहे दूसरे उपायों का रिव्यू किया.

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिले के लगभग 43,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों को असम सरकार से मिली 15,000 रुपये की अंतरिम आर्थिक मदद मिल चुकी है. हजारिका ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि यह पक्का किया जाए कि सभी योग्य लाभार्थियों को बिना देर किए आर्थिक मदद मिल जाए और कोई भी योग्य परिवार छूट न जाए. उन्होंने अधिकारियों को पुनर्वास के काम में तेजी लाने और विभागों के बीच तालमेल बनाए रखने के भी निर्देश दिए.

असम के मंत्री पिछले सात दिनों से शिवसागर और चराइदेव जिलों में बाढ़ राहत और पुनर्वास के कामों की देखरेख के लिए शिवसागर में हैं. वह प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, परिवारों से बातचीत कर रहे हैं और राहत कामों पर नजर रख रहे हैं. जिला प्रशासन ने उन परिवारों के लिए टेम्पररी शेल्टर बनाने के लिए रिसोर्स जुटाने के लिए भी कदम उठाए हैं जिनके घर बाढ़ में पूरी तरह बह गए थे. इस बीच, भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने शुक्रवार को गोलाघाट में असम बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और मौजूदा हालात पर चिंता जताई, और तबाही को गंभीर बताया.

खास बात यह है कि असम के गोलाघाट जिले का बड़ा हिस्सा शुक्रवार सुबह भी डूबा रहा, क्योंकि धनसिरी और दोयांग नदियों का पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा था, जिससे कई परिवारों को अपने घर छोड़कर रिलीफ कैंप में शरण लेनी पड़ी. बोरगोहेन ने कहा कि कई लोगों ने अपने घर खो दिए हैं और खाना और कपड़े मिलने के बावजूद बिना घर के संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे प्रभावित परिवारों को उबरने में मदद करने के लिए घर देने को प्राथमिकता दें.

पढ़ें: असम में 15 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 97

Last Updated : August 8, 2026 at 6:36 PM IST

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