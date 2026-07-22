असम में बाढ़ से हालात बिगड़े, 21 लोगों की मौत; 16 जिलों में 5.4 लाख लोग प्रभावित
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा आज बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे. बाढ़ से शिवसागर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है.
Published : July 22, 2026 at 9:59 AM IST
गुवाहाटी: भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ का विकराल रूप जारी है. असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (ASDMA) के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य में बाढ़ से कम से कम 21 लोगों की जान चली गई है.
वहीं, मौत का आंकड़ा बढ़कर 31 हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में शिवसागर जिले में 13, चराईदेव में पांच, गोलाघाट में दो और जोरहाट में एक व्यक्ति की मौत होने का जानकारी मिली है. असम में बाढ़ की स्थिति कई जिलों में गंभीर बनी हुई है, गोलाघाट, कामरूप, होजई, डिब्रूगढ़, विश्वनाथ, धेमाजी, सोनितपुर, उदलगुरी, नागांव, चराईदेव, कामरूप (M), जोरहाट, तिनसुकिया, कार्बी आंगलोंग, लखीमपुर और शिवसागर सहित 16 जिलों में 5.64 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. बाढ़ से 24,210.35 हेक्टेयर फसल डूब गई है और 44 रेवेन्यू सर्कल के 872 गांव प्रभावित हुए.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि राहत और बचाव काम का रिव्यू करने के लिए बुधवार को सबसे ज्यादा प्रभावित जोलों का दौरा करुंगा. इससे पहले उन्होंने मंगलवार रात एक पोस्ट में कहा कि ऊपर बादल फटने से हाल ही में आई बाढ़ ने हमारे लोगों को बहुत मुश्किल में डाल दिया है. मैं राहत काम का रिव्यू करने के लिए चराइदेव, नाजिरा, शिवसागर, सोनारी, जोरहाट और टीओक में बाढ़ प्रभावित इलाकों और राहत कैंपों का दौरा करूंगा.
We are grateful to our Army, Airforce, NDRF and all other security personnel who are leaving no stone unturned to bring people to safety. https://t.co/OzjVUoNhaE— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 21, 2026
बता दें, शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां 3.59 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, इसके बाद जोरहाट में 87,662, चराइदेव में 72,646, डिब्रूगढ़ में 18,615 और गोलाघाट में 16,799 लोग प्रभावित हैं. बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए 273 राहत कैंपों और राहत बांटने वाले सेंटरों में 1.14 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ली है. इस बीच, इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स, एनडीआरएफ (NDRF), एसडीआरएफ (SDRF), पुलिस और स्थानीय प्रशासन प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं.
📢 Public Advisory— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) July 21, 2026
To ensure uninterrupted mobile connectivity in the flood-affected districts of Sivasagar, Charaideo and Jorhat, the Department of Telecommunications, Government of India, has activated the Intra-Circle Roaming (ICR) facility until 24 July 2026.
This will… pic.twitter.com/kQtXE4efw5
नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) ने 19 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) के अलर्ट के बाद असम के जोरहाट जिले में टीओक रेवेन्यू सर्कल के सेलेंग टी एस्टेट के पास बाढ़ से प्रभावित सेलेंग घाट से पांच लोगों को बचाया. सर्च और रेस्क्यू टीम ने अपने डूबे हुए घर की छत पर फंसी एक छोटी लड़की, तेज बहाव में बह रहे एक आदमी और बाढ़ के पानी में फंसी तीन महिलाओं को बचाया है.
एक बुज़ुर्ग महिला की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि वह ठंडे बाढ़ के पानी में ज्यादा देर तक रहने की वजह से हाइपोथर्मिया से गुजर रही थी. रेस्क्यू टीम ने सभी पांच लोगों को निकाला, उन्हें हॉस्पिटल से पहले इलाज दिया.
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