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असम में बाढ़ से हालात बिगड़े, 21 लोगों की मौत; 16 जिलों में 5.4 लाख लोग प्रभावित

असम में बाढ़ से हालात बिगड़े, 21 लोगों की मौत ( ANI )

गुवाहाटी: भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ का विकराल रूप जारी है. असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (ASDMA) के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य में बाढ़ से कम से कम 21 लोगों की जान चली गई है. वहीं, मौत का आंकड़ा बढ़कर 31 हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में शिवसागर जिले में 13, चराईदेव में पांच, गोलाघाट में दो और जोरहाट में एक व्यक्ति की मौत होने का जानकारी मिली है. असम में बाढ़ की स्थिति कई जिलों में गंभीर बनी हुई है, गोलाघाट, कामरूप, होजई, डिब्रूगढ़, विश्वनाथ, धेमाजी, सोनितपुर, उदलगुरी, नागांव, चराईदेव, कामरूप (M), जोरहाट, तिनसुकिया, कार्बी आंगलोंग, लखीमपुर और शिवसागर सहित 16 जिलों में 5.64 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. बाढ़ से 24,210.35 हेक्टेयर फसल डूब गई है और 44 रेवेन्यू सर्कल के 872 गांव प्रभावित हुए. असम में बाढ़ से हालात बिगड़े, 21 लोगों की मौत (ANI) मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि राहत और बचाव काम का रिव्यू करने के लिए बुधवार को सबसे ज्यादा प्रभावित जोलों का दौरा करुंगा. इससे पहले उन्होंने मंगलवार रात एक पोस्ट में कहा कि ऊपर बादल फटने से हाल ही में आई बाढ़ ने हमारे लोगों को बहुत मुश्किल में डाल दिया है. मैं राहत काम का रिव्यू करने के लिए चराइदेव, नाजिरा, शिवसागर, सोनारी, जोरहाट और टीओक में बाढ़ प्रभावित इलाकों और राहत कैंपों का दौरा करूंगा.