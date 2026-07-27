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असम में बाढ़: 5.24 लाख लोग प्रभावित, मृतकों की संख्या बढ़कर 68 हुई

असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (ASDMA) के अनुसार चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव और शिवसागर जिलों में 5,24,700 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं.

Assam flood situation
असम के गुवाहाटी में शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित इलाके में लोगों की मदद करते हुए (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 27, 2026 at 8:47 AM IST

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गुवाहाटी: असम में बाढ़ की स्थिति में रविवार को और सुधार हुआ, हालांकि पांच जिलों में 5.24 लाख से ज़्यादा लोग अभी भी प्रभावित हैं, जबकि दो और मौतों के साथ इस साल की बाढ़ में मरने वालों की संख्या 68 हो गई. एक सरकारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई.

असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (ASDMA) के अनुसार चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव और शिवसागर जिलों में 5,24,700 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. रविवार देर रात जारी बुलेटिन में कहा गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान चराईदेव जिले में बाढ़ के पानी में डूबने से दो और लोगों की जान चली गई.

चराईदेव सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है, जहाँ लगभग 1.9 लाख लोग प्रभावित हैं. इसके बाद शिवसागर (1.5 लाख से ज़्यादा) और जोरहाट (लगभग 1.4 लाख) हैं. शनिवार से बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, जब छह जिलों में लगभग 6.55 लाख लोग प्रभावित हुए थे.

एएसडीएमए ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन चार जिलों में 354 रिलीफ कैंप और मदद बांटने वाले सेंटर चला रहा है और 37,724 बेघर लोगों का ध्यान रख रहा है. आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ , फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और पुलिस जैसी कई एजेंसियों ने ऊपरी असम के अलग-अलग हिस्सों से कई लोगों को बचाया है, ऐसा कहा गया है.

अभी पूरे असम में 763 गांव पानी में हैं और 48,742.09 हेक्टेयर फसल खराब हो गई है, ऐसा कहा गया है. बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य के अलग-अलग जिलों में तटबंधों, सड़कों, पुलों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है. एएसडीएमए ने कहा कि नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. बड़े पैमाने पर बाढ़ की वजह से पूरे असम में 88,240 पालतू जानवर और मुर्गी पालन पर असर पड़ा है, ऐसा कहा गया है.

ये भी पढ़ें- असम में बाढ़ से हालात बिगड़े, 21 लोगों की मौत; 16 जिलों में 5.4 लाख लोग प्रभावित

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