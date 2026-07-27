ETV Bharat / bharat

असम में बाढ़: 5.24 लाख लोग प्रभावित, मृतकों की संख्या बढ़कर 68 हुई

असम के गुवाहाटी में शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित इलाके में लोगों की मदद करते हुए ( ANI )

गुवाहाटी: असम में बाढ़ की स्थिति में रविवार को और सुधार हुआ, हालांकि पांच जिलों में 5.24 लाख से ज़्यादा लोग अभी भी प्रभावित हैं, जबकि दो और मौतों के साथ इस साल की बाढ़ में मरने वालों की संख्या 68 हो गई. एक सरकारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई. असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (ASDMA) के अनुसार चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव और शिवसागर जिलों में 5,24,700 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. रविवार देर रात जारी बुलेटिन में कहा गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान चराईदेव जिले में बाढ़ के पानी में डूबने से दो और लोगों की जान चली गई. चराईदेव सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है, जहाँ लगभग 1.9 लाख लोग प्रभावित हैं. इसके बाद शिवसागर (1.5 लाख से ज़्यादा) और जोरहाट (लगभग 1.4 लाख) हैं. शनिवार से बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, जब छह जिलों में लगभग 6.55 लाख लोग प्रभावित हुए थे.