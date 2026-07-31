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असम में बाढ़ : मरने वालों की संख्या 80 हुई, दो लाख से अधिक लोग प्रभावित

असम में बाढ़ के बाद लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा. ( ANI )

गुवाहाटी: असम में बाढ़ के कारण आठ जिले अभी भी प्रभावित हैं. वहीं बाढ़ से दो और लोगों की मौत होने से कुल मृतक संख्या बढ़कर 80 हो गई है, जबकि 2.12 लाख लोग अब भी प्रभावित हैं. हालांकि राज्य में बाढ़ का असर थोड़ा कम हुआ है. सरकार के दिए गए बाढ़ के नए डेटा के मुताबिक, गोलाघाट, शिवसागर, बिश्वनाथ, चराइदेव, कामरूप (ग्रामीण), जोरहाट, धेमाजी और नौगांव जिले के कुल 21 राजस्व मंडल और 437 गांव बाढ़ की चपेट में हैं. बाढ़ से कुल 2,12,400 लोग प्रभावित हुए हैं. इसके अलावा, 17,198.09 हेक्टेयर खेती की जमीन पानी में डूबी हुई है. वहीं बाढ़ का सबसे बुरा असर चराइदेव जिले पर पड़ा है जहां लगभग 80,000 लोग प्रभावित हैं. शिवसागर में 71,000 और जोरहाट में 40,000 लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं. हजारों लोग अभी भी शेल्टर में रह रहे हैं. 30 जुलाई को शिवसागर जिले के नाजिरा में बाढ़ से प्रभावित नेपालीखुटी में तीन शव बरामद किए गए हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है. इस बीच, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार रात फेसबुक लाइव पर बाढ़ से जुड़ी कई घोषणाएं कीं. इनमें सबसे अहम घोषणा कर्ज को लेकर थी.