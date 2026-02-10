ETV Bharat / bharat

असम में विधानसभा चुनाव से पहले फाइनल वोटर लिस्ट जारी, नई मतदाता सूची से गायब हुए 2.4 लाख नाम

इस नई सूची के अनुसार, असम में अब कुल 2.49 करोड़ से अधिक मतदाता हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 10, 2026 at 5:06 PM IST

2 Min Read
गुवाहाटी: असम ने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले मंगलवार को अपनी अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है, जिससे मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (SR) पूरा हो गया है. असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय ने एक आधिकारिक प्रेस नोट के माध्यम से यह जानकारी दी.

सीईओ असम के डेटा के मुताबिक, फाइनल वोटर लिस्ट में कुल 2,49,58,139 वोटर हैं, जिनमें 1,24,82,213 पुरुष वोटर, 1,24,75,583 महिला वोटर और 343 थर्ड जेंडर कैटेगरी के वोटर शामिल हैं, जो राज्य के वोटरों में लगभग जेंडर बराबरी दिखाता है. वहीं, दिलचस्प बात यह है कि मसौदा सूची की तुलना में अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 2,43,485 की कमी आई है.

प्रेस नोट (ETV Bharat)

इसके मुताबिक, अंतिम सूची में दिसंबर, 2025 में पहले प्रकाशित हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 2.43 लाख वोटर बाहर हो गए हैं. इससे पहले निर्वाचन आयोग के स्पेशल रिविजन के दौरान 10.56 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए गए थे. अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशित होने के बाद यह आंकड़ा अब लगभग 13 लाख है.

अंतिम सूची 22 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक पूरे राज्य में घर-घर जाकर वेरिफिकेशन ड्राइव के बाद आई है. सत्यापन के आधार पर, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 27 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की गई थी, जिसमें वोटरों की संख्या 2.52 करोड़ बताई गई थी. ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में वोटरों की संख्या 2,52,01,624 थी, जिनमें से 1,25,72,583 पुरुष, 1,26,28,662 महिलाएं और 379 थर्ड जेंडर वोटर थे.

ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद, चुनाव अधिकारियों ने दावा और आपत्ति विंडो खोल दी, जिससे वोटर एंट्रीज को शामिल करने, हटाने और ठीक करने के लिए अप्लाई कर सकें. सीईओ के ऑफिस ने कहा कि मतदाता सूची को फाइनल करने से पहले सभी दावा और आपत्तियों की जांच की गई और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के हिसाब से उनका निपटारा किया गया. फैसलों के खिलाफ अपील 15 दिनों के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के पास की जा सकती है, और 30 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास दूसरी अपील का प्रावधान है.

अधिकारियों ने कहा कि यह विशेष पुनरीक्षण अभ्यास एक साफ, सही और सबको साथ लेकर चलने वाला वोटर डेटाबेस पक्का करने के लिए की गई थी, जो अब 2026 के असम विधानसभा चुनावों के लिए आधार मतदाता सूची का काम करेगा.

