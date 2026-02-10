ETV Bharat / bharat

असम में विधानसभा चुनाव से पहले फाइनल वोटर लिस्ट जारी, नई मतदाता सूची से गायब हुए 2.4 लाख नाम

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ANI )

गुवाहाटी: असम ने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले मंगलवार को अपनी अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है, जिससे मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (SR) पूरा हो गया है. असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय ने एक आधिकारिक प्रेस नोट के माध्यम से यह जानकारी दी. सीईओ असम के डेटा के मुताबिक, फाइनल वोटर लिस्ट में कुल 2,49,58,139 वोटर हैं, जिनमें 1,24,82,213 पुरुष वोटर, 1,24,75,583 महिला वोटर और 343 थर्ड जेंडर कैटेगरी के वोटर शामिल हैं, जो राज्य के वोटरों में लगभग जेंडर बराबरी दिखाता है. वहीं, दिलचस्प बात यह है कि मसौदा सूची की तुलना में अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 2,43,485 की कमी आई है. प्रेस नोट (ETV Bharat) इसके मुताबिक, अंतिम सूची में दिसंबर, 2025 में पहले प्रकाशित हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 2.43 लाख वोटर बाहर हो गए हैं. इससे पहले निर्वाचन आयोग के स्पेशल रिविजन के दौरान 10.56 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए गए थे. अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशित होने के बाद यह आंकड़ा अब लगभग 13 लाख है.