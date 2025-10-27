असम में एसआईआर को लेकर अलग आदेश जारी किया जाएगा: ज्ञानेश कुमार
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के मुताबिक असम में नागरिकता से जुड़े नियम देश के बाकी हिस्सों से अलग हैं. इसलिए वहां अलग एसआईआर आदेश जारी होगा.
Published : October 27, 2025 at 8:02 PM IST
नई दिल्ली : मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि असम में नागरिकता अधिनियम के अलग प्रावधान लागू होते हैं और राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए एक विशेष आदेश जारी किया जाएगा.
असम उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में शामिल नहीं है जहां चार नवंबर से मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई है. कुमार ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘नागरिकता अधिनियम के तहत, असम में नागरिकता के लिए अलग प्रावधान हैं. उच्चतम न्यायालय की निगरानी में नागरिकता की जांच का कार्य लगभग पूरा होने वाला है. 24 जून का एसआईआर आदेश पूरे देश के लिए था। ऐसी परिस्थितियों में यह असम पर लागू नहीं होता.’’
उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए असम के लिए अलग से पुनरीक्षण आदेश जारी किए जाएंगे और एसआईआर की एक अलग तिथि घोषित की जाएगी.’’
विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया का दूसरा चरण चार नवंबर को गणना की प्रक्रिया के साथ शुरू होगा और यह चार दिसंबर तक चलेगा. निर्वाचन आयोग नौ दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा जारी करेगा और अंतिम मतदाता सूची सात फरवरी को प्रकाशित की जाएगी.
एनआरसी विवाद की वजह से प्रक्रिया जटिल
असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर विवाद हो चुका है. वहीं 2019 में जारी सूची में 19 लाख से अधिक लोग बाहर रह गए थे, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए थे. अब चुनाव आयोग नहीं चाहता कि एसआईआर प्रक्रिया से फिर ऐसा विवाद पैदा हो.
12 राज्यों में शुरू होगा एसआईआर का दूसरा चरण
एसआईआर का दूसरा चरण लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शुरू होगा. 4 नवंबर से घर-घर जाकर गणना की जाएगी और 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी. अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी.
