'जब राहुल कहते हैं कि उन्हें अपमानित महसूस हुआ है, तो मेरे अपमान का क्या मोल है', बोले भूपेन बोरा

गुवाहाटी : असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने गुरुवार को कहा कि जब उन्होंने पार्टी में अपने अपमान का मुद्दा राहुल गांधी के साथ उठाया, तो उन्होंने (राहुल गांधी ने) उनसे कहा कि उन्हें भी अपमानित महसूस होता है.

असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को सोमवार को तब एक झटका लगा जब बोरा ने इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि वह इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते. बोरा के 22 फरवरी को भाजपा में शामिल होने की संभावना है.

सोमवार को अपने इस्तीफे के बाद बोरा ने राहुल गांधी द्वारा उन्हें फोन किये जाने पर दोनों के बीच हुई बातचीत का उल्लेख करते हुए कहा, "मैंने राहुल गांधी से कहा था कि मैं पार्टी में अपमानित महसूस कर रहा हूं और फिर उन्होंने कहा कि उन्हें भी अपमानित महसूस हो रहा है. तो फिर मेरे अपमान का क्या मूल्य है? मैं इतना अपमान सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझमें इतनी क्षमता नहीं है."

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के उस आरोप पर कि उन्होंने भाजपा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा से 50 करोड़ रुपये लिए हैं, बोरा ने कहा कि अगर उन्हें पैसे की पेशकश की जाती है, तो वे इसे मीडिया के सामने स्वीकार कर लेंगे.

उन्होंने कहा, "मेरे पिता का एक स्टेडियम बनाने का सपना था और इसके लिए उन्होंने 12 बीघा जमीन रखी थी. हालांकि, दो बार विधायक रहने के बावजूद मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सका. उनका 2019 में निधन हो गया."

उन्होंने कहा, "मेरे पिता की यह इच्छा मेरे दिल में है, लेकिन एक अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये काफी नहीं होंगे. फिर भी मैं इसे स्वीकार करूंगा और काम शुरू करूंगा."

इस्तीफे के एक दिन बाद शर्मा के उनके घर आने के बारे में पूछे जाने पर बोरा ने कहा कि वह 22 साल तक कांग्रेस में थे और "मैंने इसके बाद और 10 साल तक वहां काम किया."

उन्होंने कहा, "दिवंगत पी ए संगमा के बाद शर्मा पूर्वोत्तर के सबसे प्रभावशाली नेता हैं और जब उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि वे मेरे घर आएंगे, तो मैंने उनका स्वागत किया."

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के केंद्रीय नेताओं से बात की है और फिर मुझे भाजपा में शामिल होने का आमंत्रण दिया. इस्तीफे के बाद अब मैं कहीं भी सक्रिय नहीं हूं, इसलिए मैंने भाजपा में शामिल होने के लिए सहमति दे दी."