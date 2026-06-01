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'लव जिहाद का बदला' के नारों के बीच हिमंत बिस्वा सरमा की पुलिस का बड़ा एक्शन: आरोपी आसिफ खान एनकाउंटर में ढेर

असम के नलबाड़ी में छात्र नेता माधुर्य बर्मन की हत्या के आरोपी आसिफ खान उर्फ रोज अली को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है.

Assam Police Encounter
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 1, 2026 at 8:47 PM IST

3 Min Read
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गुवाहाटी: असम पुलिस ने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के नेता माधुर्य बर्मन की हत्या के आरोपी आसिफ खान उर्फ ​​रोज अली को एक मुठभेड़ में मार गिराया. पुलिस के अनुसार आसिफ खान ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की, इस दौरान हुई फायरिंग में वह मारा गया. यह घटना असम के नलबाड़ी जिले में हुई.

खबरों के मुताबिक, नलबाड़ी जिले के रहने वाले माधुर्य बर्मन रविवार शाम अपनी चचेरी बहन के साथ घर लौट रहे थे. रास्ते में नलबाड़ी शहर के पास गंगापारा नाम की जगह पर आसिफ खान नाम के एक किशोर ने माधुर्य बर्मन और उनकी बहन को रोक लिया. इस दौरान हुई बहसबाजी में आसिफ ने माधुर्य और उनकी बहन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे माधुर्य बर्मन की मौके पर ही मौत हो गई.

उनकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें नाजुक हालत में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायल लड़की की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और वह गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है.

रविवार शाम से ही नलबाड़ी पुलिस आरोपी आसिफ को पकड़ने के लिए अभियान चला रही थी. सोमवार को पुलिस ने उसे जिले के एक नदी तटीय इलाके में दबोचा. नलबाड़ी पुलिस के बयान के अनुसार, "पकड़े जाने पर आरोपी ने एक पुलिसकर्मी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर कुछ राउंड फायरिंग भी की. जवाब में नलबाड़ी पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी को गोली लग गई और बाद में अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई."

यहां बता दें कि मृतक आसिफ खान लंबे समय से लड़की को परेशान (ट्रॉल) कर रहा था. लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि आसिफ लड़की को कई बार प्रेम प्रस्ताव भेज चुका था, जिसे लड़की लगातार ठुकराती आ रही थी. ईटीवी भारत से बात करते हुए माता-पिता ने आरोप लगाया कि इस लगातार परेशानी के कारण लड़की ने अपनी जगह बदल ली थी. वह परिवार के ही किसी सदस्य के साथ आया-जाया करती थी.

रविवार की शाम को भी, वह नलबाड़ी कस्बे के बाजार से अपने चचेरे भाई के साथ घर लौट रही थी. उसी समय आसिफ खान ने उसे फिर से रोक लिया, जिसके बाद उसके भाई की हत्या कर दी गई. रविवार शाम की इस घटना के बाद से ही विभिन्न सामाजिक संगठन छात्र नेता माधुर्य बर्मन पर हुए हमले और उनकी हत्या के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इस घटना के बाद कुछ संगठन 'लव जिहाद का बदला' जैसे नारे भी लगा रहे थे.

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