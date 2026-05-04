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असम चुनाव परिणाम : कांग्रेस की करारी हार के बाद भंवर जितेंद्र सिंह ने सभी पदों से दिया इस्तीफा, खड़गे को लिखा पत्र

असम में भंवर जितेंद्र सिंह ( Source : Jitendra Singh X Account )

जयपुर: असम विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है. कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई भी बड़े अंतर से विधानसभा चुनाव हार गए हैं. इसके बाद पार्टी में इस्तीफा का दौर चल पड़ा है. अलवर के पूर्व सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने असम विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने चुनाव परिणाम के बाद इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर हार की जिम्मेदारी लेते हुए सभी पदों से इस्तीफा दिया है. भंवर जितेंद्र सिंह ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस्तीफे का लेटर पोस्ट करते हुए लिखा कि हाल के चुनावी नतीजे बेहद निराशाजनक रहे हैं. इन नतीजों में अपनी भूमिका की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं. हमारे भरसक प्रयासों के बावजूद, हम असम की जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, जिनकी सेवा करने का हमने प्रयास किया था.