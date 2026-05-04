असम चुनाव परिणाम : कांग्रेस की करारी हार के बाद भंवर जितेंद्र सिंह ने सभी पदों से दिया इस्तीफा, खड़गे को लिखा पत्र
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर सभी पदों से इस्तीफा दिया.
Published : May 4, 2026 at 10:08 PM IST
जयपुर: असम विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है. कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई भी बड़े अंतर से विधानसभा चुनाव हार गए हैं. इसके बाद पार्टी में इस्तीफा का दौर चल पड़ा है. अलवर के पूर्व सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने असम विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है.
उन्होंने चुनाव परिणाम के बाद इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर हार की जिम्मेदारी लेते हुए सभी पदों से इस्तीफा दिया है. भंवर जितेंद्र सिंह ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस्तीफे का लेटर पोस्ट करते हुए लिखा कि हाल के चुनावी नतीजे बेहद निराशाजनक रहे हैं. इन नतीजों में अपनी भूमिका की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं. हमारे भरसक प्रयासों के बावजूद, हम असम की जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, जिनकी सेवा करने का हमने प्रयास किया था.
Respected Shri @kharge ji,— Jitendra Singh Alwar (@JitendraSAlwar) May 4, 2026
I write to tender my resignation as General Secretary In-Charge of Assam with immediate effect.
The recent election results have been deeply disappointing, and I take full responsibility for my role in the outcome. Despite our best efforts, we were… pic.twitter.com/1LYzx9zbMD
मुझे सेवा करने का जो अवसर मिला और मेरे कार्यकाल के दौरान मुझ पर जो भरोसा जताया गया, उसके लिए मैं आभारी हूं. मैं असम की जनता के साथ-साथ असम के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया. मैं कांग्रेस पार्टी के मूल्यों और दृष्टिकोण के प्रति पूरी तरह समर्पित हूं और पार्टी के प्रयासों में, जिस भी रूप में उचित समझा जाएगा, मैं अपना समर्थन जारी रखूंगा. इस भूमिका में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान आपके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आपका धन्यवाद.
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जितेंद्र सिंह के प्रभारी रहते दूसरी बार हारी कांग्रेस : भंवर जितेंद्र सिंह के प्रभारी रहते कांग्रेस लगातार दूसरी बार असम में विधानसभा चुनाव हारी है. इससे पहले 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी भंवर जितेंद्र सिंह असम के प्रभारी थे, जहां पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था. अभी भी पार्टी ने भंवर जितेंद्र सिंह पर ही भरोसा जताते हुए उन्हें असम का प्रभारी लगाया था, लेकिन यहां परिणाम पार्टी की उम्मीद के मुताबिक नहीं आए. भंवर जितेंद्र सिंह को राहुल गांधी के बेहद नजदीकी माना जाता है. वे 2009 में अलवर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद चुने गए थे और यूपीए सरकार दो में मंत्री भी रहे थे.