ETV Bharat / bharat

असम चुनाव: फरवरी में कांग्रेस की यात्रा, राहुल और प्रियंका गांधी में होंगे शामिल

कांग्रेस असम में सत्ताधारी भाजपा का मुकाबला करने के लिए सरकार के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी और मतदाताओं से मिले फीडबैक पर भरोसा कर रही है.

Assam Election 2026 Rahul Gandhi, Priyanka Vadra to join Congress yatra for change in Feb
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा (File/ IANS)
author img

By Amit Agnihotri

Published : January 31, 2026 at 10:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस फरवरी में राज्य भर में यात्रा निकालेगी, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होंगे. इस यात्रा का मकसद सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं और वोटरों को एकजुट करना है.

असम कांग्रेस के प्रभारी सचिव मनोज चौहान ने ईटीवी भारत को बताया, "राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हमारे नेता हैं. जाहिर है कि वे बीच-बीच में राज्य यात्रा में शामिल होंगे."

असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई इस यात्रा को लीड करेंगे और पार्टी के शीर्ष नेता तथा पदाधिकारी अलग-अलग जिलों में यात्रा में शामिल होंगे. इस दौरान कांग्रेस राज्य के लिए अपने विजन को बताएगी, जिसमें समाज कल्याण के कई वादे भी शामिल हैं.

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, हालांकि कांग्रेस मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे की घोषणा नहीं करेगी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव को यात्रा के चेहरे के रूप में पेश करने से उनकी लीडरशिप सामने आएगी, जिसमें असम के लिए उनका विजन भी शामिल है.

चौहान ने कहा, "ग्रेटर असम राज्य के लिए पार्टी का विजन है जिसमें लोगों के मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा और मतदाताओं के साथ विकास का एक सकारात्मक एजेंडा शेयर किया जाएगा. पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकार में भ्रष्टाचार की वजह से उन्हें (मतदाताओं को) बहुत नुकसान हुआ है और यही हमारा मुख्य चुनावी मुद्दा होगा. हम शराब की दुकानें बंद कर देंगे और उनकी जगह स्कूल और कॉलेज खोलेंगे."

उन्होंने कहा, "बीजेपी के पास भविष्य के लिए कोई प्लान नहीं है और न ही उपलब्धियों के तौर पर दिखाने के लिए कुछ है. इसलिए हम मुसलमानों को निशाना बनाने और घुसपैठ के आरोपों जैसे बांटने वाले मुद्दों के बारे में सुनते रहते हैं. यह सब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है."

बता दें, भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य में करीब 64 लाख घुसपैठिए हैं जो कई जिलों में जनसांख्यिकी को बिगाड़ रहे हैं.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी असम में कांग्रेस के प्रचार अभियान पर नजर रख रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी जल्द ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट चुनने के लिए राज्य का दौरा करेंगी. इस चुनाव में कांग्रेस ने समान विचारधारा वाली पार्टियों का गठबंधन बनाया है, ताकि NDA का मुकाबला किया जा सके.

इससे पहले, सीनियर ऑब्जर्वर भूपेश बघेल और बंधु तिर्की आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जोन के हिसाब से मीटिंग कर रहे हैं.

कांग्रेस की प्रस्तावित यात्रा में काफिले (cavalcades), पैदल मार्च और कॉर्नर मीटिंग का मिश्रण होगा, ताकि उन मतदाताओं को इकट्ठा किया जा सके जिनसे पार्टी ने हाल ही में चुनावी घोषणापत्र के लिए इनपुट इकट्ठा करने के अभियान के दौरान संपर्क किया था.

पूर्व सांसद रिपुन बोरा ने ईटीवी भारत को बताया, "हम कई तरीकों से वोटरों तक पहुंच रहे हैं. पहले वरिष्ठ नेताओं की पांच टीमों ने घोषणापत्र पर फीडबैक लेने के लिए सभी 126 विधानसभा सीटों का दौरा किया. फिर हमने जोन के हिसाब से कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी की हैं. फरवरी में होने वाली यात्रा एक और बड़ा जनसंपर्क अभियान होगी. वोटर इस बार बदलाव चाहते हैं और यह हमारे अभियान में दिखेगा."

यह भी पढ़ें- सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनीं

TAGGED:

RAHUL GANDHI
PRIYANKA GANDHI
CONGRESS YATRA IN ASSAM
ASSAM ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.