असम चुनाव: फरवरी में कांग्रेस की यात्रा, राहुल और प्रियंका गांधी में होंगे शामिल

नई दिल्ली: असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस फरवरी में राज्य भर में यात्रा निकालेगी, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होंगे. इस यात्रा का मकसद सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं और वोटरों को एकजुट करना है.

असम कांग्रेस के प्रभारी सचिव मनोज चौहान ने ईटीवी भारत को बताया, "राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हमारे नेता हैं. जाहिर है कि वे बीच-बीच में राज्य यात्रा में शामिल होंगे."

असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई इस यात्रा को लीड करेंगे और पार्टी के शीर्ष नेता तथा पदाधिकारी अलग-अलग जिलों में यात्रा में शामिल होंगे. इस दौरान कांग्रेस राज्य के लिए अपने विजन को बताएगी, जिसमें समाज कल्याण के कई वादे भी शामिल हैं.

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, हालांकि कांग्रेस मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे की घोषणा नहीं करेगी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव को यात्रा के चेहरे के रूप में पेश करने से उनकी लीडरशिप सामने आएगी, जिसमें असम के लिए उनका विजन भी शामिल है.

चौहान ने कहा, "ग्रेटर असम राज्य के लिए पार्टी का विजन है जिसमें लोगों के मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा और मतदाताओं के साथ विकास का एक सकारात्मक एजेंडा शेयर किया जाएगा. पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकार में भ्रष्टाचार की वजह से उन्हें (मतदाताओं को) बहुत नुकसान हुआ है और यही हमारा मुख्य चुनावी मुद्दा होगा. हम शराब की दुकानें बंद कर देंगे और उनकी जगह स्कूल और कॉलेज खोलेंगे."

उन्होंने कहा, "बीजेपी के पास भविष्य के लिए कोई प्लान नहीं है और न ही उपलब्धियों के तौर पर दिखाने के लिए कुछ है. इसलिए हम मुसलमानों को निशाना बनाने और घुसपैठ के आरोपों जैसे बांटने वाले मुद्दों के बारे में सुनते रहते हैं. यह सब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है."