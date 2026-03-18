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Assam Election: सांसद प्रद्युत बोरदोलोई BJP में शामिल, CM हिमंत सरमा ने किया स्वागत

लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई बीजेपी में शामिल ( IANS )

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद, असम से लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए. नई दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया की मौजूदगी में बोरदोलोई ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की. इस मौके पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि नगांव से मौजूदा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई BJP में शामिल हो गए हैं. वह 1975 से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे. उनके BJP में शामिल होने से पार्टी और मजबूत होगी. हम सब उनका अपनी पार्टी में स्वागत करते हैं. असम भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से सिफारिश करेगी कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए. सीएम सरमा ने कहा कि किसी स्वाभिमान वाले व्यक्ति के लिए कांग्रेस पार्टी में रहने का कोई कारण नहीं है. हमारा उद्देश्य पार्टी में और कांग्रेस नेताओं को लाना है. सरमा ने कहा, "नवज्योति तालुकदार और दूसरे बहुत से लोग हैं जो गुवाहाटी में (BJP) जॉइन करेंगे. हम आज शाम उम्मीदवारों के लिए अपनी पार्टी लिस्ट को फाइनल करने जा रहे हैं. दूसरे लोग अगले दो से तीन दिनों में असम में ही जॉइन करेंगे. मैं किसी एक पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इमरान मसूद कौन हैं, मुझे गूगल करके पता लगाने में समय लगेगा.