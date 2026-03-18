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Assam Election: सांसद प्रद्युत बोरदोलोई BJP में शामिल, CM हिमंत सरमा ने किया स्वागत

असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई बीजेपी में शामिल हो गए.

Assam Election 2026 MP Pradyut Bordoloi joins BJP after quitting Congress CM Himanta Biswa Sarma
लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई बीजेपी में शामिल (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 18, 2026 at 1:33 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद, असम से लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए. नई दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया की मौजूदगी में बोरदोलोई ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की.

इस मौके पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि नगांव से मौजूदा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई BJP में शामिल हो गए हैं. वह 1975 से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे. उनके BJP में शामिल होने से पार्टी और मजबूत होगी. हम सब उनका अपनी पार्टी में स्वागत करते हैं. असम भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से सिफारिश करेगी कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए.

सीएम सरमा ने कहा कि किसी स्वाभिमान वाले व्यक्ति के लिए कांग्रेस पार्टी में रहने का कोई कारण नहीं है. हमारा उद्देश्य पार्टी में और कांग्रेस नेताओं को लाना है.

सरमा ने कहा, "नवज्योति तालुकदार और दूसरे बहुत से लोग हैं जो गुवाहाटी में (BJP) जॉइन करेंगे. हम आज शाम उम्मीदवारों के लिए अपनी पार्टी लिस्ट को फाइनल करने जा रहे हैं. दूसरे लोग अगले दो से तीन दिनों में असम में ही जॉइन करेंगे. मैं किसी एक पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इमरान मसूद कौन हैं, मुझे गूगल करके पता लगाने में समय लगेगा.

वहीं, मीडिया से बात करते हुए प्रद्युत बोरदोलोई ने कहा, "मेरे लिए टिकट मिलना जिंदगी और मौत का सवाल नहीं था. कई दिक्कतें थीं. मेरे लिए सबसे जरूरी था कि मैं अपना सिर ऊंचा रखूं. कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है...मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि मैं लोकसभा में अपने दूसरे कार्यकाल में हूं, और अभी तीन साल और बाकी हैं. अगर मैं सांसद के तौर पर रहना चाहता तो अपमान झेल सकता था. लेकिन मैंने पार्टी छोड़कर काम करने का फैसला किया."

प्रियंका गांधी ने बताया निराशाजनक
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बोरदोलोई के पार्टी छोड़ने को "दुर्भाग्यपूर्ण" और अफसोसजनक बताया, और उनके पार्टी से जाने पर निराशा जताई. संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, प्रियंका गांधी ने कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. मुझे लगता है कि वह एक टिकट बंटवारे को लेकर नाराज थे, और काश हमें इस पर बात करने का मौका मिलता. यह सच में निराशाजनक है."

असम में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रद्युत बोरदोलोई का भाजपा में शामिल होना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

कांग्रेस सांसद बोरदोलोई ने मंगलवार रात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया था. वह सोमवार से नई दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, क्योंकि उन्होंने राज्य प्रभारी जितेंद्र सिंह को एक पत्र लिखकर आने वाले चुनाव के लिए रूपोहीहाट (Rupohihat) से मौजूदा कांग्रेस विधायक डॉ. आसिफ नजर को पार्टी का टिकट देने पर नाराजगी जताई थी.

यह भी पढ़ें- असम में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, सांसद बोरदोलोई ने दिया इस्तीफा

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