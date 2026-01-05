ETV Bharat / bharat

असम में सुबह-सुबह डोली धरती, मोरीगांव में 5.1 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे, जानें अपडेट

भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. हालांकि किसी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है.

ASSAM EARTHQUAKE
असम के मोरीगांव में 5.1 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 5, 2026 at 6:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुवाहाटी: असम के मोरीगांव में सोमवार तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. ताजा जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र असम का मोरीगांव जिला था. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता करीब 5.1 मापी गई है. यह भूकंप तड़के करीब 4 बजकर 17 मिनट पर आया.

असम के साथ-साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के कई हिस्सों में भूंकप आने की खबर मिली है. लोग गहरी नींद में थे, झटका महसूस होते ही लोग घबरा गए और घरों से बाहर निकल आए. इस संबंध में अधिकारियों ने कहा कि अभी तक किसी के घायल होने या किसी नुकसान होने की कोई खबर नहीं है. भूकंप ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे पर मोरीगांव जिले में 50 किमी. की गहराई पर महसूस किया गया. उन्होंने बताया कि भूकंप का केंद्र मध्य असम में था.

असम के पड़ोसी जिलों कामरूप मेट्रोपॉलिटन, नागांव, ईस्ट कार्बी आंगलोंग, वेस्ट कार्बी आंगलोंग, होजई, दीमा हसाओ, गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर, चराईदेव, कछार, करीमगंज, हैलाकांडी, धुबरी, साउथ सलमारा-मनकाचर और गोलपारा में भी लोगों ने झटके महसूस किया. ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे पर बसे दरांग, तामुलपुर, सोनितपुर, कामरूप, विश्वनाथ, उदलगुरी, नलबाड़ी, बाजाली, बारपेटा, बक्सा, चिरांग, कोकराझार, बोंगाईगांव और लखीमपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए.

भूकंप का असर मध्य-पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों, पूरे मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में महसूस किया गया. रिपोर्ट में बताया गया कि मध्य-पूर्वी भूटान, चीन के कुछ हिस्से और बांग्लादेश भी हिल गए हैं. उत्तर-पूर्वी इलाका हाई सिस्मिक जोन में आता है, जिससे यहां भूकंप का डर हमेशा बना रहता है.

त्रिपुरा में भी लगे झटके
वहीं, नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, सोमवार सुबह त्रिपुरा में 3.9 तीव्रता के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. जानकारी के मुताबिक यह झटके सोमवार सुबह करीब 3 बजकर 33 मिनट पर 54 किलोमीटर की गहराई पर आया.

पढ़ें: मेक्सिको में जोरदार भूकंप, 6.5 की तीव्रता, दो लोगों की मौत

ताइवान में भीषण भूकंप का झटका, 7 मापी गई तीव्रता, आफ्टरशॉक्स की चेतावनी

अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.0... जानमाल के नुकसान की खबर नहीं

TAGGED:

EARTHQUAKE
ASSAM MORIGAON EARTHQUAKE
असम के मोरीगांव में भूकंप के झटके
भूकंप के झटके
ASSAM EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.