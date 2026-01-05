ETV Bharat / bharat

असम में सुबह-सुबह डोली धरती, मोरीगांव में 5.1 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे, जानें अपडेट

गुवाहाटी: असम के मोरीगांव में सोमवार तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. ताजा जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र असम का मोरीगांव जिला था. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता करीब 5.1 मापी गई है. यह भूकंप तड़के करीब 4 बजकर 17 मिनट पर आया.

असम के साथ-साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के कई हिस्सों में भूंकप आने की खबर मिली है. लोग गहरी नींद में थे, झटका महसूस होते ही लोग घबरा गए और घरों से बाहर निकल आए. इस संबंध में अधिकारियों ने कहा कि अभी तक किसी के घायल होने या किसी नुकसान होने की कोई खबर नहीं है. भूकंप ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे पर मोरीगांव जिले में 50 किमी. की गहराई पर महसूस किया गया. उन्होंने बताया कि भूकंप का केंद्र मध्य असम में था.

असम के पड़ोसी जिलों कामरूप मेट्रोपॉलिटन, नागांव, ईस्ट कार्बी आंगलोंग, वेस्ट कार्बी आंगलोंग, होजई, दीमा हसाओ, गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर, चराईदेव, कछार, करीमगंज, हैलाकांडी, धुबरी, साउथ सलमारा-मनकाचर और गोलपारा में भी लोगों ने झटके महसूस किया. ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे पर बसे दरांग, तामुलपुर, सोनितपुर, कामरूप, विश्वनाथ, उदलगुरी, नलबाड़ी, बाजाली, बारपेटा, बक्सा, चिरांग, कोकराझार, बोंगाईगांव और लखीमपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए.