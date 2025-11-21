ETV Bharat / bharat

'फेंकी हुई चीजों से बनाई ऐसी मूर्तियां कि देखते ही रह जाएंगे': असम के रिटायर्ड लेक्चरर की अनोखी कला

दिगंत गोहैन सिर्फ एक मूर्तिकार नहीं, बल्कि एक कहानीकार हैं जो छाल, बांस और नारियल की छाल से असम की सांस्कृतिक कहानी लिख रहे हैं.

बेकार चीजों से बनायी कलाकृति. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 21, 2025 at 7:07 PM IST

Updated : November 21, 2025 at 10:41 PM IST

बिस्वानथ (असम): क्या आप यकीन करेंगे कि फेंके जाने वाली नारियल के छिलके, सूखी पेड़ की छाल, बांस के टुकड़े और गिरे हुए पत्तों से कोई व्यक्ति डॉ. भूपेन हजारिका और हीरेन भट्टाचार्य जैसी महान हस्तियों की इतनी जीवंत मूर्तियां बना सकता है कि देखने वाले दंग रह जाएं? असम के एक रिटायर्ड लेक्चरर ने यही कर दिखाया है. आइए जानते हैं दिगंत गोहैन की अनोखी कहानी…

हर मूर्ति कहानी बन जातीः

बिस्वानाथ जिले के गोहपुर में एक शांत इलाके में एक ऐसा मूर्तिकर रहता है जो फालतू पड़ी चीजों को अनमोल कला में बदल देता है. दिगंत गोहैन के लिए फेंकी हुई नारियल की छाल, सूखी छाल, बांस के टुकड़े, गिरे हुए पत्ते और कचरा जैसी चीजें कचरा नहीं, बल्कि कला की सामग्री हैं. उनके हाथों में ये बेजान चीजें एक खास आकार लेती हैं. उनमें भावनाएं आती हैं और कई बार महान हस्तियों का चेहरा बन जाती हैं.

Diganta Gohain
कलाकार का बचपन और पढ़ाईः

दिगंत गोहैन मूल रूप से सिवसागर (अब चराइदेव) जिले के मथुरापुर गांव के रहने वाले हैं. बचपन से ही उन्हें कला से गहरा लगाव था. उन्होंने गारगांव कॉलेज से पढ़ाई शुरू की, फिर गोलाघाट के डेरगांव कमल डोवराह कॉलेज से ग्रेजुएशन और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से असमिया में एम.ए. किया. इसके बाद गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से एम.फिल भी किया.

कला के प्रति समर्पणः

1978 में वे गोहपुर के चाइदुआर कॉलेज में असमिया के लेक्चरर बने और 2016 में रिटायर हुए. 37 साल तक उन्होंने बहुत लगन से पढ़ाया, लेकिन खाली समय में घर हो या कॉलेज कैंपस- हर जगह वे अपनी कला को संवारते रहे. 2000 के बाद से उन्होंने अपनी बनाई चीजों को संभाल कर रखना शुरू किया. आज उनके वर्कशॉप में सैकड़ों मूर्तियां हैं जो सिर्फ प्राकृतिक और फेंकी हुई चीजों से बनी हैं.

उनके सबसे मशहूर कामों में से एक है 'खुशबूदार तितली कवि' हीरेन भट्टाचार्य का बस्ट, जो पेड़ की छाल से बनाया गया है. एक और मास्टरपीस है डॉ. भूपेन हजारिका का बस्ट, जो नारियल के खोल से बहुत खूबसूरती से बनाया गया है.

Diganta Gohain
"पढ़ाने के बाद जो थोड़ा-बहुत खाली समय मिलता था, उसी में मैं ये बनाता था. बचपन से ही सबमें रचनात्मकता होती है, कोई पालता है, कोई नहीं. मुझे छोटी-छोटी मूर्तियां बनाने का बहुत शौक था. पहले की बहुत सारी कृतियां खो गईं, लेकिन 2000 से मैं सब संभाल कर रख रहा हूं."- दिगंत गोहैन, कलाकार

ट्रेनिंग नहीं लीः

दिगंत कहते हैं कि उन्हें कभी औपचारिक ट्रेनिंग नहीं मिली. अचानक दिमाग में विचार आता है और वे नारियल की छाल, पत्तों के रेशे, बांस या छाल से उसे आकार देने की कोशिश में लग जाते हैं. वे कहते हैं कि मूर्तिकला में धैर्य, एकाग्रता और सच्चाई चाहिए. दिगंत ने बताया कि अगर कोई युवा सीखना चाहे तो वो अपने खाली समय में मुफ्त सिखाने को तैयार हैं. उनका कहना है कि युवा इस कला को सीखने के बाद रोजगार की तरह भी इस्तेमाल कर सकेंगे.

नई पीढ़ी के लिए प्रेरणाः

दिगंत गोहैन की कला अब सिर्फ बिस्वानाथ तक नहीं, पूरे असम में मशहूर हो चुकी है. फेंकी हुई चीजों से संस्कृति और इतिहास को फिर से जीवंत करने का उनका तरीका लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है. उनका संदेश साफ है: रचनात्मकता कहीं भी, किसी भी चीज में पनप सकती है. सबसे साधारण और फेंकी हुई चीजें भी इतिहास और विरासत बन सकती हैं.

Diganta Gohain
