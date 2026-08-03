असम में 15 वर्षीय किशोरी से दरिंदगी के बाद हत्या, 5 संदिग्ध हिरासत में
घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने असम-मिजोरम को जोड़ने वाले NH-6 को घंटों जाम रखा. पुलिस जांच कर रही है.
Published : August 3, 2026 at 7:06 PM IST
हैलाकांडी(असम): असम के हैलाकांडी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. वहां एक 15 साल की किशोरी के साथ कथित रेप फिर उसकी हत्या ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. एक बार फिर हमारी सामाजिक चेतना और महिलाओं की सुरक्षा के दावों को झकझोर कर रख दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, हैलाकांडी पुलिस ने इस मामले में संदेह के आधार पर पांच व्यक्तियों को हिरासत में लिया है. आगे की जांच जारी है.
यह खौफनाक वारदात रविवार 2 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे काटलीचेरा पुलिस चौकी के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 6 (NH-6) के पास स्थित एक घर में हुई. पुलिस रिपोर्टों के अनुसार, उस वक्त पीड़ित किशोरी घर में अकेली थी.
एक अज्ञात बदमाश ने परिवार के अन्य सदस्यों की अनुपस्थिति का फायदा उठाया और घर में घुसकर इस खौफनाक अपराध को अंजाम दिया. आरोपी ने मासूम के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया और अपनी दरिंदगी को छुपाने के लिए बेरहमी से उसकी हत्या कर दी.
इस दिल दहला देने वाले अपराध की खबर जैसे ही सुबह फैली, स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध प्रदर्शन करते हुए और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी व सख्त सजा की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को जाम कर दिया. राजमार्ग पर लगाए गए इस जाम के कारण भारी ट्रैफिक जाम लग गया. सैकड़ों वाहन कई घंटों तक जाम में फंसे रहे.
यह राष्ट्रीय राजमार्ग असम और मिजोरम के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग के रूप में काम करता है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया.
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