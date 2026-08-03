ETV Bharat / bharat

असम में 15 वर्षीय किशोरी से दरिंदगी के बाद हत्या, 5 संदिग्ध हिरासत में

हैलाकांडी(असम): असम के हैलाकांडी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. वहां एक 15 साल की किशोरी के साथ कथित रेप फिर उसकी हत्या ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. एक बार फिर हमारी सामाजिक चेतना और महिलाओं की सुरक्षा के दावों को झकझोर कर रख दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, हैलाकांडी पुलिस ने इस मामले में संदेह के आधार पर पांच व्यक्तियों को हिरासत में लिया है. आगे की जांच जारी है.

यह खौफनाक वारदात रविवार 2 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे काटलीचेरा पुलिस चौकी के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 6 (NH-6) के पास स्थित एक घर में हुई. पुलिस रिपोर्टों के अनुसार, उस वक्त पीड़ित किशोरी घर में अकेली थी.

एक अज्ञात बदमाश ने परिवार के अन्य सदस्यों की अनुपस्थिति का फायदा उठाया और घर में घुसकर इस खौफनाक अपराध को अंजाम दिया. आरोपी ने मासूम के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया और अपनी दरिंदगी को छुपाने के लिए बेरहमी से उसकी हत्या कर दी.