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पासपोर्ट विवाद: रणदीप सुरजेवाला तक पहुंची जांच, असम क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ( File/ ANI )

गुवाहाटी: असम क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान से जुड़े पासपोर्ट विवाद के सिलसिले में पूछताछ के लिए समन जारी किया है. सुरजेवाला को 23 मई को जांच अधिकारियों के सामने पेश होने को कहा गया है. यह घटनाक्रम तब हुआ जब कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को इसी केस की जांच के सिलसिले में गुवाहाटी के क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था. पेशी के बाद, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि उन्होंने जांच अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया. खेड़ा ने कहा कि वह जांच के सिलसिले में 25 मई को फिर से एजेंसी के सामने पेश होंगे. गुवाहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए खेड़ा ने कहा कि उनसे उन मामलों पर सवाल पूछे गए जो आमतौर पर जांच के दौरान पूछे जाते हैं और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर जिम्मेदार नागरिक को जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना चाहिए. खेड़ा ने कहा, "मुझसे वे सभी सवाल पूछे गए जो आमतौर पर जांच के दौरान पूछे जाते हैं... मुझे 25 मई को फिर बुलाया गया है. मैं फिर आऊंगा क्योंकि हर जिम्मेदार नागरिक को जांच में सहयोग करना चाहिए."