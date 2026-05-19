पासपोर्ट विवाद: रणदीप सुरजेवाला तक पहुंची जांच, असम क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी से जुड़े पासपोर्ट विवाद की जांच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला तक पहुंच गई है.
Published : May 19, 2026 at 9:35 AM IST
गुवाहाटी: असम क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान से जुड़े पासपोर्ट विवाद के सिलसिले में पूछताछ के लिए समन जारी किया है. सुरजेवाला को 23 मई को जांच अधिकारियों के सामने पेश होने को कहा गया है.
यह घटनाक्रम तब हुआ जब कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को इसी केस की जांच के सिलसिले में गुवाहाटी के क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था. पेशी के बाद, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि उन्होंने जांच अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया. खेड़ा ने कहा कि वह जांच के सिलसिले में 25 मई को फिर से एजेंसी के सामने पेश होंगे.
Crime Branch has summoned Congress MP Randeep Singh Surjewala to appear before the police at the Crime Branch police station in Guwahati on May 23 in connection with the passport controversy linked to Assam CM HB Sarma's wife Riniki Bhuyan Sarma: Assam Police— ANI (@ANI) May 19, 2026
गुवाहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए खेड़ा ने कहा कि उनसे उन मामलों पर सवाल पूछे गए जो आमतौर पर जांच के दौरान पूछे जाते हैं और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर जिम्मेदार नागरिक को जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना चाहिए. खेड़ा ने कहा, "मुझसे वे सभी सवाल पूछे गए जो आमतौर पर जांच के दौरान पूछे जाते हैं... मुझे 25 मई को फिर बुलाया गया है. मैं फिर आऊंगा क्योंकि हर जिम्मेदार नागरिक को जांच में सहयोग करना चाहिए."
जब उनसे पूछा गया कि क्या वह असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान के बारे में अपने पहले के दावों पर कायम हैं, तो कांग्रेस नेता ने जवाब देने से मना कर दिया और कहा कि वह अपनी बात सिर्फ जांच प्रक्रिया तक ही रखेंगे.
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अप्रैल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि सीएम सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान के पास भारत, UAE और मिस्र के तीन पासपोर्ट हैं, और दुबई में उनकी अघोषित लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं, साथ ही USA के व्योमिंग में एक कंपनी भी है.
सीएम सरमा ने इन दावों का कड़ा विरोध किया और पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप्स द्वारा फैलाए जा रहे डॉक्यूमेंट्स को "AI से बनी मनगढ़ंत बातें" बताया.
आरोपों का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने कहा था, "आरोप लगाने से पहले, उन्हें विदेश मंत्री से पूछना चाहिए था. खड़गे जी बूढ़े हो गए हैं, फिर भी वे पागलों की तरह बोलते हैं. असम पुलिस 'पाताल' से भी लोगों को ढूंढकर ला सकती है. मुझे शक है कि राहुल गांधी ने उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं. इसलिए यह केस राहुल गांधी तक जाएगा. हमें डराने की कोशिश मत करो. यह असम है, और हमने 17 बार इस्लामी हमले के खिलाफ लड़ाई लड़ी है."
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