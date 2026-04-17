पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, 20 अप्रैल तक संरक्षण प्रदान करने की याचिका खारिज
अदालत ने पवन खेड़ा की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत को बढ़ाने की मांग की थी.
Published : April 17, 2026 at 1:10 PM IST
नई दिल्ली: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइंया पासपोर्ट विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की 20 अप्रैल तक संरक्षण प्रदान करने की याचिका खारिज कर दी.
अदालत ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत के लिए असम की अदालत में याचिका दायर करने को कहा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने असम की एक अदालत को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर शीघ्र विचार करने का निर्देश दिया.
Supreme Court rejects Congress leader Pawan Khera’s plea seeking to extend transit anticipatory bail granted to him earlier by the Telangana High Court till Tuesday on the ground of enabling him approach any jurisdictional court in Assam in the case where Khera is alleged to have…— ANI (@ANI) April 17, 2026
5 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खेड़ा ने आरोप लगाया कि असम के सीएम की पत्नी, रिनिकी भुइंया सरमा के पास कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्ति हैं, जिन्हें उस राज्य में 9 अप्रैल के विधानसभा चुनावों के लिए सरमा के चुनावी हलफनामे में घोषित नहीं किया गया था. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी ने इन आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताते हुए खारिज कर दिया.
जस्टिस जे के माहेश्वरी और अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने शुक्रवार को खेड़ा की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया और असम की उस कोर्ट से कहा, जो कांग्रेस नेता की अर्जी पर सुनवाई करेगी, कि वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा की गई किसी भी विपरीत टिप्पणी पर विचार न करे.
बेंच ने असम की अदालतों से खेरा की अर्जी पर जल्द सुनवाई करने को भी कहा. 15 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें खेरा को इस मामले में एक हफ्ते की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी गई थी.
असम सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि यह इलाकाई अधिकार क्षेत्र की कमी का मामला है और खेरा की अर्जी में इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख क्यों किया.
खेरा के खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 175 (चुनाव के संबंध में झूठा बयान), 35 (शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार) और 318 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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